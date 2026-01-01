Mới nhất
Ngăn chặn 3 tạ ruốc bông mốc, hỏng tuồn ra thị trường

Thứ năm, 18:48 01/01/2026
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Hơn 300 kg ruốc bông bị mốc, chuyển màu, có mùi lạ không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 31/12, trên tuyến đường đê La Giang (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ôtô bán tải biển kiểm soát 38C-197.83 do anh N.V.Đ. (trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Ngăn chặn 300kg ruốc bông mốc hỏng tuồn ra thị trường - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiểm tra hàng hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 300 kg chà bông thịt không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Số thực phẩm này có dấu hiệu mốc, chuyển màu và bốc mùi lạ, không bảo đảm an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng đối với ông Đ., đồng thời tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

