Phát hiện người phụ nữ tử vong trước nhà dân ở Nghệ An

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Sáng 4/11, thông tin UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ một phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Hiện trường sự việc. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động trước một ngôi nhà trên đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Vinh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh vụ việc.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.T.H. (SN 1966), trú tại khối Trường Thi 4, phường Trường Vinh, Nghệ An. Người phụ nữ này hiện sinh sống tại một chung cư trên địa bàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.