Ngăn chặn 3 tạ ruốc bông mốc, hỏng tuồn ra thị trường
GĐXH - Hơn 300 kg ruốc bông bị mốc, chuyển màu, có mùi lạ không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 31/12, trên tuyến đường đê La Giang (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ôtô bán tải biển kiểm soát 38C-197.83 do anh N.V.Đ. (trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 300 kg chà bông thịt không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Số thực phẩm này có dấu hiệu mốc, chuyển màu và bốc mùi lạ, không bảo đảm an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng đối với ông Đ., đồng thời tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026Đời sống
GĐXH - Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.