Công bố Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ

Dự buổi lễ có: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên; Thứ trưởng Lê Đức Luận.



Cùng dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Khuê - Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Y tế; lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc các bộ, ban, ngành, các Văn phòng trung ương.

Trước đó, tại Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ vui mừng khi Bộ Y tế có thêm một đồng chí Thứ trưởng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Theo Bộ trưởng, PGS.TS Đào Xuân Cơ là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ y học, trưởng thành qua quá trình công tác tại các cơ sở y tế địa phương và bệnh viện đầu ngành của cả nước – Bệnh viện Bạch Mai.

Đồng chí cũng trải qua giai đoạn nhiều dấu ấn của ngành Y tế, đặc biệt là thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19. Trên cương vị lãnh đạo bệnh viện, đồng chí đã trực tiếp cùng tập thể triển khai công tác điều trị người bệnh trong bối cảnh ngành Y tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trong quá trình công tác, đồng chí Đào Xuân Cơ được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đồng chí đã cùng tập thể bệnh viện vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, từng bước đưa đơn vị phát triển.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan ghi nhận tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của đồng chí Đào Xuân Cơ cùng tập thể bệnh viện. Nhiều sáng kiến được triển khai, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác điều trị và quản lý bệnh viện; áp dụng các phương pháp, kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Một dấu ấn đáng chú ý là việc tiếp quản, đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động. Trong 4 tháng hoạt động, cơ sở này đã khám, chữa bệnh cho khoảng hơn 175.000 người bệnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá, việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời hỗ trợ giảm tải cho hệ thống khám, chữa bệnh.

Bộ trưởng cũng ghi nhận những chuyển biến tại Bệnh viện Bạch Mai, từ chất lượng chuyên môn đến tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Công tác nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới và địa phương được bệnh viện tích cực triển khai, góp phần từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các đơn vị phối hợp.

Từ những kết quả và quá trình công tác đó, đồng chí Đào Xuân Cơ đã được lãnh đạo và cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Bộ Y tế chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm được rèn luyện từ thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực trực tiếp chăm sóc, điều trị người bệnh, tân Thứ trưởng sẽ phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Bộ gánh vác nhiệm vụ nặng nề của ngành.

"Không ai hiểu hơn đồng chí Đào Xuân Cơ những khó khăn, vất vả trong việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của ngành Y tế cũng như những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà đồng chí đã trải qua trên cương vị Giám đốc bệnh viện", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, ngành Y tế cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai hiệu quả. Với kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Đào Xuân Cơ được kỳ vọng sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ tham mưu, chỉ đạo và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời mong muốn tập thể Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát huy truyền thống, bề dày lịch sử, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Lê Đức Luận và Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Phạm Minh Khuê chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ bày tỏ xúc động, vinh dự khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, ngành Y tế và đặc biệt là trước Nhân dân.

Đồng chí trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cảm ơn Bộ trưởng Đào Hồng Lan, các đồng chí lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ cùng các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trong nước và quốc tế, cơ quan báo chí, truyền thông đã quan tâm, hỗ trợ trong quá trình công tác.

Đặc biệt, tân Thứ trưởng gửi lời tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Bạch Mai – nơi đồng chí đã gắn bó, rèn luyện, trưởng thành và cùng đồng nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Những kết quả bệnh viện đạt được là thành quả của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trần Minh

Đồng chí cũng cảm ơn Nhân dân, người bệnh và gia đình người bệnh đã luôn tin tưởng, chia sẻ, động viên, đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai. Đây là nguồn động lực lớn lao để bản thân nỗ lực vượt qua thử thách, hoàn thành nhiệm vụ.

"Tôi luôn tâm niệm niềm tin của Nhân dân là tài sản quý giá nhất của ngành Y tế. Giữ gìn và bồi đắp niềm tin ấy chính là trách nhiệm cao nhất của mỗi người thầy thuốc và mỗi cán bộ lãnh đạo ngành Y tế", tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ chia sẻ và bày tỏ: Việc được bổ nhiệm không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của chặng đường mới với yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn.

Nhận thức phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự giúp đỡ của Bộ trưởng, các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Y tế; đồng thời mong nhận được sự tin tưởng, giám sát, góp ý của Nhân dân.

Đại diện nguyên lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng uỷ cùng các cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Bạch Mai tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ. Ảnh: Trần Minh

Tân Thứ trưởng cam kết giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức và tinh thần trách nhiệm; đồng thời cùng Bộ trưởng, các Thứ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ Y tế xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, luôn lắng nghe, học hỏi, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, không né tránh khó khăn...

Cùng đó, PGS.TS Đào Xuân Cơ hứa không ngừng học tập, rèn luyện, luôn khiêm tốn, cầu thị, gần gũi thực tiễn, nói đi đôi với làm, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao; cùng tập thể lãnh đạo Bộ Y tế và toàn ngành đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành Y tế Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của Nhân dân.

Đồng chí bày tỏ mong muốn mỗi người dân thêm tin tưởng vào ngành Y tế, mỗi người thầy thuốc thêm tự hào về nghề nghiệp và ngành Y tế thực sự là điểm tựa tin cậy của Nhân dân.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng, Bộ Y tế hiện có 6 đồng chí lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.





Đại diện các đơn vị bộ, ban, ngành và các Vụ, Cục, Trung tâm, Viện, Báo Sức khoẻ & Đời sống chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ. Ảnh: Trần Minh

Tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Từ tháng 12/1996 - 11/2005, ông Cơ là bác sĩ điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ông hoàn thành chương trình thạc sĩ Hồi sức cấp cứu năm 2005 và có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony (Mỹ) và Mayo Clinic năm 2008. Năm 2013, ông bảo vệ tiến sĩ Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108; Sau đó, ông công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia điều trị và giảng dạy chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Năm 2014, ông giữ chức Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực; từ tháng 6/2018 là Trưởng khoa. Năm 2016, ông là Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam. Đến năm 2018, ông được phong hàm Phó Giáo sư; Tháng 8/2020, PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Tại Quyết định số 766/QĐ-BYT ngày 25/3/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. PGS.TS Đào Xuân Cơ đã có 35 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và là chủ biên cuốn "Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa", đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024. PGS.TS Đào Xuân Cơ hiện kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.



