Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ

Thứ tư, 14:40 04/03/2026 | Thời sự

SKĐS - Sáng 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân. Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc

Ghi nhận của PV Báo Sức khoẻ & Đời sống, lễ giao nhận quân tại Hà Nội được tổ chức đồng loạt tại các địa điểm trong không khí trang nghiêm, khẩn trương và đầy cảm xúc. Từ sớm, khu vực tổ chức đã đông kín người thân đến tiễn con em lên đường nhập ngũ. Những cái ôm vội, những lời dặn dò giản dị nhưng thể hiện rõ niềm tin và kỳ vọng.

Buổi lễ diễn ra theo đúng nghi thức với chào cờ, công bố quyết định giao chỉ tiêu, phát biểu động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Tiếng trống hội tòng quân vang lên tạo khí thế sôi nổi, khẳng định tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, các địa phương trên địa bàn thành phố đã hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, bảo đảm chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện, thể hiện rõ quyết tâm rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Sau phần nghi lễ, các địa phương tiến hành bàn giao tân binh cho đơn vị nhận quân. Từng chuyến xe lần lượt lăn bánh trong trật tự, an toàn, khép lại ngày hội tòng quân trang trọng, để lại nhiều cảm xúc và niềm tin về một thế hệ trẻ sẵn sàng cống hiến.

Hình ảnh thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ trong lễ giao nhận quân ngày 4/3:

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh 2.

Sáng 4/3, tại Hà Nội diễn ra lễ giao nhận quân trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh 3.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc động viên tân binh tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3.

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh 4.

Các tân binh bước qua cổng vinh quang trong tiếng vỗ tay động viên, chính thức khởi đầu chặng đường rèn luyện và cống hiến trong môi trường quân ngũ.

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh 5.

Nhiều người không giấu được xúc động, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười động viên con em vững bước lên đường nhập ngũ.

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh 6.

Nhiều bậc phụ huynh dặn dò con giữ gìn sức khỏe, chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực rèn luyện để trưởng thành trong môi trường quân đội.

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh 7.

Nhiều bậc phụ huynh cố nắm chặt tay con trước giờ lên xe.

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh 8.

Thanh niên lên đường nhập ngũ nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện quyết tâm và tinh thần sẵn sàng cống hiến.

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh 9.

Những chuyến xe chở thanh niên lên đường nhập ngũ lần lượt lăn bánh, người thân và người dân đứng hai bên đường vẫy tay tiễn, gửi gắm niềm tin và niềm tự hào vào thế hệ trẻ.

Thành Long
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ

Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong sắc cờ rực rỡ và tiếng trống hội vang vọng, Ngày hội tòng quân 2026 tại Ninh Bình diễn ra trang nghiêm, xúc động. Hơn 6.000 thanh niên ưu tú chính thức khoác ba lô lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống quê hương và viết tiếp lý tưởng cống hiến của tuổi trẻ.

Tàu cá lật trên biển, 7 ngư dân vượt sóng vào bờ, 1 người tử vong

Tàu cá lật trên biển, 7 ngư dân vượt sóng vào bờ, 1 người tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Khi đang di chuyển qua khu vực cửa biển Nhật Lệ, tàu cá chở 7 ngư dân không may bị lật. Cả nhóm cố gắng bơi vào bờ; một người kiệt sức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc nơi nào nhiệt độ giảm sâu nhất?

Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc nơi nào nhiệt độ giảm sâu nhất?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh khô chi phối hầu khắp miền Bắc, nhiệt độ toàn miền phổ biến 16-19 độ, một số nơi tại vùng núi nhiệt độ thấp hơn dưới 15 độ.

Tin sáng 4/3: Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu; quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây

Tin sáng 4/3: Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu; quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, một nhóm lao động sẽ được bổ sung vào diện nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu; Chính phủ ban hành nghị định áp dụng từ 15/3, với một số quy định mới về xóa đăng ký thường trú.

Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai

Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai

Thời sự - 20 giờ trước

3 vụ điện giật thương tâm xảy ra ở Đồng Nai thời gian gần đây khiến 3 người chết

Khối không khí lạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc có mạnh?

Khối không khí lạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc có mạnh?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về có cường độ yếu, di chuyển lệch Đông nên tác động chủ yếu các phường khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội.

Tin sáng 3/3: Miền Bắc mưa rét khi không khí lạnh tràn về; Nhà trường báo cáo gì về vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị "bắt vợ"?

Tin sáng 3/3: Miền Bắc mưa rét khi không khí lạnh tràn về; Nhà trường báo cáo gì về vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị "bắt vợ"?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; Sau nhiều ngày 2 nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng theo tục "bắt vợ", gia đình cam kết sẽ cho các em trở lại lớp học.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hai đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc khiến trời mưa, rét về đêm và sáng.

Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị

Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.

Xem nhiều

Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâm

Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâm

Thời sự

GĐXH - Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị) vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Tin sáng 4/3: Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu; quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây

Tin sáng 4/3: Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu; quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây

Thời sự
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Thời sự
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa, nồm ẩm

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa, nồm ẩm

Thời sự
Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị

Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top