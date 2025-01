Tin tối 8/1: Thông tin mới nhất về bệnh do virus gây viêm phổi trên người tại Trung Quốc; Chồng quan hệ tình cảm với phụ nữ khác, vợ xúi đăng clip 'nóng' để tống tiền

Thông tin mới nhất về bệnh do virus gây viêm phổi trên người tại Trung Quốc

Liên quan đến tình hình bệnh do virus gây viêm phổi trên người (HMPV) tại Trung Quốc, ngày 8/1, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã phát đi thông báo cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã có thông tin chính thức về việc này.

Theo WHO, sự gia tăng số mắc các nhiễm trùng qua đường hô hấp cấp tính ở nhiều quốc gia Bắc bán cầu trong những tuần gần đây đã được dự báo trước với thời điểm này trong năm.

Theo WHO, tại nhiều quốc gia ở Bắc bán cầu, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cấp tính có xu hướng gia tăng theo mùa vào thời điểm này trong năm do các tác nhân gây bệnh hô hấp như virus cúm mùa, RSV và các virus phổ biến khác như hMPV, mycoplasma pneumoniae.

WHO cũng cho biết, tỷ lệ mắc các hội chứng cúm (ILI) hoặc nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARI) ở một số quốc gia ở Bắc bán cầu đã tăng lên trong những tuần gần đây và vượt qua mức cơ sở theo mùa thông thường.

Bệnh cúm mùa cũng đang gia tăng ở nhiều quốc gia ở châu Âu, Trung Mỹ và Caribbean, Tây Phi, Trung Phi và nhiều quốc gia ở châu Á phù hợp với xu hướng điển hình cho thời điểm này trong năm.

Liên quan đến tình hình bệnh do virus gây viêm phổi trên người (HMPV) tại Trung Quốc, theo dữ liệu giám sát mới nhất (29/12/2024) về các nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, có xu hướng gia tăng đối với các nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do các tác nhân phổ biến như virus cúm theo mùa, RSV, hMPV....

Trong đó cúm mùa ghi nhận số mắc cao nhất theo đúng các nhận định tình hình với thời điểm này trong năm và không ghi nhận có tác nhân bất thường nào được báo cáo.

Các cơ quan y tế tại Trung Quốc xác nhận rằng hệ thống y tế không bị quá tải, tỷ lệ sử dụng bệnh viện hiện tại thấp hơn thời điểm này năm ngoái và không có tuyên bố hoặc đáp ứng khẩn cấp nào được thực hiện.

Các cơ quan y tế tại Trung Quốc đã cung cấp các khuyến cáo, thông điệp cho người dân về cách phòng ngừa sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường hô hấp và cách giảm thiểu tác động của các bệnh này.

WHO đánh giá các đợt dịch theo mùa do các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp thường xảy ra trong thời gian mùa đông tại các khu vực có khí hậu ôn đới. Sự gia tăng số mắc các nhiễm trùng qua đường hô hấp cấp tính ở nhiều quốc gia Bắc bán cầu trong những tuần gần đây đã được dự báo trước với thời điểm này trong năm và không có yếu tố nào bất thường.

Nhiều tác nhân gây bệnh hô hấp cùng xảy ra trong giai đoạn mùa đông có thể gây ra gánh nặng lớn hơn cho hệ thống y tế của các quốc gia.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo người dân tại các quốc gia đang trong giai đoạn mùa đông thực hiện các biện pháp phòng bệnh cơ bản để ngăn chặn sự lây lan và giảm thiểu các rủi ro do các bệnh lây qua đường hô hấp gây ra, nhất là đối với nhóm dễ bị tổn thương.

Trường hợp triệu chứng nhẹ nên ở nhà, nghỉ ngơi, giữ sức khỏe để tránh lây lan cho người khác. Nhóm nguy cơ cao hoặc trường hợp triệu chứng nặng cần đến các cơ sở y tế để tư vấn, điều trị kịp thời.

Người dân cần cân nhắc việc đeo khẩu trang ở những nơi đông người, khu vực thông khí kém; che miệng khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy; thực hiện việc rửa tay thường xuyên và tiêm vaccine theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chồng quan hệ tình cảm với phụ nữ khác, vợ xúi đăng clip 'nóng' để tống tiền

Hôm nay (8/1), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Vũ Linh (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất) để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Vũ Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kiên Giang

Linh khai quen chị N.P.H.D. (41 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) vào tháng 6/2024, sau đó phát sinh quan hệ tình cảm. Khoảng 3 tháng sau, Trịnh Huế Minh (26 tuổi, vợ Linh) biết chồng có quan hệ nam nữ với chị D., Minh bàn với Linh đăng hình ảnh cùng clip nhạy cảm của D. lên mạng xã hội nhằm tống tiền và được chồng đồng ý.

