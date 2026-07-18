'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ở tuổi 38

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga GĐXH - 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga sau thông tin công khai hẹn hò cùng diễn viên Việt Anh khiến khán giả quan tâm nhiều hơn.

Quỳnh Nga được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình "Lập trình cho trái tim". Vai diễn Vũ Vũ có biệt danh "cá sấu chúa" đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, trở thành biệt danh gắn liền với cô suốt nhiều năm qua.

Sau thành công của bộ phim, Quỳnh Nga tiếp tục hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, người mẫu và đặc biệt là diễn xuất. Cô góp mặt trong hàng loạt dự án truyền hình như: Về nhà đi con, Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ và gần đây tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng giờ vàng của VTV.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga độc thân quyến rũ sau một 'lần đò'

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Quỳnh Nga dần cân bằng cuộc sống và dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ rằng cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, không quá áp lực chuyện kết hôn mà ưu tiên sự bình yên và hạnh phúc của chính mình.

Quỳnh Nga khỏe vẻ quyến rũ, tươi trẻ ở tuổi 38.

Thay vì vội vàng tìm kiếm một mối quan hệ mới, Quỳnh Nga tập trung phát triển sự nghiệp, học thêm nhiều kỹ năng và tận hưởng cuộc sống. Cô thường xuyên đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động giải trí và giữ tinh thần lạc quan.

Điều khiến khán giả bất ngờ nhất ở Quỳnh Nga chính là vẻ ngoài ngày càng trẻ trung. Dù đã bước sang tuổi U40, cô vẫn sở hữu vóc dáng cân đối, làn da mịn màng cùng phong cách thời trang hiện đại, gợi cảm nhưng tinh tế.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao, ăn uống khoa học và chăm sóc sức khỏe. Cô cho biết việc duy trì lối sống lành mạnh giúp bản thân luôn tràn đầy năng lượng, tự tin trước ống kính.

Vẻ ngoài tươi trẻ của Quỳnh Nga.

Bên cạnh thời trang đời thường thanh lịch, Quỳnh Nga cũng gây ấn tượng với phong cách quyến rũ mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Không ít khán giả nhận xét cô ngày càng mặn mà và trẻ hơn so với nhiều năm trước.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga vẫn đam mê với nghệ thuật

Hiện tại, Quỳnh Nga vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ngoài đóng phim truyền hình, cô còn xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí, chương trình truyền hình.Được biết, cô còn giành quán quân chương trình "Bước nhảy Hoàn vũ" cách đây 2 năm. Cụ thể, trong đêm chung kết năm ấy, Quỳnh Nga và bạn nhảy Jimmy cùng với sự hỗ trợ của Tisho và 8 vũ công đã đem đến bài nhảy đầy kịch tính, cuốn hút qua sự kết hợp của 4 điệu nhảy: Múa đương đại, Rumba , Paso, viennese waltz.

Quỳnh Nga giành quán quân cuộc thi "Bước nhảy Hoàn vũ" năm 2024.

Trong bài nhảy đêm Chung kết, nàng công chúa Quỳnh Nga đã đem đến phần trình diễn đầy xúc cảm, bay bổng nhưng cũng đầy kịch tính. Cho đến đêm Chung kết, khán giả có thể thấy được sự hòa quyện của Quỳnh Nga với mỗi giai điệu âm nhạc, mỗi động tác cực kỳ điêu luyện, chuyên nghiệp trong bài nhảy. Những động tác bê đỡ được cô và bạn nhảy thực hiện nhẹ nhàng, mượt mà, rất giàu xúc cảm. Không ai tin cô là "thí sinh nhiều tuổi nhất" cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2024. Bạn nhảy cũng đã dành nhiều lời khen tặng cho Quỳnh Nga khi đến ngày cuối cùng họ đã thay đổi nhiều động tác để khó hơn, hấp dẫn hơn, nhưng Quỳnh Nga vẫn luôn sẵn sàng và bền bỉ tập luyện để có bài nhảy thành công nhất.

Với nỗ lực của mình, Quỳnh Nga đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân "Bước nhảy Hoàn vũ" 2024. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự tài năng cũng như nghị lực của Quỳnh Nga trong suốt cuộc thi. Dù lần đầu nhảy dance sport, nhưng Quỳnh Nga đã vượt qua giới hạn của chính mình, tiến bộ qua từng đêm thi để tiến thẳng đến ngôi vị Nữ hoàng Bước nhảy hoàn vũ 2024, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ về một tài năng, một bản lĩnh và sự hết mình cho đam mê của người nghệ sĩ.

Quỳnh Nga luôn đam mê với nghệ thuật.

Hiện tại sau thành cô của cuộc thi, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga lựa chọn phát triển bản thân một cách bền vững thay vì chạy theo sự ồn ào của showbiz. Hình ảnh một Quỳnh Nga độc lập, tự tin và luôn giữ tinh thần tích cực nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ.

Ở thời điểm hiện tại, "Cá sấu chúa" vẫn duy trì sức hút nhờ nhan sắc trẻ đẹp, phong cách sống hiện đại cùng sự nghiêm túc với nghề. Chính sự bình thản sau những thăng trầm và nỗ lực làm mới bản thân đã giúp Quỳnh Nga tiếp tục giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả Việt.