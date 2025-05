Tin sáng 9/5: Không khí lạnh chuẩn bị tràn xuống miền Bắc; Bé trai 10 tuổi bị cành cây rơi trúng đầu ở TP.HCM vẫn thở máy, hôn mê sâu

Viên chức y tế và giáo dục không nằm trong phương án giảm 20% biên chế

Về việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ cho biết, khi đánh giá tác động trong quá trình xây dựng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ quan này đã báo cáo cấp có thẩm quyền dự kiến phương án giảm 20% biên chế (không bao gồm viên chức sự nghiệp giáo dục và y tế). Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Viên chức giáo dục và y tế không nằm trong phương án giảm 20% biên chế tại các đơn vị không trực tiếp thực hiện sắp xếp. Ảnh minh họa.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị không trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức không bao gồm viên chức sự nghiệp giáo dục và y tế.

Đối với các ĐVHC cấp xã giữ nguyên (không sắp xếp), Bộ Nội vụ hướng dẫn, các ĐVHC cấp xã giữ nguyên trạng (không sắp xếp) đều có sự tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ từ cấp huyện và tiếp nhận nhiệm vụ theo phân cấp từ cấp tỉnh. Đồng thời, tiếp nhận cán bộ, công chức từ cấp tỉnh, cấp huyện cùng với cán bộ, công chức cấp xã để bố trí theo mô hình chính quyền cấp xã mới.

Bé trai 10 tuổi bị cành cây rơi trúng đầu ở TP.HCM vẫn thở máy, hôn mê sâu

Theo thông tin từ báo VNExpress, ngày 8/5, BS.CK2 Lê Hoàng Tùng Uyên, Phó Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, kết quả chụp CT vùng đầu của bé ghi nhận chấn thương rất nặng, hiện bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, thang điểm Glasgow đánh giá tình trạng hôn mê chỉ 6 (mức bình thường là 15), tình trạng rất nguy kịch. "Bệnh nhi hiện phải thở máy, được phối hợp nhiều biện pháp điều trị nội khoa", bác sĩ nói.

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: BVCC)

Thông tin ban đầu từ Báo Người lao động, khoảng 18 giờ ngày 7/5, anh Trần Ngọc Huy (31 tuổi, ngụ quận 6) lái xe máy chở con trai là cháu N.P.D (10 tuổi, học sinh lớp 3) từ một trường tiểu học ở quận 10 về nhà trọ ở quận 6. Khi xe máy đến giao lộ Hùng Vương - Ngô Quyền, phường 9 (đoạn trước công viên Văn Lang) thì anh Huy dừng chờ đèn đỏ. Bất ngờ một nhánh cây từ trên cao rơi xuống trúng đầu D. và lưng anh Huy. Bé D. sau đó được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện vẫn đang hôn mê. Lúc sự việc xảy ra, khu vực này có mưa và gió lớn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân và làm rõ vụ việc.

TP HCM rà soát danh sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con

Ngày 8/5, ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP HCM cho biết, thành phố đang tiến hành rà soát và lập danh sách để thống kê số lượng đối tượng thụ hưởng trong đợt đầu tiên theo Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con. Báo Người Lao Động đưa tin.

Nhiều năm qua, TP HCM luôn nằm trong nhóm các địa phương có tỉ suất sinh thấp nhất cả nước

"Chúng tôi đang rà soát, lập danh sách thống kê đợt đầu tiên các phụ nữ dưới 35 tuổi sinh đủ hai con trong khoảng thời gian từ 21/12/2024 đến 15/4/2025 nhằm hỗ trợ trong thời gian chờ đợi các hướng dẫn về quy trình thực hiện theo phân cấp hành chính" - ông Trung cho biết.

Theo nghị quyết, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi trong thời gian từ 21/12/2024 đến 15/4/2025 sẽ nhận được hỗ trợ 3 triệu đồng. Ngoài ra, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội hoặc sống tại xã đảo cũng sẽ được hỗ trợ tầm soát trước sinh và sơ sinh với tổng mức hỗ trợ 2 triệu đồng.

Nghe đọc lệnh khởi tố qua mạng, cụ bà 77 tuổi suýt mất gần 200 triệu đồng

Ngày 8/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, sáng cùng ngày bà L. (phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Một người đàn ông tự xưng là cán bộ cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo bà L. liên quan đến vụ buôn bán ma túy, đang thuộc diện theo dõi, điều tra. Đồng thời, chúng yêu cầu bà giữ bí mật tuyệt đối về cuộc gọi. Thông tin trên VietnamNet.

Để tạo độ uy tín, các đối tượng lừa đảo còn mặc trang phục đóng giả lực lượng Công an nhân dân, gọi điện thoại qua video cho bà L. và quay trụ sở làm việc y như thật cho bà xem.

Nhờ sự giúp đỡ của công an phường Thảo Nguyên, bà L. đã tránh được vụ lừa đảo. Ảnh: CACC

Các đối tượng lừa đảo đã tổ chức đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và yêu cầu bà L. chuyển hết tiền tiết kiệm vào một số tài khoản lạ. Bà L. sợ hãi lấy hết số tiền gần 200 triệu đồng tiết kiệm ra ngân hàng để chuyển cho nhóm lừa đảo.

Tuy nhiên, trên đường đi, bà L. đã ra Công an phường Thảo Nguyên để được hướng dẫn. Sau khi nghe bà L. tường thuật sự việc, cán bộ Công an phường đã giải thích rõ cho bà và ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua không gian mạng.

Tỷ phú Việt Nam đầu tiên có tài sản vượt 9 tỷ USD

Theo cập nhật mới nhất trên Forbes, tại ngày 8/5, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup trở thành người Việt Nam đầu tiên sở hữu khối tài sản lên đến 9,1 tỷ USD. Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng leo lên vị trí thứ 325 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, tăng 11 bậc so với hôm 7/5. VTC đưa tin.

Khối tài sản của Chủ tịch Vingroup còn vượt qua cả Chủ tịch Samsung - Jay Y. Lee, người đang sở hữu 8,6 tỷ USD và đứng ở vị trí thứ 355 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes .

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu 9,1 tỷ USD, theo tính toán của Forbes. (Ảnh: chụp màn hình Forbes)

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhờ sự thăng hoa liên tiếp của cổ phiếu VIC. Kết phiên giao dịch 8/5, cổ phiếu VIC tăng mạnh 6,95% lên 78.500 đồng. Vốn hóa thị trường tương ứng khoảng 300.157 tỷ đồng. Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của cổ phiếu VIC.

Không khí lạnh chuẩn bị tràn xuống miền Bắc

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét, nhiệt giảm sâu.

Bà Lê Thị Loan, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trên báo Sức khỏe & Đời sống, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9/5 đến đêm 10/5, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 9/5 đến ngày 11/5, ở khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/6h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.