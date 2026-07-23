Chuyện tình Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun sau 4 năm vẫn ngọt ngào, được đồn sắp cưới

Dù hiếm khi xuất hiện cùng nhau hay nhắc về đối phương trước công chúng, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun vẫn khiến fan "quắn quéo" mỗi lần để lộ hint hẹn hò. Mới đây, cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý của dân mạng khi được bắt gặp cùng nhau tại một sân golf ở Hàn Quốc. Theo bài đăng của một cư dân mạng, cả hai trông vô cùng thoải mái.

Theo người qua đường, cả hai xuất hiện với vóc dáng nổi bật và thoải mái tận hưởng khoảng thời gian riêng bên nhau.

Sau lần cùng đóng trong The Glory , "ác nữ" Lim Ji Yeon và "anh bác sĩ thẩm mỹ" Lee Do Hyun đã chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 4/2023, nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Kể từ đó, thay vì thường xuyên chia sẻ về đối phương, cả hai lựa chọn giữ sự riêng tư và tập trung cho công việc, khiến mỗi "chiếc hint " hiếm hoi đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán.

Cả hai từng được một dân mạng chia sẻ hình ảnh cùng ghé vào quán ăn nổi tiếng ở Gangneung. Đầu năm 2024, Dispatch còn ghi lại khoảnh khắc Lee Do Hyun tranh thủ kỳ nghỉ phép trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự để hẹn hò cùng Lim Ji Yeon ở một quán ăn.

Lễ trao giải Baeksang lần thứ 60 (năm 2024) cũng đánh dấu một trong những khoảnh khắc được fan couple nhắc lại nhiều nhất. Trong bài phát biểu nhận giải "Nam diễn viên mới xuất sắc" với Exhuma , Lee Do Hyun bất ngờ gọi tên Lim Ji Yeon và gửi lời cảm ơn đến bạn gái. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Lee Do Hyun nói: "Ji Yeon à, cảm ơn em", một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến khán giả và người hâm mộ "tan chảy".

Tháng 2 năm nay, Knet đồn đoán Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun có thể sẽ kết hôn khi một số netizen "túm được" nữ diễn viên nhấn theo dõi một kênh làm dịch vụ tổ chức hôn lễ. Dù Lim Ji Yeon đã gỡ rất nhanh và dường như đây giống như cú "trượt tay", dân mạng vẫn không ngừng nghi ngờ và chờ tin vui.

Song song với chuyện tình nhận được nhiều sự quan tâm, cả hai cũng đang có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Lee Do Hyun tái xuất sau xuất ngũ với loạt dự án đáng chú ý như series Netflix Grand Galaxy Hotel và xác nhận tham gia bộ phim Nambol . Về phía Lim Ji Yeon, cô tiếp tục khẳng định sức hút qua những vai diễn mới như Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi.