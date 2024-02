Tin sáng 9/2 (ngày 30 Tết): Giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết; Ngày nào rét nhất trong đợt không khí lạnh đang tràn về?

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà

Các cơ sở dịch vụ nhận làm mâm cúng cuối năm với đa dạng thực đơn. Ảnh: Thùy Trang

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Theo báo Lao Động, tại TP Đà Nẵng, chỉ cần lên mạng xã hội tìm kiếm từ khóa "mâm cúng Đà Nẵng" đã có thể tìm thấy nhiều địa chỉ cung cấp dịch vụ làm mâm cúng từ tất niên, tiệc cuối năm, mâm cúng giao thừa trọn gói...

Thực đơn mỗi mâm cúng cũng đa dạng từ số lượng 5, 9 món mặn với tiệc tất niên hoặc tùy vào sở thích của khách hàng. Thông thường, người miền Trung hay cúng mặn với các món chính là gà luộc, thịt luộc, nem chả… Bên cạnh các món ăn, có nơi còn làm dịch vụ trọn gói khi chuẩn bị cả đồ cúng, xôi, chè, trái cây, hoa để khách hàng lựa chọn.

Anh Nguyễn Bình (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chọn đặt mâm cúng trọn gói cho tất niên ngày 30 tháng Chạp.

"Gia đình tôi bận rộn việc dọn dẹp nhà cửa, trông con vì các cháu được nghỉ học từ 24 Tết. Ngày cuối năm, chúng tôi cũng không mời ai đến dự tất niên cả nên chỉ cần đặt mâm cúng làm sẵn, họ giao tận nhà, sắp xếp bày biện cho mình luôn. Cả nhà không phải nấu nướng, dọn dẹp nhiều, dành thời gian nghỉ ngơi" - anh Bình nói.

Bên cạnh mâm cúng mặn, những năm gần đây, để phục vụ nhu cầu khách hàng, có nơi đã nhận làm mâm cúng chay. Với mâm cúng chay, mức giá các quán ăn đưa ra thường là từ 400.000 đồng/mâm với 7 món. Khách hàng có thể chọn thêm hoặc chọn theo thực đơn, giá dao động trên dưới 1 triệu đồng/mâm cúng chay.

Với mâm cúng mặn, mức giá sẽ đa dạng hơn, tùy thuộc vào khách chọn mâm cúng kèm tiệc tất niên hay chỉ chọn mâm cúng. Mức giá dao động từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng với các món xôi chè kèm 6 món mặn.

Đặc biệt, một số nơi nhận nấu tiệc tất niên (bàn tiệc cho 10 người) nay cũng nhận làm bàn tiệc đơn, tức là từ 1 đến 2 bàn. Trong khi những năm trước, từ 3 bàn trở lên các cơ sở mới nhận làm.

Ngày nào rét nhất trong đợt không khí lạnh tràn về dịp Tết Giáp Thìn 2024?

Khả năng đêm 8/2 - ngày 9/2 sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt không khí lạnh đang tác động đến Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết chiều nay (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Đêm 8/2 và ngày 9/2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Đêm nay và ngày mai cũng là giai đoạn rét nhất trong đợt không khí lạnh đang tác động. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11 - 13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ trung bình ở đồng bằng khoảng 14 - 16 độ C; vùng núi có nơi nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C.

Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái có nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 14 độ C; nhiệt độ trung bình khoảng 15 - 17 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; nhiệt độ trung bình 16 - 18 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Ngoài ra, từ gần sáng 9/2, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cháy tại khu trọ 20 phòng ở TPHCM

Lửa bùng lên tại căn phòng trọ. Ảnh: Minh Huy

Theo báo Dân Trí, khoảng 19h ngày 8/2 (29 tháng Chạp), người dân sống trong hẻm 71 đường Thới An 32, phường Thới An (quận 12) phát hiện căn phòng trọ tại khu vực bốc cháy.

Lúc này, người đàn ông trong phòng trọ tung cửa tháo chạy ra ngoài thoát thân. Người dân địa phương huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

"Nơi cháy là căn phòng trọ nằm cuối hẻm. Dãy phòng trọ có 20 phòng, đa số mọi người đã khóa cửa về quê ăn Tết nên ai cũng lo lắng", một nhân chứng nói.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 12 đã đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau, hỏa hoạn được khống chế.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong phòng bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng quận 12 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Liên tiếp xảy ra động đất tại Kon Tum ngày cận Tết

Vị trí xảy ra động đất tại Kon Tum vào ngày 8/2

Theo Vietnamnet, thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, đơn vị vừa ghi nhận thêm 1 trận động đất 2,8 độ richter tại Kon Tum.

Cụ thể vào khoảng 6h53 ngày 8/2, một trận động đất 2,8 độ richter xảy ra tại tọa độ 14.852 độ vĩ Bắc, 108.281 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, không có rủi ro thiên tai. Vị trí động đất thuộc khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Hôm qua cũng tại huyện Kon Plông, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) đã ghi nhận 9 trận động đất liên tiếp.

Trận động đất đầu tiên 3,7 độ richter diễn ra vào lúc hơn 10h49 tại tọa độ 14.829 độ vĩ Bắc, 108.273 độ kinh Đông. Chỉ 10 phút sau xảy ra một trận động đất khác có độ lớn 3,3 độ richter cách vị trí trận ban đầu không xa.

Trong vòng 30 phút (từ 11h11 - 11h40 ngày 7/2) có 3 trận động đất xảy ra với độ lớn từ 2,5 - 4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km đến 10.1 km, đều không có rủi ro thiên tai.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin.

Loạt đường trung tâm TPHCM sẽ cấm xe đêm giao thừa

TPHCM bắn pháo hoa chào đón năm mới 2024 tại 8 điểm. Ảnh: Nam Anh

Từ 19h (9/2) đến 1h (10/2), Sở GTVT TPHCM thông tin, nhiều tuyến đường sẽ cấm xe để phục vụ người dân thưởng thức pháo hoa, đón năm mới. Cụ thể:

Đường Lê Lợi (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur); đường Nguyễn Huệ (từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng); đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng); đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Võ Văn Kiệt); đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ cầu Khánh Hội đến Hoàng Diệu), đường Hàm Nghi (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng); đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu); đường Công trường Lam Sơn (từ Hai Bà Trưng đến Đồng Khởi); đường Đông Du (từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Huệ); đường Mạc Thị Bưởi (từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Huệ).

Phương án cấm xe cũng áp dụng đối với các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Hồ Tùng Mậu), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Phan Văn Đạt (đến đường Mạc Thị Bưởi), Thi Sách (đến đường Đông Du), cầu Ba Son, cầu Khánh Hội.

Một số lộ trình lưu thông thay thế được Sở GTVT TPHCM gợi ý như sau:

Trường hợp người dân từ quận Bình Thạnh đi quận 4 có thể chọn xuất phát từ đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành (quận 4).

Ở hướng ngược lại, từ quận 4 đi quận Bình Thạnh: Nguyễn Tất Thành (quận 4) - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh).

Đối với hướng từ TP Thủ Đức đi quận 5, người dân di chuyển theo đường Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức) - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong (quận 5). Ở chiều ngược lại, người dân đi đường Lê Hồng Phong (quận 5) - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức).

Theo kế hoạch, TPHCM bắn pháo hoa giao thừa mừng Tết Nguyên đán ở 8 điểm, từ 0h đến 0h15 ngày 10/2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn).

