Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 8 cầu vượt sông Hồng và sông Đuống
GĐXH -Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ đầu tư xây dựng 8 cây cầu vượt sông Hồng và sông Đuống ngày 29/10 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ rào cản, bứt phá tiến độ thi công nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026-2027.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại 8 dự án cơ bản hoàn tất, hiện chỉ còn vướng mắc cục bộ ở khâu di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, cụ thể:
Cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở: Tiến độ khả quan nhất, lần lượt đạt 53% và 50% giá trị hợp đồng; dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027.
Cầu Trần Hưng Đạo: Triển khai 28 mũi thi công, đạt khoảng 45% sản lượng; đang xử lý di dời đường điện và hạ tầng kỹ thuật.
Cầu Vân Phúc: Huy động 8 mũi thi công, đạt 35% sản lượng; đang GPMB bổ sung và di chuyển 15 vị trí hạ tầng kỹ thuật.
Cầu Tứ Liên: Đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng với 15 mũi thi công, dự kiến đạt 35-40% vào cuối năm 2026 dù còn vướng di dời hệ thống điện cao thế, cấp nước.
Cầu Ngọc Hồi: Đạt 25,5% sản lượng với 20 mũi thi công. Phía Hà Nội đã cơ bản xong mặt bằng, phần còn lại khoảng 0,22ha tại Hưng Yên đang được phối hợp giải quyết.
Cầu Thượng Cát và cầu Lệ Chi: Cầu Thượng Cát đạt 20% sản lượng, đang đo đạc bổ sung 1,77ha đất; cầu Lệ Chi cơ bản hoàn tất thu hồi đất, đang di dời hạ tầng kỹ thuật liên quan.
Kết luận cuộc họp sau khi trực tiếp thị sát hiện trường vào buổi sáng, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường chỉ đạo các địa phương phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/11 (riêng các hộ dân tại cầu Tứ Liên phải xong trước ngày 10/11).
Hà Nội cũng sẽ gửi văn bản và làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Hưng Yên để tháo gỡ nốt phần mặt bằng cầu Ngọc Hồi trước mốc 15/11.
Lãnh đạo Thành phố đặc biệt lưu ý tính kết nối đồng bộ giữa các cầu với đường dẫn, đường gom và tuyến Vành đai 4, kiên quyết tránh tình trạng "cầu xong nhưng đường chưa thông".
Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao bảo đảm nguồn vốn kịp thời và tham mưu mời Kiểm toán Nhà nước vào cuộc sớm để rà soát chi phí, thủ tục pháp lý.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Xây dựng khẩn trương công bố công khai các điểm tập kết bùn thải, đất đào, phế thải xây dựng trước ngày 1/11 để nhà thầu an tâm tập trung thi công, đưa các công trình trọng điểm về đích đúng và vượt kế hoạch.
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