Sau đó, Minh chủ động liên lạc với chị D., dọa tung clip "nóng” và yêu cầu chuyển 70 triệu đồng.

Đến ngày hôm qua (7/1), do lo sợ, gia đình chị D. đã chuyển số tiền như yêu cầu của Minh qua tài khoản của một cơ sở cầm đồ trên địa bàn xã Mỹ Thuận.

Khi Linh đang làm thủ tục rút số tiền chiếm đoạt của nạn nhân tại cơ sở cầm đồ trên thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất cho Minh tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bị khởi tố vì mua bán 2 con tê tê hoang dã quý hiếm

Ngày 8/1, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 người buôn bán tê tê để điều tra về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Cá thể tê tê Java hoang dã quý hiếm được giải cứu.

Trước đó, ngày 29/12/2024, tổ công tác của Công an huyện Ngọc Hồi và Công an thị trấn Plei Kần tiến hành tuần tra, kiểm soát phát hiện và bắt quả tang Đỗ Thị Tuyết Phương (43 tuổi, trú xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) đang vận chuyển 1 con tê tê nặng 7kg. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, công an phát hiện tạm giữ thêm 1 con tê tê nặng 3,5kg.

Căn cứ vào lời khai của Phương và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Hoài (39 tuổi, trú xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) để mở rộng điều tra.

Hiện đã có kết luận giám định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum. 2 con tê tê trong vụ án được xác định là loài tê tê Java, tên khoa học là Manis javanica. Loài này được xếp vào danh mục động thực vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi tạm giữ, 2 con tê tê được công an bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đang quay hình 'ăn mừng' Việt Nam vô địch, thiếu nữ bất ngờ bị cướp iPhone 13 Promax

Ngày 8/1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Hồ Sỹ Cường (sinh năm 2003, ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Hồ Sỹ Cường.

Trước đó, vào 1h15 ngày 6/1, chị H (sinh năm 2001, ở Bắc Giang) đang đứng trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân sử dụng điện thoại iPhone 13 Promax ghi hình dòng người xuống đường chúc mừng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vô địch cúp ASEAN, bất ngờ bị một đối tượng nam giới cướp điện thoại.

Sau đó, đối tượng bỏ chạy về phía đường Khương Đình, phường Thượng Đình thì bị Công an phường phối hợp quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hồ Sỹ Cường. Qua xác minh, Cường đã có một tiền án về hành vi đánh bạc. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hai mẹ con tử vong trên đường tới trường sau va chạm với ô tô khách

VNN đưa tin, chiều 8/1, lãnh đạo UBND xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận, một tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường N5 (hay còn gọi là Quốc lộ 7C qua địa bàn xã) khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho biết, vào gần 7h sáng nay, anh Hoàng Văn T. (SN 1989, trú xã Nghi Đồng) điều khiến xe máy BKS 37K1 835.xx, chở theo vợ là chị Trần Thị H. (SN 1991) và con Hoàng Mạnh Th. (SN 2020) đến trường học.

Khi đi qua ngã tư giao nhau với đường N5 thì bất ngờ va chạm với xe khách (chưa rõ BKS và tài xế).

Cú va chạm mạnh khiến chị H. và cháu Th. ngã mạnh ra đường tử vong tại chỗ, còn anh T. nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Người dân địa phương cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn có hiện tượng sương mù dày đặc. Ngã tư này được xem là “điểm đen” về giao thông khi chưa có hệ thống đèn tín hiệu, từng xảy ra một số vụ tai nạn chết người.

Đi hái rong mứt, 2 phụ nữ trượt chân rơi xuống biển

NLĐ đưa tin, ngày 8/1, ông Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Thị ủy Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết 2 người phụ nữ ở địa phương đi cạo rong mứt ở gành đá không may trượt chân rơi xuống biển làm 1 người chết, 1 người mất tích.

Khu vực xảy ra sự việc

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, một nhóm phụ nữ ở thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ) đi xe máy đến gành biển Hóc Mó (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) để cạo rong mứt. Trong nhóm này có bà Nguyễn Thị Châu (49 tuổi) và bà Lê Thị Hồng Thúy (51 tuổi, cùng trú thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu).

Đang cạo rong, bà Châu và bà Thúy bị sóng đánh mạnh vào ghềnh đá khiến cả hai trượt chân rơi xuống biển. Những phụ nữ khác tìm cách ứng cứu nhưng do trời mờ tối, sóng đánh mạnh nên không thể tiếp cận ứng cứu. Sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền địa phương và người dân trong khu vực phối hợp tìm kiếm.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể bà Châu. Hiện bà Thúy vẫn đang mất tích.

Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình đưa thi thể bà Châu về nhà mai táng và đang nỗ lực tìm kiếm bà Thúy.