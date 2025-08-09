Tin sáng 9/8: Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT; cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ

GĐXH - Phòng CSGT Hà Nội công khai số điện thoại đội trưởng các đơn vị để tiếp nhận phản ánh của người dân; Kiểm tra camera an ninh, gia đình thấy Mai lên xe ôm công nghệ rời đi, sau đó mất liên lạc.
Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục công khai số điện thoại cá nhân của đội trưởng các đội công tác thuộc đơn vị. Các đội này có chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. Thông tin trên Báo Hà Nội Mới.
Theo đó, các cá nhân, tổ chức có thể nhắn tin, gọi điện (qua Zalo, Viber) đến số điện thoại của Đội trưởng các đơn vị để phản ánh, đóng góp ý kiến liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoặc hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội. Thông tin được tiếp nhận kể cả trong và ngoài giờ hành chính.
Ngoài ra, người dân có thể phản ánh vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông qua các kênh: Trực ban Phòng Cảnh sát giao thông: 0243.942.4451; Trung tâm điều khiển giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông): 0692.196.550 hoặc ứng dụng iHanoi (trên điện thoại thông minh). Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định.
Ca nhiễm liên cầu lợn tăng ở một số nơi, cần biết các khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y tế
Hiện, có 2 týp liên cầu lợn. Týp I hay gây dịch bệnh lẻ tẻ ở các đàn lợn dưới 8 tuần tuổi. Týp II gây bệnh ở nhiều lứa tuổi khác nhau của lợn nhưng thường gây bệnh ở lợn thịt với các dấu hiệu viêm màng não, viêm nội tâm mạc, viêm phổi, bại huyết, bệnh đường tiêu hóa, viêm khớp, xuất huyết ở da, gây sảy thai và chết đột tử ở lợn. S.suis týp II thường gây bệnh cho người. Thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.
Nhằm phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người, Cục Phòng bệnh khuyến cáo 6 biện pháp cụ thể:
- Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ; không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái, sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch.
- Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt; rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết.
- Khi có vết thương hở, hoặc có các vùng da bị tổn thương không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống; hoặc nếu có thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc.
- Dùng xà phòng sạch rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng.
- Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh; không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác.
- Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời.
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TP.HCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đề xuất thí điểm lập vùng phát thải thấp (LEZ) là khu trung tâm thành phố bao gồm một vành đai giới hạn bởi 15 cầu và 17 tuyến đường. VietnamNet đưa tin.
15 cầu gồm Điện Biên Phủ - Bùi Hữu Nghĩa, cầu Bông (Đinh Tiên Hoàng), Hoàng Hoa Thám, Trần Khắc Chân, cầu Kiệu (Hai Bà Trưng), Công Lý (Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Cừ, cầu Ông Lãnh (Nguyễn Thái Học), cầu Calmette, Khánh Hội, Nguyễn Hữu Cảnh, Thị Nghè.
17 tuyến đường/phố, gồm Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Phúc Nguyên, CMT8, Cao Thắng, Lê Hồng Phong, 3 Tháng 2, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Hồ Thị Kỷ, Trần Phú, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Phan Văn Trị, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cảnh Chân, Trần Đình Xu.
Trong giai đoạn đầu, ô tô thương mại không đạt chuẩn Euro 4 và xe máy kinh doanh dịch vụ dưới tiêu chuẩn Euro 2 sẽ bị hạn chế lưu thông vào khu vực này. Các xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel bị cấm hoàn toàn.
Giai đoạn này, TPHCM sẽ ưu tiên các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xe ưu tiên và phương tiện được cấp phép đặc biệt bởi cơ quan có thẩm quyền.
Cô gái ở TP.HCM mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ
Chiều 8/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989) cho biết em gái là Nguyễn Phương Mai (SN 1994) mất liên lạc với gia đình sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ.
Theo chị Lan, khoảng 8h ngày 6/8, Mai rời nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, Quận 3 trước đây), TP.HCM để đi làm. Khoảng 30 phút sau, công ty gọi báo Mai không đến nơi làm việc. Chị Lan nhiều lần gọi điện cho em nhưng không liên lạc được. Kiểm tra camera an ninh, gia đình thấy Mai lên xe ôm công nghệ rời đi, sau đó mất liên lạc. Gia đình đã trình báo sự việc tới Công an phường Xuân Hòa.
Thời điểm rời khỏi nhà, Mai mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem. Nếu ai thông tin về Mai, xin hãy liên hệ gia đình qua số điện thoại 0703.723.850, gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn", chị Lan nói.
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online” , Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an TP.HCM) đã thành lập tổ công tác chuyên trách để tiếp nhận thông tin, điều tra, truy xét và ngăn chặn các vụ việc.
Để tránh "sập bẫy" nhóm người lừa đảo, PC02 khuyến cáo người dân, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp “bắt cóc online”, người dân có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời. Hoặc liên hệ công an nơi gần nhất, tổng đài 113 để được hỗ trợ kịp thời.
Giải cứu thiếu niên bị "bắt cóc online" đòi tiền chuộc ở Tây Ninh
Chiều 8/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã giải cứu thành công nam thiếu niên N.T.H. (17 tuổi, ngụ xã Bến Lức) bị nhóm đối tượng "bắt cóc", đòi tiền chuộc. VOV đưa tin.
Trước đó, khoảng 13h ngày 7/8, H. rời khỏi nhà không rõ lý do. Đến tối cùng ngày, gia đình không liên lạc được và trình báo công an địa phương. Sau đó, người thân liên tục nhận được các cuộc gọi từ số lạ, yêu cầu chuyển khoản 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên “LE LE NGUYEN” tại ngân hàng để chuộc con. Kèm theo là hình ảnh H. quỳ gối, tay bị trói, cùng tin nhắn đe dọa nếu báo công an sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Bến Lức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), tỉnh Tây Ninh khẩn trương truy tìm. Đến 10h25 sáng 8/8, trinh sát phát hiện và giải cứu nạn nhân tại một nhà nghỉ ở phường Long An, Tây Ninh cách nhà khoảng 20km. Công an địa phương đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.
Miền Bắc nắng nóng 3 ngày tới, Hà Nội 38 độ C
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 9/8, nắng nóng mở rộng toàn miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên), nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thanh Niên online đưa tin.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.
Dự báo đợt nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa kéo dài đến ngày 11/8.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay sau khi đợt nắng nóng này kết thúc, từ ngày 11 - 13/8, vùng núi miền Bắc sẽ có đợt mưa giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 14/8, mưa lớn mở rộng toàn miền Bắc, xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm.
