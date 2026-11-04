Phát hiện người phụ nữ tử vong trước nhà dân ở Nghệ An

| Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một phụ nữ được phát hiện tử vong trước nhà dân trên đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh. Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Sáng 4/11, thông tin UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ một phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường trước nhà dân tại Nghệ An - Ảnh 1.

Hiện trường sự việc. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động trước một ngôi nhà trên đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Vinh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh vụ việc.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.T.H. (SN 1966), trú tại khối Trường Thi 4, phường Trường Vinh, Nghệ An. Người phụ nữ này hiện sinh sống tại một chung cư trên địa bàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường trước nhà dân tại Nghệ An - Ảnh 2.Điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong bất thường do lửa thiêu

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ vì sao có vụ cháy lúc nửa đêm ở nhà bà P. khiến bà bị thương rồi tử vong

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thông qua phương án tháo dỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: Cư dân HH Linh Đàm thấp thỏm những nỗi lo 'không tên' sau hơn thập kỷ an cư

Hà Nội thông qua phương án tháo dỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: Cư dân HH Linh Đàm thấp thỏm những nỗi lo 'không tên' sau hơn thập kỷ an cư

Xã hội -

GĐXH - Những ngày qua, thông tin về phương án xử lý, di dời các hạng mục vi phạm tại cụm chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội) khiến hàng nghìn hộ dân hoang mang, lo lắng. Sau hơn một thập kỷ gom góp, bám trụ và gây dựng tổ ấm tại Thủ đô, nhiều gia đình trẻ đứng trước nỗi bất an tột cùng về tương lai chốn an cư.

Bắc Ninh: Tóm gọn đối tượng gây ra 14 vụ trộm cắp trong chưa đầy 1 tháng

Bắc Ninh: Tóm gọn đối tượng gây ra 14 vụ trộm cắp trong chưa đầy 1 tháng

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, nam thanh niên 19 tuổi đã liên tiếp đột nhập, thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp xe máy và tài sản tại hàng loạt khu trọ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Băng nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản gian lận này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.