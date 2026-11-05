Tin sáng 5/11: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, 'bắt cóc online' nhắm vào người trẻ; Quy định hưởng BHXH khi nghỉ chăm con dưới 7 tuổi bị ốm

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, "bắt cóc online" nhắm vào người trẻ

Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, “bắt cóc online” nhắm vào người trẻ với phương thức thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi nạn nhân từ xa.

Đáng chú ý, các đối tượng không cần trực tiếp tiếp xúc với nạn nhân mà sử dụng các phương tiện liên lạc trên không gian mạng để gây áp lực, yêu cầu thực hiện những hành vi bất thường, thậm chí tự cách ly, rời khỏi nơi cư trú và cắt đứt liên lạc với gia đình.

Quy định hưởng BHXH khi nghỉ chăm con dưới 7 tuổi bị ốm

Báo Điện tử Chính phủ cho hay, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm. Thời gian nghỉ hưởng BHXH, mức trợ cấp, hồ sơ và thời hạn giải quyết chế độ như sau:

Tìm chủ sở hữu động vật quý hiếm đi lạc do người dân Huế giao nộp

Ngày 4/11, UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể vạc hoa do bà T.T.U.T. (trú tại đường Đào Duy Anh) tự nguyện giao nộp. Theo chính quyền địa phương, cá thể vạc hoa này được người dân phát hiện đi lạc ở khu vực trước nhà. Sau đó, người dân giao nộp cho cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý theo quy định. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể vạc hoa quý hiếm. Ảnh: Nhật Huy.

Cá thể động vật được xác định là vạc hoa (tên khoa học Gorsachius magnificus), thuộc nhóm IB, có trọng lượng 0,6kg.

Để đảm bảo việc xử lý động vật bị lạc theo đúng quy định, cùng ngày, UBND phường Phú Xuân ra thông báo về việc xác định chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp của động vật bị lạc.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến nhận và làm việc, cá thể động vật sẽ được xử lý theo quy định.

Hà Nội phân luồng xe máy quanh ga S9 đến tháng 5/2027

Theo phương án tổ chức giao thông vừa được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành, việc điều chỉnh luồng phương tiện (xe máy, xe đạp) qua khu vực nhà ga S9 trên đường Kim Mã sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 31/5/2027. Quyết định này được đưa ra sau thời gian đánh giá thực tế áp lực giao thông tại các nút giao Kim Mã, Liễu Giai và những tuyến lân cận. Tiền Phong cho hay.

Từ ngày 3/11, phương tiện xe máy qua khu vực rào chắn thi công nhà ga S9 (đường Kim Mã) bắt đầu lưu thông theo lộ trình phân luồng mới.

Để tránh khu vực rào chắn, người tham gia giao thông cần chú ý các hướng di chuyển mới. Cụ thể, đối với phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng Văn Cao muốn vào trung tâm thành phố sẽ rẽ sang đường Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo), sau đó đi vào đường Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis) để vòng ra trục Kim Mã.

Trong khi đó, phương tiện lưu thông trên đường Kim Mã theo hướng từ đền Voi Phục về Nguyễn Chí Thanh muốn vào trung tâm có thể linh hoạt chọn một trong hai lộ trình thay thế. Người dân có thể đi thẳng Kim Mã rẽ sang Liễu Giai để vào Kim Mã nhỏ, hoặc di chuyển qua Nguyễn Văn Ngọc tới Đào Tấn rồi mới rẽ vào Kim Mã nhỏ để quay trở lại trục Kim Mã chính.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh liên tiếp

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 5/11 và ngày 6/11, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ 2-3 độ so với những ngày trước. Sau đó, trong hai ngày 8-9/11, miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác. Từ ngày 9/11, nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét. Thông tin trên VTC News.

Miền Bắc có thể chuyển rét từ ngày 9/11.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, ngày nắng gián đoạn, riêng Quảng Trị và Huế có lúc có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió, từ khoảng đêm 5/11, miền Trung sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều ngày.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có thể xuất hiện mưa rải rác trong chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.