Tin sáng 7/11: Công an Lào Cai thông tin vụ nam sinh hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu 'Giết người'; nối thành công 2 bàn tay bị đứt lìa sau ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng

Công an Lào Cai thông tin về vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ

Cơ quan điều tra làm việc với V.T.Đ. Ảnh: CA Lào Cai

Theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng liên quan vụ việc nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ.

Chiều ngày 5/11/2025, Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2 (phường Yên Bái) xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa 2 em học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung (tỉnh Lào Cai). Hậu quả làm 1 em bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 (tỉnh Lào Cai).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc. Quá trình điều tra xác định:

V.T.Đ và N.L.T đều là học sinh lớp 8E Trường THCS Quang Trung. Trong thời gian học tập tại lớp, hai em xảy ra mâu thuẫn do T thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của Đ. Giáo viên chủ nhiệm đã nắm được mâu thuẫn của hai em và trao đổi với phụ huynh hai bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của T.

Sáng ngày 5/11/2025, T tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu Đ nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ lấy 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2 để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, Đ bực tức lấy dao trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của T. Sau đó, Đ ôm kéo và đẩy T xuống hồ rồi đi về nhà. Rất may ngay lúc đó có người đi đến kéo T lên bờ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1 để cấp cứu. Hiện sức khoẻ T đã ổn định.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm "Giết người". Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, Đ mới được hơn 13 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Cô giáo bị tố bạo hành bé gái 2 tuổi

Phụ huynh bé N tố cô giáo bạo hành con gái 2 tuổi, gây nhiều vết bầm tím ở vùng lưng, mặt. Ảnh: T.H

VietnamNet đưa tin, ngày 6/11, lãnh đạo UBND xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) cho biết đã tạm dừng hoạt động "Nhóm trẻ tư thực Ái Linh" trên địa bàn để cơ quan Công an làm rõ vụ việc phụ huynh tố cô giáo bạo hành trẻ.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, "Nhóm trẻ tư thực Ái Linh" do bà N.H.A.L (39 tuổi) làm chủ, hiện có 14 trẻ từ 2-5 tuổi theo học.

Ngày 28/10, người nhà bé N (2 tuổi) phát hiện con bị bầm tím vùng mặt, lưng nên chụp hình làm bằng chứng gửi đến các cơ quan chức năng.

"Gia đình tôi tin tưởng mới gửi con nhờ cô L giữ và chăm sóc. Thế nhưng, cô L đã đánh con tôi như vậy là quá sức chịu đựng của gia đình", anh V.Y.K (31 tuổi, bố bé N) bức xúc trình bày trong đơn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã phối hợp cùng cơ quan Công an và Hiệu Trưởng trường mẫu giáo Sao Biển (đơn vị phụ trách quản lý nhóm trẻ) vào cuộc xác minh. Qua đó, các cơ quan chức năng xác định có hành vi bạo hành như phản ánh.

Quân nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng

Hạ sĩ Vũ Văn Bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Theo NLĐO, lãnh đạo Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, quân nhân Vũ Văn Bình hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng

Trước đó, chiều 5/11, theo phân công của Chỉ huy Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3) thực hiện nhiệm vụ tại Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) gồm 4 quân nhân: trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Trung đội trưởng phụ trách; thượng sĩ Nguyễn Mạnh Cường, trung sĩ Trần Quang Hoạt; hạ sĩ Vũ Văn Bình.

Lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ, hạ sĩ Vũ Văn Bình phát hiện có hiện tượng đá sạt trên nóc công trình ở vị trí của trung úy Nguyễn Tiến Dũng đang đứng. Ngay lập tức, hạ sĩ Vũ Văn Bình chạy đến đẩy đồng chí Dũng ra để tránh vị trí sạt lở thì không may bị một khối lượng đất đá lớn đè vào người.

Phát hiện sự việc, đồng đội đã nhanh chóng đưa hạ sĩ Vũ Văn Bình ra ngoài để sơ cứu và chuyển đến Trung tâm Y tế Đặc khu Cô Tô cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, hạ sĩ Vũ Văn Bình đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Thi thể của quân nhân Vũ Văn Bình đã được đưa về đất liền vào rạng sáng 6/11.

Trước khi hy sinh, quân nhân Vũ Văn Bình là chiến sĩ công binh công trình ở Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3.

Thủ trưởng Tư lệnh Quân khu 3 đã ký quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ hạ sĩ lên thượng sĩ cho quân nhân Vũ Văn Bình. Cùng với đó, đơn vị đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho đồng chí Vũ Văn Bình.

ĐHQG TPHCM có 51 ứng viên đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư

ĐHQG TPHCM có 51 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Ảnh minh họa: TL



NLĐO đưa tin, trong số 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, ĐHQG TPHCM có 51 ứng viên.

Trong bảng danh 51 ứng viên đạt chuẩn, gồm 8 người đạt chuẩn chức danh giáo sư và 43 người đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Đặc biệt, cả 9 đơn vị thành viên của ĐHQG TPHCM đều có ứng viên được công nhận.

Ứng viên trẻ nhất của ĐHQG TPHCM là TS Lê Kim Hùng, hiện đang công tác tại Trường ĐH Công nghệ thông tin. Ông sinh năm 1990, ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư năm nay.

Bác sỹ phẫu thuật suốt 12 tiếng, cứu người bị chém đứt lìa 2 bàn tay

Các bác sỹ phẫu thuật xuyên suốt 12 tiếng cứu lấy đôi bàn tay người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo VTC News, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa công bố thông tin về ca bệnh đặc biệt: Người đàn ông bị chém đứt lìa hai bàn tay trong vụ ẩu đả với hàng xóm được các bác sỹ cứu sống và nối tay thành công sau ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ.

Bệnh nhân là anh P.T.C (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào khoảng 23h ngày 16/10 trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với các vết chém ở ngực, lưng và hai tay. Trong đó, một bàn tay đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại đứt gần lìa, chỉ còn dính một phần cầu da và xương.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động lực lượng từ các khoa Cấp cứu, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí. Sau khi truyền máu, ổn định huyết động, họ nhanh chóng đưa thẳng bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài suốt 12 tiếng với sự tham gia, phối hợp của 3 ê-kíp phẫu thuật. Đến 13h hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc thành công, cả 2 bàn tay đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt. Sau cuộc vi phẫu nối tay 10 ngày, bệnh nhân được ghép da bổ sung.

Sau một thời gian tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, theo dõi các chỉ số sinh hiệu, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, 2 bàn tay đều sống tốt. Bệnh nhân đã được xuất viện.