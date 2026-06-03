Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội

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8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước

Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố Duy Hoàng Dương trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Ba), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND Thành phố đã thông qua nhóm 5 nghị quyết lĩnh vực pháp chế.

Một trong những Nghị quyết được thông qua gồm quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn TP Hà Nội đối với các trường hợp sau đây:

Một, công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp theo quy định phải có giấy phép xây dựng đã được cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm, yêu cầu dừng thi công công trình bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Hai, công trình xây dựng sai với nội dung trong giấy phép xây dựng, công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng đã được cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm, yêu cầu dừng thi công công trình bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Ba, công trình xây dựng trên đất bị lấn, chiếm theo quy định của pháp luật về đất đai đã được cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm, yêu cầu dừng thi công công trình bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Bốn, công trình xây dựng thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy nhưng được tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt hoặc văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Năm, công trình thi công không đúng theo thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm duyệt hoặc thẩm định đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Sáu, cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Bảy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tám, công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ và đã có quyết định di dời khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền mà tổ chức, cá nhân đã được vận động, thuyết phục nhưng không thực hiện di dời.

Hà Nội giảm hơn 2.700 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

Theo báo cáo giải trình của UBND TP Hà Nội, Hà Nội sau khi sắp xếp, dự kiến còn 2.755 thôn, tổ dân phố. Ảnh minh họa: Tuấn Anh

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, chiều 2/6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý để kiện toàn tổ chức cộng đồng dân cư theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở.

Theo báo cáo giải trình của UBND TP Hà Nội, hiện Hà Nội có 5.467 thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, dự kiến còn 2.755, giảm 2.712 thôn, tổ dân phố so với hiện nay.

Tổng số người hoạt động không chuyên trách cùng phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố hiện là 17.696 người. Theo phương án dự kiến, số người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố còn 12.909 người, giảm 4.787 người.

Cách tính lương hưu, trợ cấp mới từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp hằng tháng được tính theo Thông tư 14/2026/TT-BNV.



Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 14/2026/TT-BNV có hiệu lực từ 1/7/2026 quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, từ ngày 1/7 sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Theo Thông tư 14/2026/TT-BNV, từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tính như sau:

1. Từ 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 14/2026/TT-BNV được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2026. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 năm 2026 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2026 x 1,08

2. Từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 14/2026/TT-BNV được điều chỉnh như sau:

- Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại (1) bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 năm 2026 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này + 300.000 đồng/tháng

- Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại (1) cao hơn 3.500.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng lên bằng 3.800.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 năm 2026 = 3.800.000 đồng/tháng

3. Đối tượng đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp phục vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2026 thì mức hưởng trợ cấp tuất hằng tháng từ ngày 1/7/2026 được tính theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phẫu thuật thành công khối u gan cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa của bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u gan kích thước "khủng" cho bệnh nhân nữ H.T (67 tuổi, trú tại Hà Nội).

Qua khai thác bệnh sử được biết, bà T có tiền sử viêm gan B từ nhiều năm trước nhưng không điều trị chuyên khoa thường xuyên.

Cách đây một thời gian, bà từng đi khám và phát hiện một khối u gan kích thước khoảng 2 cm. Tuy nhiên, cho rằng khối u còn nhỏ, chưa nguy hiểm nên không tiếp tục theo dõi tại cơ sở chuyên khoa mà lựa chọn tự điều trị bằng thuốc nam tại nhà theo kinh nghiệm truyền miệng.

Sau một thời gian tự uống thuốc, bà T bắt đầu mệt mỏi kéo dài, vùng hạ sườn phải xuất hiện các cơn đau tức dữ dội. Quay lại bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán cho thấy khối u ở gan trái ban đầu đã phát triển nhanh lên tới kích thước 20cm, kèm theo tình trạng hoại tử nghiêm trọng ở phần trung tâm khối u. Bệnh nhân sau đó đã được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ gan trái.

Dù ca mổ thành công, tình trạng người bệnh ổn định và đã được xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo với các trường hợp phải cắt gan lớn, người bệnh vẫn đối mặt nguy cơ biến chứng hậu phẫu và cần được theo dõi lâu dài.

Danh tính thanh niên lao vào cứu người phụ nữ bị đối tượng nhiễm HIV đâm ở Hải Phòng

Chân dung nam thanh niên dũng cảm cứu người ở Hải Phòng. Ảnh: Phunumoi

Theo ZNews, rạng sáng 2/6, trên tuyến đường Lạch Tray (thuộc địa phận phường Lê Chân, TP Hải Phòng), đối tượng Phan Tuấn Hưng (46 tuổi, trú quận Ngô Quyền) sau khi uống rượu say đã dùng vật giống dao bầu tấn công một phụ nữ đang di chuyển trên đường.

Trong lúc hỗn loạn, một thanh niên quan sát thấy một bình cứu hỏa gần khu vực trạm xăng nên nhanh chóng mượn. Anh sử dụng bình cứu hỏa xịt thẳng vào kẻ côn đồ để giải cứu nạn nhân.

Danh tính nam thanh niên lao vào cứu người phụ nữ bị đâm được xác định là Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi, thợ sửa xe máy ở Hải Phòng).

Nhận tin báo, Công an phường Lê Chân phối hợp cùng lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ nghi phạm, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có 3 cán bộ công an phường tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, đã được tiêm phơi nhiễm HIV.

Sau vụ việc, Hoàng đến Công an phường Lê Chân để lấy lời khai và chủ động đi kiểm tra HIV do từng tiếp xúc với máu trong quá trình hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.