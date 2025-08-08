Tin sáng 8/8: Miền Bắc sắp mưa dông; Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng ứng dụng VNeID giả mạo

Tin sáng 7/8: Hà Nội sẽ cấm những tuyến đường nào phục vụ các ngày lễ lớn? Chính thức dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội GĐXH - Trong các ngày từ 7-10/8, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ một số hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; Từ ngày 1/8/2025, mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia sẽ được thay thế bằng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân.

Miền Bắc sắp mưa dông, nhiệt độ giảm sau nắng nóng gay gắt

Biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cập nhật vào 16h ngày 7/8. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, ngày 8/8, sau khi lập Thu (lập Thu ngày 7/8), Bắc Bộ tái diễn nắng nóng diện rộng. Trừ Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ cao nhất các địa phương khác dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C. Nhiệt độ dự báo trong đợt nắng nóng này dù không ở ngưỡng gay gắt như những ngày đầu tháng 8 nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời.

Từ đêm 8/8 đến ngày 16/8, thời tiết trên cả nước cũng có nhiều biến động, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ khi kết thúc đợt nắng nóng diện rộng.

Theo đó, các ngày 9-11/8, nắng nóng diện rộng có thể tiếp tục bao trùm Bắc Bộ. Từ 11-13/8, miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nắng nóng kéo dài đến khoảng 12/8, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37°C.

Theo dự báo, trong tháng 8/2025, nắng nóng vẫn duy trì Bắc Bộ, Trung Bộ, tuy nhiên tập trung trong nửa đầu tháng, sau đó xu hướng giảm dần.

Trong thời kỳ dự báo, các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ khoảng 9-10/8 chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng ứng dụng VNeID giả mạo

Ứng dụng giả mạo. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an.





Thông tin trên Sức khỏe và Đời sống, Bộ Công an vừa phát hiện một thủ đoạn lừa đảo tinh vi lợi dụng việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Theo đó, các đối tượng mạo danh cán bộ xã/phường, cảnh sát khu vực để lừa người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện và chỉ rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng như sau:

Các đối tượng thường gọi điện bằng thuê bao di động thông thường hoặc tổng đài ảo, giả mạo danh nghĩa cán bộ Ủy ban xã/phường hoặc cảnh sát khu vực.

Chúng thông báo về việc thay đổi bộ máy hành chính và đề nghị người dân cập nhật thông tin mới. Để tạo lòng tin, chúng thường sử dụng các thông tin cá nhân của người dân đã thu thập từ trước.

Dụ dỗ cài ứng dụng giả mạo: Sau khi người dân tin tưởng, các đối tượng yêu cầu họ truy cập vào một đường dẫn do chúng cung cấp hoặc cài đặt một ứng dụng VNeID, dịch vụ công giả mạo có chứa mã độc.

Khi người dân đã truy cập hoặc cài đặt ứng dụng, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị của họ. Từ đó, chúng tiếp tục dẫn dụ người dân làm theo hướng dẫn để lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học, nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Để phòng tránh rủi ro, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

Cảnh giác với cuộc gọi từ người lạ: Tuyệt đối không làm theo yêu cầu qua điện thoại của các đối tượng tự xưng là cán bộ xã/phường, cảnh sát khu vực.

Nếu cần cập nhật thông tin, người dân phải đến trực tiếp Công an xã/phường nơi mình sinh sống để làm việc. Đồng thời, nên tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, người thân cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn này.

Xử lý khi đã cài ứng dụng chứa mã độc: Nếu đã lỡ truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, người dân cần ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản và tắt nguồn điện thoại. Việc này nhằm ngăn chặn các đối tượng có cơ hội lấy được mã OTP ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học.

Trình báo khi bị lừa đảo: Người dân nên trình báo ngay đến cơ quan Công an gần nhất khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để được hỗ trợ kịp thời.

Lưu ý quan trọng: Ứng dụng VNeID chính thức được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Người dân chỉ nên tìm kiếm và tải ứng dụng từ CH Play (Android) hoặc App Store (iOS). Các ứng dụng chính thức này đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước.

Bộ Công an cũng khuyến nghị người dân thường xuyên truy cập các tài khoản mạng xã hội chính thức của Bộ và Cục An ninh mạng để cập nhật các tin tức, tình hình và phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cuối tuần này, Hà Nội tổ chức diễu hành quy mô lớn, bắn pháo hoa

Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức chương trình "Ngày hội Vì Thủ đô bình yên" vào sáng Chủ nhật tuần này. Ảnh: Công an Hà Nội





Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin từ Công an TP Hà Nội, tiếp nối chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" với nhiều nội dung đặc sắc.

