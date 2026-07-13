Ảnh cưới tuyệt đẹp kỷ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồng
GĐXH - Việt Hương và chồng kỷ niệm 20 năm ngày cưới bằng bộ ảnh cưới tuyệt đẹp chỉ có hai vợ chồng.
Việt Hương là nghệ sĩ hài, diễn viên và MC nổi tiếng của Việt Nam. Hoạt động nghệ thuật từ năm 1995, chị ghi dấu ấn qua nhiều tiểu phẩm sân khấu, phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Với lối diễn duyên dáng, đa dạng cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, Việt Hương là một trong những gương mặt được khán giả yêu mến của làng giải trí Việt.