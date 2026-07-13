Lịch phát sóng trực tiếp Bán kết, Chung kết FIFA World Cup 2026 trên VTV

Toàn bộ các trận đấu Bán kết, Chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của VTV. Ảnh VTV

Trận Bán kết 1, đội tuyển Pháp sẽ đối đầu đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc 2h00 ngày 15/7 (giờ Việt Nam). Đây được xem là màn so tài đỉnh cao giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu. Để góp mặt tại Bán kết, Pháp đã đánh bại Morocco 2-0 để đi tiếp, trong khi Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1 để ghi tên mình vào vòng bốn đội mạnh nhất. Trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Trận Bán kết 2 sẽ diễn ra lúc 2h00 ngày 16/7 giữa đội tuyển Anh chạm trán nhà đương kim vô địch Argentina. "Tam sư" giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy, còn Argentina vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Vòng Bán kết còn gây chú ý với cuộc đua danh hiệu vua phá lưới giữa Lionel Messi và Kylian Mbappe, cả hai hiện đều có 8 bàn thắng. Mbappe được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, anh đã có 8 bàn thắng tại World Cup lần này, bằng với số bàn thắng ghi được ở World Cup 2022. Lionel Messi cho thấy bản lĩnh và sự bền bỉ của mình với 8 bàn thắng và đóng góp quan trọng của mình vào lối chơi của Argentina.

Hai đội chiến thắng ở bán kết sẽ góp mặt ở trận Chung kết FIFA World Cup 2026, diễn ra lúc 2h00 ngày 20/7 (giờ Việt Nam). Trận đấu tranh cúp vàng thế giới sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu Tứ kết FIFA World Cup 2026 trên VTV GĐXH - Toàn bộ các trận đấu Tứ kết của FIFA World Cup 2026 sẽ được trực tiếp trên các kênh sóng VTV.