Đáng chú ý, điểm nhấn của chương trình là hoạt động duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân Thủ đô.

Tham gia chương trình sẽ có hơn 245 xe cơ giới chuyên dụng được huy động, góp phần thể hiện sức mạnh tổng hợp, sự chính quy - tinh nhuệ - hiện đại của Công an Thủ đô trong thời kỳ mới.

Theo Công an TP Hà Nội, chương trình nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng là "lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Chương trình sẽ chính thức diễn ra từ 7h30 ngày 10/8 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phố đi bộ hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Công an TP Hà Nội cũng đã thông báo phân luồng giao thông để tổ chức chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Nằm trong khuôn khổ chương trình, tối ngày 10/8, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim". Sự kiện được xác định là hoạt động văn hóa - chính trị trọng điểm, mở màn cho chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Với thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc là ở trong tim mỗi người", chương trình hứa hẹn sẽ mang đến hành trình cảm xúc sâu sắc, kết nối ký ức hào hùng của quá khứ với khát vọng vươn mình của hiện tại và tương lai.

Chốt lại chương tình là màn pháo hoa kéo dài 8 phút (từ 22h đến 22h08) tại khu vực đường đua F1 - Mỹ Đình, với 300 quả pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp, khép lại chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim".

Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho trưởng bản ở Điện Biên

Tỉnh Điện Biên đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trưởng bản Mùa A Thi (26 tuổi) - bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung. Ảnh: Lao động

Thông tin trên Lao động, ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên vừa ký tờ trình gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân cho Trưởng bản Mùa A Thi (26 tuổi, bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên kính trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với Trưởng bản Mùa A Thi, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

"Đánh giá phạm vi ảnh hưởng thành tích của cá nhân Trưởng bản tận tụy, trách nhiệm và đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 1.8.2025 trên địa bàn bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Hồ sơ thành tích đảm bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục theo quy định hiện hành" - tờ trình nêu rõ.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vào rạng sáng 1.8, 72 hộ và hơn 380 nhân khẩu bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung đang chìm trong giấc ngủ. Ngoài trời mưa lớn vẫn không ngừng trút. Trưởng bản Mùa A Thi đã gọi điện cho các hộ dân ở khu vực nguy hiểm để nắm bắt tình hình, sau đó, quyết định di tản khoảng 94 người dân của hơn 20 hộ gia đình về vị trí an toàn.

Trao đổi với Lao Động, Trưởng bản 26 tuổi - cho biết: "Tôi không dám nhận mình là người hùng. Với tư cách là trưởng bản, tôi ý thức được trách nhiệm của mình là phải bảo vệ người dân…".

Ngày 4/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư khen tấm gương dũng cảm, quyết đoán, sáng suốt cứu người trong trận lũ quét tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên của Trưởng bản Mùa A Thi.

Thủ tướng đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với Trưởng bản Mùa A Thi theo quy định.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khen ngợi và biểu dương hành động hết sức dũng cảm, quyết đoán, sáng suốt vì tính mạng đồng bào, với tinh thần trách nhiệm rất cao, lòng yêu thương, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của người cán bộ cơ sở Mùa A Thi.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mỗi người dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ, đảng viên ở cơ sở học tập tấm gương dũng cảm, tinh thần trách nhiệm quên mình vì cộng đồng, gần dân, sát dân, hết lòng hết sức tận tụy phục vụ Nhân dân của Trưởng bản Mùa A Thi.

Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc xong trước ngày 15/8

Ảnh minh họa: Thanh Vân/TTXVN

Theo TTXVN, cùng với hệ thống liên lạc vô tuyến VHF hiện có, tất cả các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ hoàn thành việc lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và định vị hàng hải AIS xong trước ngày 15/8. Các chủ tàu cam đoan, nếu không lắp đặt xong thì sẽ không đưa tàu vào khai thác.

Thiết bị AIS là hệ thống nhận dạng tự động, là một hệ thống thông tin liên lạc và định vị hàng hải. Nó cho phép các tàu thuyền trao đổi thông tin nhận dạng, vị trí, hướng, tốc độ và các thông tin liên quan khác với các tàu khác và các trạm trên bờ.



Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2025/BGTVT, thiết bị AIS vốn được quy định lắp đặt trên những tàu du lịch chở khách trên 50 người, nhưng nay các tàu dưới 50 chỗ ngồi trên vịnh Hạ Long đều tự nguyện và cam kết lắp đặt thiết bị này xong trước ngày 15/8 để tăng tính an toàn trong khai thác. Tính đến ngày 6/8, khoảng 80% tổng số tàu trên vịnh Hạ Long đã được lắp đặt thiết bị AIS.

