Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ
SKĐS - Sáng 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân. Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc
Ghi nhận của PV Báo Sức khoẻ & Đời sống, lễ giao nhận quân tại Hà Nội được tổ chức đồng loạt tại các địa điểm trong không khí trang nghiêm, khẩn trương và đầy cảm xúc. Từ sớm, khu vực tổ chức đã đông kín người thân đến tiễn con em lên đường nhập ngũ. Những cái ôm vội, những lời dặn dò giản dị nhưng thể hiện rõ niềm tin và kỳ vọng.
Buổi lễ diễn ra theo đúng nghi thức với chào cờ, công bố quyết định giao chỉ tiêu, phát biểu động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Tiếng trống hội tòng quân vang lên tạo khí thế sôi nổi, khẳng định tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Năm nay, các địa phương trên địa bàn thành phố đã hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, bảo đảm chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện, thể hiện rõ quyết tâm rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.
Sau phần nghi lễ, các địa phương tiến hành bàn giao tân binh cho đơn vị nhận quân. Từng chuyến xe lần lượt lăn bánh trong trật tự, an toàn, khép lại ngày hội tòng quân trang trọng, để lại nhiều cảm xúc và niềm tin về một thế hệ trẻ sẵn sàng cống hiến.
Hình ảnh thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ trong lễ giao nhận quân ngày 4/3:
