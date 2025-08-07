Tin sáng 7/8: Hà Nội sẽ cấm những tuyến đường nào phục vụ các ngày lễ lớn? Chính thức dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường từ ngày 7-10/8

Từ ngày 7-10/8, Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ các ngày lễ lớn. Ảnh minh họa: TL

Theo NLĐO, Công an TP Hà Nội vừa có thông báo cấm, hạn chế phương tiện ở một số tuyến đường xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ ngày 7-10/8.

Trong các ngày từ 7-10/8, trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra một số hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, Công an thành phố thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 4-8h ngày 7/8; từ 7-12h ngày 8/8 và từ 6h30-12h ngày 9/8, 10/8, cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường:

Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài vua Lý Thái Tổ).

Từ 4-8h ngày 7/8, từ 7-12h ngày 8/8 và từ 6h30-12 ngày 9/8 và 10/8, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ).

Hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, môtô hoạt động trên một số tuyến đường: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc TP Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc TP (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...) sẽ đi qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai 3... và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc TP Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam TP (Hoàng Mai, Thanh Trì...) sẽ đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, vành đai 2, vành đai 3... và ngược lại.

Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu

Phim "Mang mẹ đi bỏ" đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu.

Theo VTC News, đến 19h ngày 6/8, doanh thu phim điện ảnh "Mang mẹ đi bỏ" chạm mốc 100 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Với con số này, tác phẩm tiếp tục gia nhập hội phim trăm tỷ tại Việt Nam.

Khởi chiếu từ ngày 1/8, "Mang mẹ đi bỏ" nhanh chóng thu về 1,2 triệu vé bán ra (tính cả các suất chiếu sớm) để trở thành một trong những phim Việt có thành tích mở màn tốt nhất từ đầu năm đến nay.

Không chỉ tạo tiếng vang trong nước, tác phẩm hợp tác Việt - Hàn này còn thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, được các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc như SBS, MBC, KBS... đồng loạt đưa tin, thể hiện sự quan tâm đặc biệt.

Sau những ngày chiếu đầu tiên, "Mang mẹ đi bỏ" nhận phản hồi tích cực. Đứa con tinh thần của đạo diễn Mo Hong Jin chạm tới cảm xúc khán giả nhờ câu chuyện gia đình cùng màn thể hiện ấn tượng của dàn diễn viên chính.

Mặc dù vậy, phim vẫn gây tranh cãi vì một số chi tiết bị cho là vô lý hay hạn chế ở kịch bản. Cái kết cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng nếu phim giải quyết được tình huống này thì sẽ trọn vẹn hơn.

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1/8/2025, số CCCD thay mã số bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: TL

VietnamNet đưa tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1804 gửi BHXH các tỉnh, thành phố, về việc sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH chính thức được thực hiện từ ngày 1/8/2025.

Trước đây, mỗi người tham gia BHXH được cấp một mã số riêng gồm 10 chữ số – đây là căn cứ để quản lý, theo dõi quá trình đóng và hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp. Mã số này được in trên sổ BHXH, thẻ BHYT và dùng để tra cứu thông tin cá nhân liên quan.

Từ 1/8, thay vì sử dụng mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp, người dân sẽ dùng chính số định danh cá nhân (in trên thẻ CCCD) để thực hiện các giao dịch liên quan đến BHXH, BHYT.

Hơn trăm người tìm thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang

Nhiều lực lượng được huy động tìm kiếm thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn. Ảnh: N.X

Chia sẻ trên VietnamNet, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, nhiều lực lượng đang phối hợp tìm kiếm thanh niên tên N.B.K.C (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận cũ), mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Theo ông Minh, lực lượng cứu hộ đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, các hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp cùng gia đình nạn nhân, với hơn 100 người tổ chức khoanh vùng và tỏa đi nhiều hướng tìm kiếm các vị trí khác nhau.

Tuy nhiên, địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn khá phức tạp với nhiều vách đá dựng đứng và rừng rậm, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, đến nay vẫn chưa thấy nạn nhân.

Trước đó, sáng 4/8, anh C đi xe máy đến gửi tại nhà dân trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Nam Nha Trang, để leo núi Hoàng Ngưu Sơn. Tới khoảng 18h cùng ngày, thanh niên này không xuống núi như dự kiến và mất liên lạc.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Khánh Hòa liền triển khai lực lượng tìm kiếm nhằm ứng cứu nạn nhân. Các đội nghiệp vụ đã tham gia tìm kiếm tại khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn từ chiều qua và sử dụng nhiều phương tiện chuyên dụng, thiết bị định vị. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết mưa rào thất thường nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cào bùn lũ, bộ đội tìm thấy két sắt chứa nhiều tài sản giá trị

Các chiến sĩ bộ đội tìm thấy két sắt trong quá trình hỗ trợ người dân cào bùn, khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: TPO

TPO đưa tin, tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tại xã Mỹ Lý (Nghệ An) cho biết, ngày 6/8, trong lúc cào bùn lũ, tổ công tác đã đào được một két sắt bị vùi sâu dưới lớp bùn đất.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định két sắt trên là của gia đình chị Lô Thị Xuân (trú tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý) nên đã trao trả lại cho gia đình.

Theo chị Xuân, bên trong két sắt được gia đình chị cất nhiều tài sản có giá trị lớn và giấy tờ cá nhân quan trọng. Nhờ lực lượng chức năng, gia đình mới tìm được két sắt quan trọng này.

"Bên trong két sắt là số tài sản rất lớn, được gia đình tích góp từ nhiều năm qua. Cảm ơn các chú bộ đội đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ và chăm lo cuộc sống cho nhân dân", chị Lô Thị Xuân nói.

Bên cạnh két sắt, trong quá trình hỗ trợ người dân xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả lũ lụt, các chiến sĩ bộ đội còn tìm thấy và trao trả cho người dân địa phương nhiều tài sản có giá trị như xe máy, máy xay xát, đồ dùng sinh hoạt, tài sản cá nhân…