Ảnh cưới tuyệt đẹp kỷ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng

Với tình yêu cùng Việt Hương, Hoài Phương đã ví tình yêu của mình như "mối duyên hộp cơm tấm" vì anh phải lòng vợ lúc được chị chia cho nửa suất cơm. Khi đó Việt Hương sống ở Việt Nam nên cặp đôi phải liên lạc qua điện thoại, email trong hai năm trước khi cưới. Dù kết hôn nhưng nhạc sĩ Hoài Phương vẫn phải sống cảnh "gà trống nuôi con" vì công cuộc chạy show mưu sinh tại Việt Nam của vợ. Họ chấp nhận cảnh "yêu xa" và để giải tỏa được nỗi nhớ thương, cả hai người đành phải liên lạc qua điện thoại. Nói về điều này, nhạc sĩ Hoài Phương tâm sự: "Trong mấy năm tình xa, chúng tôi đốt hết cả chồng thẻ điện thoại".