Hai đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc mạnh cỡ nào?

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, từ đêm nay (5/11) cho đến ngày thứ Sáu (6/11) một đợt không khí lạnh lệch Đông tràn về miền Bắc nhưng không làm thay đổi nhiều về trạng thái thời tiết và nhiệt độ.

Sau đó đến tối Chủ nhật (ngày 8/11) đến thứ Hai (9/11), một đợt không khí lạnh mạnh hơn tràn về, thời tiết miền Bắc có mưa dông rải rác, trời chuyển lạnh.

Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ hôm nay ở mức 31 độ. Đến ngày 6/11 khi có không khí lạnh yếu tràn xuống, nhiệt độ giảm xuống còn 30 độ.

Đến ngày 9/11 khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, cả ngày trời nhiều mây và có mưa, nhiệt độ giảm mạnh từ 7-8 độ xuống còn 23 độ. Trời chuyển lạnh rõ.

Tại khu vực Nam Bộ, mưa dông chỉ còn xuất hiện một vài nơi vào chiều tối. Thời tiết từ sáng đến trưa có nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở phường Bến Thành và các phường còn lại phổ biến mức nhiệt 32-34 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam Trung Bộ mưa cũng giảm. Buổi trưa trời nắng, nhiệt độ các phường từ ven biển lên đến khu vực cao nguyên phổ biến từ 30-33 độ. Về chiều mưa dông xảy ra ở một vài phường như: Pleiku, Kon Tum, Nha Trang.

Tại khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến TP Huế, thời tiết nắng ráo từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất từ 32-32 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt không khí lạnh tràn về. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 05/11 đến ngày 06/11

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối 06/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 06/11 đến ngày 14/11

- Bắc Bộ: Vùng núi và trung du từ đêm 06-07/11 và thời kỳ 1-2 ngày cuối có có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 08-09/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 09/11 vùng núi trời chuyển rét; các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 09/11 đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ ngày 07-08/11 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 09-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

- Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Từ khoảng ngày 09-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

- Cao nguyên Trung Bộ: Từ khoảng ngày 10-14/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ ngày 07-08/11 và từ khoảng ngày 11-14/11 chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mới nhất về 2 đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng đêm 5 ngày 6/11, không khí lạnh được tăng cường xuống miền Bắc, mặc dù cường độ yếu nhưng có thể gây mưa dông bất chợt ở khu vực này. Đến cuối tuần không khí lạnh tăng cường mạnh hơn.