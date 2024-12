Tin tối 21/12: Người hùng kể khoảnh khắc lao vào đám cháy cứu nhiều người ở TP.HCM; Người phụ nữ hoảng loạn gom hết vàng trong nhà đi bán sau khi nghe điện thoại

Tin tối 20/12: Phân luồng 6 hướng xe ra vào Hà Nội dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ; trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết Nguyên đán GĐXH - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ 2025. Phương án phân luồng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025. Đây là một trong những tin quan trọng trong bản tin tối nay (20/12).

Người hùng kể khoảnh khắc lao vào đám cháy cứu nhiều người ở TP.HCM

Thượng uý Thành kể lại quá trình phát hiện đám cháy và cứu người.





Ngày 20/12, một vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM) khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Trong thời khắc nguy hiểm ấy, nhiều người dân đã dũng cảm lao mình vào khu vực hoả hoạn để hỗ trợ, hướng dẫn, giúp nhiều người thoát nạn an toàn.

Nhiều người dân chứng kiến đám cháy cho biết, ngoài lực lược chức năng thì xuất hiện 2 người hùng dũng cảm hỗ trợ nạn nhân bị mắc kẹt thoát nạn. Đó là ông Khương Thế Mỹ (SN 1966), người đã hỗ trợ, cứu gần 10 nạn nhân leo qua lan can ban công nhà ông để thoát khỏi đám cháy.

Người hùng còn lại là Thượng úy Nguyễn Hoàng Thành, cán bộ tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đội PCCC&CNCH Công an huyện Nhà Bè.

Trả lời Báo điện tử VTC News, Thượng Uý Thành cho biết, khi đang trên đường đi làm từ huyện Củ Chi đến huyện Nhà Bè, anh thấy khói đen bốc ra từ ngôi nhà trên đường Xuân Hồng (Phường 12, quận Tân Bình). Với kinh nghiệm của một người lính, ngay lập tức anh dừng xe bên đường rồi chạy đến ngôi nhà, tìm phương án cứu người.

"Thời điểm này khu vực tầng trệt đã cháy lớn, sức nóng lan tỏa, còn phía trên khói đen bốc cao nghi ngút. Cùng với đó, tiếng người la hét hoảng loạn" , Thượng uý Thành nhớ lại.

Theo Thượng uý Thành, do căn nhà bị cháy không thể tiếp cận nên anh chạy vào căn nhà bên cạnh. Lúc này, nhiều người dân đang leo qua ban công vào nhà dân bên cạnh, anh Thành hướng dẫn nạn nhân đang bị mắc kẹt chạy xuống phía dưới.

"Một số nạn nhân dù đã thoát ra đám cháy nhưng rơi vào tâm lý hoảng loạn, tôi đã trấn an để họ bình tĩnh lại", Thượng uý Thành nói.

Thượng uý Thành chia sẻ, sau khi lực lượng PCCC đến hiện trường, anh tiếp tục cùng một số người dân chạy vòng qua phía sau ngôi nhà bị cháy.

Tại đây, anh phát hiện có hai người đàn ông từ trong căn nhà bị cháy thoát ra ngoài nhưng lại bị mắc kẹt giữa hai ngôi nhà nên đã dùng thang hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài.

"Với bản năng của một người lính, tôi chỉ nghĩ làm sao để cứu người một cách nhanh nhất. Bằng mọi cách phải hỗ trợ các nạn nhân thoát ra an toàn chứ không nghĩ gì đến việc nguy hiểm. Tôi rất tiếc vì thời điểm đó không có đồ nghề trong tay để giúp đỡ người dân một cách nhanh chóng hơn" , anh Thành nói.

Cũng như Thượng uý Thành, khi nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân bị mắc kẹt, ông Mỹ (sống bên cạnh căn nhà bị cháy) không màng đến nguy hiểm, bình tĩnh động viên nạn nhân leo qua lan can ban công thoát thân một cách an toàn.

Khi được hỏi về hành động cứu người, ông Mỹ cho biết giữa thời khắc "ngàn cân treo sợi tóc", ông không nhớ mình đỡ bao nhiêu người thoát ra đám cháy. Theo một số clip người dân quay lại, rất nhiều nạn nhân trong số này là phụ nữ, được ông Mỹ động viên, tiếp sức để leo được sang nhà ông Mỹ.

Liên quan đến vụ hoả hoạn, đến tối 20/12, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Tân Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, vụ cháy làm 16 người thương vong. Trong đó, hai nạn nhân tử vong, 14 người được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên một người bị nhẹ tự rời khỏi hiện trường. Đặc biệt, trong vụ cháy, người dân và Cảnh sát PCCC cứu được 20 người bị mắc kẹt.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan điều tra, Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Tân Bình điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Quận 11, Đội 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM với 7 xe và gần 40 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa và cứu người. Các tổ cứu hộ cùng người dân hướng dẫn và giải cứu 20 người thoát ra khỏi đám cháy.

Lực lượng chức năng phường 12 và quận Tân Bình cũng có mặt hỗ trợ gia đình có người tử vong số tiền 10 triệu đồng/người, người bị thương trong vụ cháy 5 triệu đồng/người.

Khoảng 6h30 sáng 20/12, hoả hoạn bùng lên tại căn nhà 1 trệt 3 tầng trên đường Xuân Hồng (thuộc Phường 12, quận Tân Bình). Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân bên trong căn nhà tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Tân Bình điều động nhiều xe cứu thương xuống hiện trường tìm cách không chế ngọn lửa và cứu nạn cứu hộ. Sau khi khống chế ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện thi của chị Trần Thị T.N. (SN 2001) và anh T. (bạn của chị N) trong phòng 301.

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của các nạn nhân còn lại, đại diện Bệnh viện Thống Nhất cũng cho biết, trong sáng 20/12, bệnh viện tiếp nhận 13 bệnh nhân. Cụ thể, các bệnh nhân cơ bản bị suy hô hấp do ngạt khí, bỏng đường hô hấp và chấn thương ở các mức độ khác nhau.

Người phụ nữ hoảng loạn gom hết vàng trong nhà đi bán sau khi nghe điện thoại

Hình minh họa

Ngày 20/12, Công an phường Hưng Long (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ) cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sử dụng thủ đoạn giả danh công an để gọi điện đe dọa nạn nhân yêu cầu chuyển tiền.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 18/12, bà Đ.T.H. (SN 1952, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đến tiệm vàng ở phường Hưng Long để bán vòng, nhẫn, dây chuyền...

Sau khi bán vàng , người phụ nữ nhờ chủ tiệm vàng chuyển hết số tiền vào tài khoản cho một người xưng là công an.

Khi thấy người phụ nữ có biểu hiện bất thường, tỏ ra lo sợ, chủ tiệm vàng đã gọi điện báo Công an phường Hưng Long vì nghi ngờ có thể nạn nhân bị lừa đảo .

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hưng Long đã tới gặp người phụ nữ. Làm việc với công an, bà H. cho biết, bà nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại khác nhau xưng là trung úy Trần Chí Cường thuộc Công an thị xã Chơn Thành và thông báo cho bà biết có một đối tượng liên quan đến mua bán hàng y tế, hàng kém chất lượng đã bị bắt.

Người tự xưng là công an nói rằng, đối tượng bị bắt đã khai nhận dùng số điện thoại của bà H. để liên lạc thực hiện các hoạt động phạm tội và có chuyển khoản nhiều lần qua tài khoản bà H. Đối tượng gọi điện còn đọc số điện thoại, căn cước công dân của bà H. và kết nối zalo cho bà H. nói chuyện trực tiếp qua hình ảnh một đồng chí trung tá công an.

Thấy đối tượng mặc đồ công an, bà H. lo sợ nên đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng quay video tiền, vàng vòng cho đối tượng xem. Đối tượng yêu cầu bà H. chuyển số tiền 35 triệu đồng qua số tài khoản cho đối tượng nếu không sẽ bị bắt tạm giam.

Công an phường Hưng Long đã chỉ ra đây là hành vi lừa đảo và kịp thời ngăn chặn, bảo vệ tài sản cho người phụ nữ.

Đăng tin sai sự thật về trại giam, nam TikToker bị phạt 7,5 triệu đồng

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lập biên bản vi phạm đối với trường hợp vi phạm.





Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một trường hơp về hành vi đăng tin sai sự thật về Trại giam Bộ Công an trên mạng xã hội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã phát hiện một tài khoản tiktok đăng tải nhiều clip không đúng sự thật về Trại giam của Bộ Công an.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh và mời chủ tài khoản là T.V.P (SN 1992; trú tại: Thanh Oai, Hà Nội) đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, P. khai nhận đang kinh doanh trên Tiktok, do muốn thu hút tương tác để phục vụ bán hàng quần áo online, P. đã đăng tải nhiều clip không chính xác về lực lượng Công an. Quá trình làm việc, anh P đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và xóa bỏ các nội dung vi phạm.

Ngày 18/12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt đối với P. về hành vi "Cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Mức phạt tiền đối với trường hợp này là 7,5 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sự thật về bức ảnh "cháy tại An Khánh, Hoài Đức" khiến nhiều người hoang mang

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.





Tối 20/12, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tại khu vực An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Bài viết đăng tải với nội dung: "Cháy rất to tại An Khánh, Hoài Đức. Mong Không có thiệt hại về người", kèm theo hình ảnh đám cháy lớn được chụp từ xa khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Khoảng một tiếng sau khi bài viết được đăng tải đã nhận về hàng nghìn lượt thích, hàng trăm bình luận. Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ mong rằng đám cháy không gây thiệt hại về người.

Theo nguồn tin của chúng tôi, khu vực được đề cập là một bãi đất trống ở chân cầu vượt An Khánh (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Đám cháy xảy ra vào khoảng 21h30 tối cùng ngày, ngọn lửa bốc lên được cho rằng từ việc người dân đốt rác. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên trong đêm khiến nhiều người hiểu lầm đây là một vụ cháy lớn.

"Đây là nơi tập kết rác thải sinh hoạt của nhiều hộ dân. Tôi nghĩ chắc ban nãy ai đó đốt rác khiến ngọn lửa bùng lên như vậy", một người dân gần khu vực cho hay.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy.

Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người và tài sản.

Cảnh báo tham gia đầu tư ngoại hối qua 3 sàn lừa đảo "RichSmart, Topmax, GFS"

Các sàn giao dịch lừa đảo vừa bị Công an Thành phố triệt phá.





Thời gian qua, Công an Thành phố Hà Nội đã cảnh báo việc xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối, thu hút nhiều người tham gia đầu tư tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Các sàn được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận với người chơi, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng lừa đảo "giăng bẫy".

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vừa triệt phá, bóc gỡ toàn bộ ổ nhóm tội phạm dụ dỗ các nạn nhân chiếm đoạt số tiền gần 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép với phương thức thủ đoạn tinh vi thông qua 3 sàn giao dịch ngoại hối gồm: Sàn GFS; sàn TOPMAX và sàn RICHSMART được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Mate Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group do Hồ Bích Ngọc (SN 1996; trú tại: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đứng tên đại diện pháp luật (Trụ sở: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội). Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các nhân viên Sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo… sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các "chuyên gia" về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn, thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng. Từ đó, lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối.

Các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng tiếp tục đầu tư tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng đầu tư, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đồng chí Cao Tuấn Nghĩa - Điều tra viên, SĐT: 0993291535) để phối hợp giải quyết.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn ngoại hối, chứng khoán trái phép. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vì sao đã qua mùa mưa mà miền Trung vẫn liên tiếp mưa lớn?

Ứng phó với mưa lớn ở miền Trung, các địa phương phải kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Theo tin bão/áp thấp mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, vào hồi 20h ngày 20/12, áp thấp 12b ở vào khoảng 4,3 độ vĩ bắc, 111,0 độ kinh đông, cách Tây Mindanao của Philippines 1.575 km về phía tây. Vào hồi 2h ngày 21/12, áp thấp 12b nằm bên ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR) và có khả năng trở thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới ở mức trung bình.

Áp thấp sẽ chuyển hướng tây bắc vào đầu tuần tới khi nó tương tác và hấp thụ 96W, và đến ngày 24 hoặc 25/12, gió tầng cao có khả năng sẽ trở nên cực kỳ bất lợi cho sự phát triển hơn nữa.

Hệ thống này có khả năng sẽ gây ra lượng mưa lớn trên diện rộng ở một số khu vực của Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei trong vài ngày tới. Khả năng áp thấp mạnh lên trong 7 ngày ở mức 50%.