Chi hội trưởng Tàu du lịch Hạ Long Trần Văn Hồng chia sẻ: Đây là động thái thể hiện ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long đối với Di sản thiên nhiên thế giới, đảm bảo sự an toàn của du khách khi tham quan vịnh.

Trước đó, ngày 2/8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn liên ngành đi khảo sát thực trạng hoạt động của thiết bị AIS được lắp đặt trên các tàu du lịch và bổ sung các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Theo đánh giá của đoàn liên ngành, hiện nay, tín hiệu AIS trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai quản lý đảm bảo được truyền tín hiệu. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh cần lắp đặt thêm các trạm trên đảo Titop, núi Bài Thơ.

Việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc VHF trên kênh 16 và AIS đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảm bảo xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời các tình huống bất lợi khi xảy ra. Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh sẽ tập trung kiểm tra hoạt động của thiết bị thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động tốt mới cấp lệnh xuất bến.

Ngoài ra, đoàn liên ngành đã thống nhất lắp đặt bổ sung biển chỉ dẫn các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long gồm 6 điểm: Hoa Cương, Hang Luồn, Hang Trống - Trinh Nữ, Tùng Cuối (Cửa Vạn), Vông Viêng, Cống Đỏ.

Chấn chỉnh khách Tây mặc váy H'Mông nhảy múa lố lăng

Hình ảnh khách Tây mặc váy tại các điểm du lịch. Ảnh: Tiền phong





Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một số nam du khách nước ngoài mặc váy truyền thống của phụ nữ H'Mông rồi nhảy múa phản cảm tại điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thuộc địa giới tỉnh Hà Giang cũ).

Hình ảnh này nhanh chóng gây bức xúc, nhiều ý kiến cho rằng hành động trên là thiếu tôn trọng, mang trang phục truyền thống ra làm trò đùa.

Thông tin trên Tiền phong, bà Nguyễn Thu Hoài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang - cho biết sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, đơn vị đã phối hợp các cơ quan liên quan rà soát lại trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để có biện pháp chấn chỉnh.

Theo bà Hoài, đây là hành vi lệch chuẩn, làm tổn thương đến giá trị văn hóa cộng đồng, đi ngược lại định hướng phát triển du lịch văn minh, bền vững mà tỉnh đang hướng tới.

"Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc không phải là đạo cụ để gây cười hay câu view. Ngành du lịch không khuyến khích, càng không chấp nhận bất kỳ hình thức xuyên tạc, hạ thấp giá trị di sản dưới danh nghĩa trải nghiệm", bà nói.

Tỉnh Hà Giang (cũ) đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch. Sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục kế thừa và triển khai nội dung này.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và du khách, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Quy tắc tại các điểm du lịch, đảm bảo việc ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nam thanh niên Hưng Yên bất ngờ bắt được cá thể động vật quý hiếm trên mái tôn

Cá thể do anh Tiến bắt được là loài động vật Culi nhỏ thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm trong danh sách đỏ Việt Nam. Ảnh: Cơ quan Công an.

Thông tin trên Sức khỏe và Đời sống, anh Hà Duy Tiến (SN 1993, trú tại thôn Quang Trung, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), trong quá trình làm việc tại quán của gia đình, bất ngờ phát hiện có 1 cá thể động vật nhỏ đang leo trèo ở mái tôn trước cửa quán. Sau đó nam thanh niên bắt và nhốt vào trong lồng để phía sau nhà.

Do chưa biết là cá thể gì nên anh Tiến vào tìm kiếm trên mạng internet. Quá trình tìm hiểu, nam thanh niên mới biết cá thể bắt được là loài động vật có tên Culi nhỏ, thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm trong danh sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ. Ngay lập tức, anh Tiến thông tin sự việc đến Công an phường Trà Lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định cá thể Culi nêu trên thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ, Công an phường Trà Lý phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên tiếp nhận cá thể từ anh Hà Duy Tiến. Tại thời điểm nhận bàn giao, cá thể Culii nhỏ có sức khoẻ ổn định.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận bàn giao cá thể quý hiếm để chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Liên quan sự việc trên, Công an phường Trà Lý biểu dương tinh thần ý thức trách nhiệm của anh Hà Duy Tiến và khuyến khích người dân tiếp tục tự giác giao nộp động vật hoang dã, quý hiếm cho cơ quan chức năng khi phát hiện.

Đối với các hành vi săn bắt, mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã, quý hiếm trái phép, sẽ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.