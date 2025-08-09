Tin sáng 9/8: Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT; cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ

Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục công khai số điện thoại cá nhân của đội trưởng các đội công tác thuộc đơn vị. Các đội này có chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. Thông tin trên Báo Hà Nội Mới.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức có thể nhắn tin, gọi điện (qua Zalo, Viber) đến số điện thoại của Đội trưởng các đơn vị để phản ánh, đóng góp ý kiến liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoặc hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội. Thông tin được tiếp nhận kể cả trong và ngoài giờ hành chính.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông qua các kênh: Trực ban Phòng Cảnh sát giao thông: 0243.942.4451; Trung tâm điều khiển giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông): 0692.196.550 hoặc ứng dụng iHanoi (trên điện thoại thông minh). Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định.

Ca nhiễm liên cầu lợn tăng ở một số nơi, cần biết các khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y tế

Hình ảnh chân của bệnh nhân bị nhiễm bệnh liên cầu lợn.

Hiện, có 2 týp liên cầu lợn. Týp I hay gây dịch bệnh lẻ tẻ ở các đàn lợn dưới 8 tuần tuổi. Týp II gây bệnh ở nhiều lứa tuổi khác nhau của lợn nhưng thường gây bệnh ở lợn thịt với các dấu hiệu viêm màng não, viêm nội tâm mạc, viêm phổi, bại huyết, bệnh đường tiêu hóa, viêm khớp, xuất huyết ở da, gây sảy thai và chết đột tử ở lợn. S.suis týp II thường gây bệnh cho người. Thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Nhằm phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người, Cục Phòng bệnh khuyến cáo 6 biện pháp cụ thể:

- Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ; không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái, sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch.

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt; rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết.

- Khi có vết thương hở, hoặc có các vùng da bị tổn thương không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống; hoặc nếu có thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc.

- Dùng xà phòng sạch rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng.

- Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh; không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác.

- Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời.

Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TP.HCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đề xuất thí điểm lập vùng phát thải thấp (LEZ) là khu trung tâm thành phố bao gồm một vành đai giới hạn bởi 15 cầu và 17 tuyến đường. VietnamNet đưa tin.

15 cầu gồm Điện Biên Phủ - Bùi Hữu Nghĩa, cầu Bông (Đinh Tiên Hoàng), Hoàng Hoa Thám, Trần Khắc Chân, cầu Kiệu (Hai Bà Trưng), Công Lý (Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Cừ, cầu Ông Lãnh (Nguyễn Thái Học), cầu Calmette, Khánh Hội, Nguyễn Hữu Cảnh, Thị Nghè.

17 tuyến đường/phố, gồm Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Phúc Nguyên, CMT8, Cao Thắng, Lê Hồng Phong, 3 Tháng 2, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Hồ Thị Kỷ, Trần Phú, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Phan Văn Trị, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cảnh Chân, Trần Đình Xu.

Trong giai đoạn đầu, ô tô thương mại không đạt chuẩn Euro 4 và xe máy kinh doanh dịch vụ dưới tiêu chuẩn Euro 2 sẽ bị hạn chế lưu thông vào khu vực này. Các xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel bị cấm hoàn toàn.

Giai đoạn này, TPHCM sẽ ưu tiên các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xe ưu tiên và phương tiện được cấp phép đặc biệt bởi cơ quan có thẩm quyền.