Trong khi đó, theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, ngày 21/12, rãnh áp thấp ở phía nam có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp lúc 1h sáng nay có vị trí ở khoảng 3.9-4.9 độ vĩ bắc, 110.8-111.8 độ kinh đông.

Ở trạm Huyền Trân đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đảo Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 7-8; trạm đảo Trường Sa đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Dự báo ngày và đêm 21/12, ở bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng 3-5m. Từ Bình Định đến Cà Mau, giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao từ 3-5 m. Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, gió cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao từ 2-4 m.

Chiều tối và đêm 21/12, Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 1-2,5 m. Ngày và đêm 21/12, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Vùng áp thấp hoạt động và không khí lạnh tràn xuống gây hình thế mưa lớn cho Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tâm mưa trong ngày 23-26/12 là Trung và Nam Trung Bộ với lượng phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 500 mm. Ngày 24-25/12, mưa mở rộng sang đông Tây Nguyên với lượng 60-120 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước khi chuyển mưa lớn, hôm nay và ngày mai, các tỉnh miền Trung có mưa rải rác, riêng Thanh Hoá đến Huế trời rét, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời lạnh về đêm và sáng. Từ ngày 24/12 đến ngày 25/12, khu vực phía Đông Tây Nguyên cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ xảy ra mưa trên 200mm.

Tình hình mưa lũ ở miền Trung và Tây nguyên diễn biến khá bất thường. Trong nửa đầu tháng 12, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia liên tục phát các bản tin cảnh báo mưa to, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh, thành.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng phải liên tục phát các bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương trong khu vực.

Dù mưa xuất hiện khắp nơi nhưng nguyên nhân lại khác nhau. Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, giải thích, ở Nam bộ đang là mùa khô nhưng những ngày qua trời âm u, mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên khiến chúng ta có cảm giác như đang trong mùa mưa. Nguyên nhân là do rãnh áp thấp xích đạo vắt qua khu vực Nam bộ hoạt động mạnh, tạo ra các nhiễu động gió đông đẩy mây dông từ biển vào đất liền liên tục gây mưa và dông lốc.

Trong khi đó, đối với khu vực miền Trung, mùa mưa cũng đã kết thúc nhưng giai đoạn này lại mưa lũ thất thường là do không khí lạnh từ phía bắc liên tục tăng cường xuống phía nam. Không khí lạnh gặp địa hình đồi núi chắn lại, kết hợp với gió đông bắc từ biển thổi vào tạo thành mây dông gây mưa.

"Các đợt không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục tăng cường nên từ nay đến Noel và Tết dương lịch có khả năng còn rét hơn. Ở những vùng núi cao từ 1.500 - 2.000 m trở lên có thể có tuyết, nhiều nơi xuất hiện băng giá; còn miền Trung tiếp tục có mưa rét", bà Lan dự báo.

Trong tháng 1 - 2/2025, không khí lạnh hoạt động mạnh và gây ra các đợt rét đậm, rét hại kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc. Từ tháng 3.2025, không khí lạnh hoạt động yếu hơn và tương đương với trung bình nhiều năm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực miền Trung và Nam bộ tiếp tục có mưa trái mùa với lượng xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đặc biệt trong tháng 1 - 2/2025, mưa sẽ nhiều hơn và giảm dần vào tháng 3. Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong công điện tối 20/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Bình Thuận và Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo để kịp thời thông báo đến các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, có phương án sản xuất và bảo vệ cây trồng vụ đông xuân.

Trong tháng 11 và nửa đầu tháng 12, nhiều nơi trên cả nước có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 50 - 90%. Cụ thể, tổng lượng mưa từ ngày 18 - 27/11, có nơi cao hơn trên 600 mm như Trà My (Quảng Nam) 1.270 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 670 mm, nhiều nơi ở Thừa Thiên-Huế phổ biến từ 400 -1.000 mm. Đợt mưa từ ngày 6.12 đến nay có tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, riêng Cam Ranh (Khánh Hòa) 224 mm, Đà Nẵng 213 mm... Trên cả nước đã quan trắc được một số trạm khí tượng ghi nhận giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử.