Cận cảnh khu đất vừa được Hà Nội thông qua chủ trương chi hơn 2.500 tỷ đồng xây tổ hợp thể thao đa năng gần 4,9ha tại Mỹ Đình

Thứ bảy, 22:04 31/10/2026 | Xã hội

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GĐXH - HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng với tổng vốn dự kiến hơn 2.523 tỷ đồng. Dự án nằm trên khu đất "vàng" gần 4,9ha gần sân vận động Mỹ Đình, hiện đang quây tôn bỏ hoang.

Hà Nội đầu tư 2 . 500 Tỷ xây Tổ hợp thể thao đa năng tại Mỹ Đình - Ảnh 1.Tháo gỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: Căn hộ hợp thức hóa được cấp sổ, diện phá dỡ được ưu tiên mua nhà xã hội không cần bốc thăm

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện Khoản 2 Điều 8 và Khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng. Đây là dự án thuộc nhóm A, do thành phố quản lý, dự kiến triển khai xây dựng trong giai đoạn 2026 – 2030.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất quy hoạch dự án nằm tại ô đất 4A2.4, thuộc Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP. Hà Nội). Vị trí này tiếp giáp ngay mặt đường Trần Hữu Dực và chỉ cách Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hơn 1km.

Xung quanh khu đất hiện hữu hàng loạt công trình thể thao trọng điểm của Thủ đô và quốc gia như Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, sân tập bóng đá và Trung tâm Thể thao Nhảy cầu. Dù nằm ở vị trí đắc địa và kết nối giao thông đồng bộ, khu đất rộng khoảng 4,88ha này từ lâu đã được rào kín bằng tôn, bên trong cỏ dại mọc um tùm, gây lãng phí quỹ đất đô thị.

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Toàn cảnh khu đất vừa vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng với tổng vốn dự kiến hơn 2.523 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Việc phê duyệt chủ trương đầu tư được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đánh thức khu đất hoang hóa, hoàn thiện mảnh ghép hạ tầng cho quần thể thể thao Mỹ Đình.

Tổ hợp hiện đại với ký túc xá 17 tầng cho 1.500 vận động viên

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.523,279 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Trong cơ cấu vốn:

Chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 1.418 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng gần 443 tỷ đồng.

Chi phí thiết bị ước tính gần 391 tỷ đồng.

Chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác hơn 271 tỷ đồng.

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Vị trí khu đất vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng với tổng vốn dự kiến hơn 2.523 tỷ đồng. Ảnh google

Theo phương án đề xuất, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị chuyên dụng phục vụ ba hạng mục xây lắp chính: nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện thể thao và khu ký túc xá vận động viên.

Trong đó, điểm nhấn là nhà thi đấu đa năng cao 4 tầng nổi và 2 tầng hầm để xe. Công trình được thiết kế khán đài bao quanh 4 mặt với sức chứa từ 5.000 đến 6.000 chỗ ngồi, đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu và đào tạo nhiều môn thể thao thành tích cao.

Bên cạnh khu vực chuyên môn, dự án bố trí một tòa ký túc xá quy mô 17 tầng nổi và 2 tầng hầm. Khu nhà này đóng vai trò bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt khép kín, tiện nghi cho tối thiểu 1.500 vận động viên, huấn luyện viên trong các đợt tập trung thi đấu và tập huấn dài hạn.

Khi hoàn thành vào giai đoạn 2026–2030, tổ hợp thể thao này sẽ là trung tâm đào tạo, rèn luyện bài bản, góp phần giải quyết bài toán cơ sở vật chất cho thể thao đỉnh cao của Thủ đô cũng như cả nước.

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