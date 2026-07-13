Ảnh cưới tuyệt đẹp kỷ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng

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Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Việt Hương và chồng kỷ niệm 20 năm ngày cưới bằng bộ ảnh cưới tuyệt đẹp chỉ có hai vợ chồng.

Ảnh cưới tuyệt đẹp kỷ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng - Ảnh 1.Chồng Việt Hương có động thái gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi 50

GĐXH - Việt Hương vượt Hồng Đào giành Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026. Nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương - ngay lập tức có dòng trạng thái gây chú ý.

Ảnh cưới tuyệt đẹp kỉ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng - Ảnh 1.

Việt Hương khoe trọn khoảnh khắc diện váy cô dâu, sánh bước bên chú rể của cuộc đời mình để đánh dấu cột mốc 20 năm ngày cưới. Cặp đôi hạnh phúc bên nhau và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Ảnh cưới tuyệt đẹp kỉ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng - Ảnh 2.

Trong 20 năm hôn nhân với nhạc sĩ Hoài Phương, cuộc sống của Việt Hương đã có nhiều thay đổi kể từ khi cả hai về chung một nhà.

Ảnh cưới tuyệt đẹp kỉ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng - Ảnh 3.

Thời điểm đó, Việt Hương bỏ lại sau lưng sự nghiệp đang kỳ nở rộ tại quê nhà, sang Mỹ  cùng chồng vun vén hạnh phúc. Hoài Phương khi ấy đang dạy học tại tiểu bang Utah cũng ngừng hẳn để về ‘xây tổ ấm’ cùng vợ.

Ảnh cưới tuyệt đẹp kỉ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng - Ảnh 4.

Hồi kỉ niệm 15 năm ngày cưới, nói về cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Hoài Phương, Việt Hương chia sẻ với báo chí, Việt Hương cho biết vợ chồng chị đã đồng hành cùng nhau một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Theo nữ nghệ sĩ, để duy trì cuộc hôn nhân bền vững, điều quan trọng nhất là cả hai luôn dành cho nhau sự nể trọng và tôn trọng. 

Ảnh cưới tuyệt đẹp kỉ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng - Ảnh 5.

Chị đặc biệt nể phục ông xã Hoài Phương ở khả năng giảng dạy và cách truyền đạt. Việt Hương chia sẻ, có lẽ nhờ được học hành bài bản nên Hoài Phương luôn nói chuyện, góp ý và hướng dẫn vợ một cách nhẹ nhàng, văn minh. Chị lấy ví dụ, mỗi khi xem một chương trình của Mỹ nhưng không hiểu nội dung, cô thường nhờ chồng giải thích vì sao chương trình đó có thể tồn tại và thành công trong thời gian dài.

Ảnh cưới tuyệt đẹp kỉ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng - Ảnh 6.

Được biết, chồng danh hài Việt Hương là gương mặt không xa lạ trong showbiz, dù anh rất ít khi lộ diện trước khán giả. Anh chính là nhạc sĩ Hoài Phương, sinh năm 1971, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh có năng khiếu âm nhạc và được bồi dưỡng từ khi mới lên 6 tuổi. Năm 1989, Hoài Phương đỗ thủ khoa ngành kèn clarinet, Nhạc viện Hà Nội. Thời còn sinh viên, Hoài Phương kết hợp cùng ca sĩ Bằng Kiều thành lập nhóm nhạc và may mắn xuất hiện tại rất nhiều sự kiện lớn. Có được nhiều thành công nhưng nhóm vẫn quyết định tan rã khi ông xã Việt Hương lên đường sang Mỹ du học sau khi tốt nghiệp.

Ảnh cưới tuyệt đẹp kỉ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng - Ảnh 7.

Với tình yêu cùng Việt Hương, Hoài Phương đã ví tình yêu của mình như "mối duyên hộp cơm tấm" vì anh phải lòng vợ lúc được chị chia cho nửa suất cơm. Khi đó Việt Hương sống ở Việt Nam nên cặp đôi phải liên lạc qua điện thoại, email trong hai năm trước khi cưới. Dù kết hôn nhưng nhạc sĩ Hoài Phương vẫn phải sống cảnh "gà trống nuôi con" vì công cuộc chạy show mưu sinh tại Việt Nam của vợ. Họ chấp nhận cảnh "yêu xa" và để giải tỏa được nỗi nhớ thương, cả hai người đành phải liên lạc qua điện thoại. Nói về điều này, nhạc sĩ Hoài Phương tâm sự: "Trong mấy năm tình xa, chúng tôi đốt hết cả chồng thẻ điện thoại".

Ảnh cưới tuyệt đẹp kỉ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng - Ảnh 8.

Sau thời gian xa cách, hiện tại cả gia đình đã đoàn tụ ở Việt Nam. Cặp đôi hiện tại có một cuộc sống bình yên, khá giả với nhà đẹp, xe sang cùng sự nghiệp rực rỡ ở quê nhà.

Việt Hương là nghệ sĩ hài, diễn viên và MC nổi tiếng của Việt Nam. Hoạt động nghệ thuật từ năm 1995, chị ghi dấu ấn qua nhiều tiểu phẩm sân khấu, phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Với lối diễn duyên dáng, đa dạng cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, Việt Hương là một trong những gương mặt được khán giả yêu mến của làng giải trí Việt.

Ảnh cưới tuyệt đẹp kỷ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng - Ảnh 10.Tin vui của Việt Hương ở tuổi 50

GĐXH - Việt Hương tiếp tục nhận tin vui sau chuỗi thành tích điện ảnh ấn tượng trong năm 2025.

 

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