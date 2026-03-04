Quảng Ngãi: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng hơn 20 triệu đồng sau 7 giờ gây án
GĐXH - Công an xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật dây chuyền vàng sau 7 giờ gây án.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, chỉ chưa đầy 7 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật dây chuyền vàng trị giá hơn 20 triệu đồng của người dân, Công an xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Mộ Đức) đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng gây án và thu hồi tang vật.
Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 3/3/2026, Công an xã Long Phụng tiếp nhận trình báo từ bà N.T.B (SN 1959, trú tại thôn Phước Sơn, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) về việc bị một đối tượng lạ mặt điều khiển xe gắn máy áp sát, giật mất sợi dây chuyền vàng trị giá trên 20 triệu đồng khi bà đang trên đường đi chợ về nhà.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Phụng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng theo dấu vết nóng.
Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xã đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khởi (SN 1999) khi y đang lẩn trốn tại nhà riêng thuộc thôn Phong Niên Hạ (xã Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi).
Lực lượng Công an đã thu hồi toàn bộ tang vật là sợi dây chuyền vàng cùng phương tiện được đối tượng sử dụng để gây án.
Sáng 4/3/2026, UBND xã Long Phụng đã khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã Long Phụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
