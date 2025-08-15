Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh Bình
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"
Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, ngày 14/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng"; ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định, khoảng 1h30, ngày 19/6/2025, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí (vỏ chai bia, kiếm), điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai bia, rượt đuổi đánh nhau… gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây lo lắng cho quần chúng nhân dân…
Ngay sau khi có thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, truy xét.
Quá trình làm việc, các đối tượng khai, tối 18/6/2025, nhóm 18 thanh, thiếu niên do Phạm Quốc Tuấn (SN 2007, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu đi trên 7 xe mô tô, mang theo hung khí, lạng lách trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Hoa Lư với mục đích tìm các nhóm để gây sự đánh nhau…
Khi nhóm của Phạm Quốc Tuấn gặp nhóm 7 đối tượng khác đi trên 3 xe mô tô do Đặng Quang Thanh (SN 2008, trú tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu tại khu vực đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư thì xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Phạm Quốc Tuấn đã đuổi theo và dùng vỏ chai bia ném và dùng kiếm chém vào xe mô tô của nhóm Đặng Quang Thanh; hậu quả làm xe mô tô của Đặng Quang Thanh đổ ra đường làm Thanh và 2 đối tượng ngồi trên xe bị thương.
Kết quả, 18 bị can của 2 nhóm trên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".
