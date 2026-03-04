Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ghi nhận của PV Báo Sức khoẻ & Đời sống, lễ giao nhận quân tại Hà Nội được tổ chức đồng loạt tại các địa điểm trong không khí trang nghiêm, khẩn trương và đầy cảm xúc. Từ sớm, khu vực tổ chức đã đông kín người thân đến tiễn con em lên đường nhập ngũ. Những cái ôm vội, những lời dặn dò giản dị nhưng thể hiện rõ niềm tin và kỳ vọng.

Buổi lễ diễn ra theo đúng nghi thức với chào cờ, công bố quyết định giao chỉ tiêu, phát biểu động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Tiếng trống hội tòng quân vang lên tạo khí thế sôi nổi, khẳng định tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, các địa phương trên địa bàn thành phố đã hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, bảo đảm chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện, thể hiện rõ quyết tâm rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Sau phần nghi lễ, các địa phương tiến hành bàn giao tân binh cho đơn vị nhận quân. Từng chuyến xe lần lượt lăn bánh trong trật tự, an toàn, khép lại ngày hội tòng quân trang trọng, để lại nhiều cảm xúc và niềm tin về một thế hệ trẻ sẵn sàng cống hiến.

Hình ảnh thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ trong lễ giao nhận quân ngày 4/3:

Sáng 4/3, tại Hà Nội diễn ra lễ giao nhận quân trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc động viên tân binh tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3.

Các tân binh bước qua cổng vinh quang trong tiếng vỗ tay động viên, chính thức khởi đầu chặng đường rèn luyện và cống hiến trong môi trường quân ngũ.

Nhiều người không giấu được xúc động, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười động viên con em vững bước lên đường nhập ngũ.

Nhiều bậc phụ huynh dặn dò con giữ gìn sức khỏe, chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực rèn luyện để trưởng thành trong môi trường quân đội.

Nhiều bậc phụ huynh cố nắm chặt tay con trước giờ lên xe.

Thanh niên lên đường nhập ngũ nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện quyết tâm và tinh thần sẵn sàng cống hiến.