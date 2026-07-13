Tin vui của Hồ Văn Cường

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao? Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.

Hồ Văn Cường mua nhà ở tuổi ngoài đôi mươi

Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tích lũy, ca sĩ Hồ Văn Cường đã sở hữu căn nhà riêng tại TP.HCM. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của nam ca sĩ sau quãng thời gian nhiều biến động.

Hồ Văn Cường chia sẻ trên trang cá nhân trái ổi do chính tay anh trồng ở trên sân thượng. Nam ca sĩ hạnh phúc vì thành quả của mình.

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol Kids với ngôi vị Quán quân, Hồ Văn Cường nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều khán giả yêu mến nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Những năm gần đây, nam ca sĩ tập trung phát triển sự nghiệp ca hát, tham gia nhiều chương trình biểu diễn trong và ngoài nước.

Sau thời gian làm việc chăm chỉ, Hồ Văn Cường đã hoàn thành một trong những mục tiêu lớn nhất của mình là mua được căn nhà riêng tại TP.HCM. Với nam ca sĩ, đây không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là thành quả của sự cố gắng bền bỉ sau nhiều năm lao động nghệ thuật.

Việc có nơi ở ổn định cũng giúp Hồ Văn Cường yên tâm hơn trong công việc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình.

Hồ Văn Cường nỗ lực vì gia đình và bản thân.

Theo Hồ Văn Cường tiết lộ trước khi mua nhà cả gia đình anh ở thuê trong một căn hộ và bố phải đi làm bảo vệ. Vì muốn gia đình có không gian sống thoải mái hơn nên Hồ Văn Cường quyết định chăm chỉ làm việc và cuối cùng đã mua được nhà. Dù gánh nặng kinh tế đặt lên vai nhưng nam ca sĩ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì lo được cho gia đình. Anh đã cho gia đình một không gian sống đầm ấm tại TP.HCM.

Hồ Văn Cường cũng chia sẻ với báo chí rằng hiện tại, sau khi mua được nhà, mục tiêu của anh dồn cho việc học. Nam ca sĩ ít chạy show hơn để hoàn thành năm cuối Đại học. Hồ Văn Cường cũng tiết lộ anh đang học ngành Marketing ở một trường Đại học tại TP.HCM.

Hồ Văn Cường được fan yêu chiều, hết lòng ủng hộ

Hồ Văn Cường có hoàn cảnh khó khăn nên anh nhận được sự yêu thương từ khán giả lớn tuổi. Đặc biệt, anh sau khi gặp ca sĩ Ngọc Sơn đã dần đắt show hơn, ổn định công việc và cũng có sự lột xác về phong cách, ngoại hình. Tại Fanpage của FC Hồ Văn Cường, các "fan" liên tục cập nhật hình ảnh, lịch diễn của giọng ca sinh năm 2003. Người hâm mộ của Hồ Văn Cường không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nơi như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong các buổi họp "fan", những khán giả ở xa không dự được đều gửi tặng nam ca sĩ những món quà có giá trị cao như vàng, tiền USD…

Hồ Văn Cường hạn chế nhận show hơn trước đây để hoàn thành việc học.

"Người yêu có thể bỏ chứ thần tượng Hồ Văn Cường thì không. Không hiểu sao tôi có cảm giác cậu ấy như người trong gia đình", một người hâm mộ bày tỏ trong nhóm FC có hàng trăm ngàn thành viên của Hồ Văn Cường. Kèm theo đó, người này khoe món quà tặng thần tượng là bó hoa được kết từ nhiều tờ tiền có mệnh giá lớn.

Cách đây ít năm, Hồ Văn Cường có buổi biểu diễn tại Cần Thơ. Như thường lệ người hâm mộ nam ca sĩ đã chuẩn bị kỹ càng để ủng hộ thần tượng của mình. Trên các hội nhóm fan của Hồ Văn Cường liên tục đăng tải thông tin về buổi biểu diễn.

Đặc biệt, trong đêm diễn này nam ca sĩ còn nhận được món quà đặc biệt từ vị khán giả giấu tên. Người này cho biết bà đã hâm mộ Hồ Văn Cường từ lâu và để thể hiện tình yêu thương đối với nam ca sĩ, bà tặng cho anh món quà trị giá 120 triệu đồng tiền mặt. Hồ Văn Cường tươi cười khi nhận được bó hoa tiền.

Món quà này thực chất là bó hoa hồng màu xanh khá lớn được cài dày đặc những đồng tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Trong show diễn, Hồ Văn Cường đã nhận được món quà đặc biệt này và nở nụ cười rất tươi.

Vóc dáng tuổi 23 của nam ca sĩ.

Tổng giá trị số tiền của món quà này đã được vị khán giả giấu tên nói trên tiết lộ trên nhóm những người hâm mộ Hồ Văn Cường: "Thương tặng con Hồ Văn Cường. Cô giấu tên tặng con 120 triệu đồng trong show diễn ở Cần Thơ". Qua những chuyện này, khán giả phần nào thấy chàng ca sĩ được fan yêu thương và chiều chuộng ra sao.

Hồ Văn Cường được khán giả chú ý khi tham gia Vietnam Idol Kids 2016. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, cậu đã vượt qua nhiều thí sinh mạnh để giành ngôi vị quán quân. Album Về miền Tây ra mắt năm 2017 giúp anh ghi dấu ấn với những ca khúc quen thuộc như Còn thương rau đắng mọc sau hè, Sa mưa giông.

Hồ Văn Cường: Mắc chứng sợ đám đông, 'choáng' vì được khán giả tặng tiền, vàng Gần 10 năm ca hát, Hồ Văn Cường vẫn rụt rè, sợ đám đông. Ca sĩ kể không ít lần "choáng" vì được khán giả tặng tiền, vàng mỗi khi đi hát.



