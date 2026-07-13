Ca sĩ tỷ phú Taylor Swift có tin vui sau đám cưới

Được công chiếu trên Disney+ năm 2025, bộ phim hòa nhạc "The Eras Tour: The Final Show" đã ghi lại màn trình diễn của Taylor Swift trong đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour.

Phim đã nhận được 5 đề cử Emmy 2026 bao gồm các hạng mục: Chương trình tạp kỹ đặc biệt hay nhất (đã ghi hình trước), đạo diễn chương trình tạp kỹ đặc biệt xuất sắc nhất (Glenn Weiss), biên tập hình ảnh xuất sắc cho chương trình tạp kỹ, hòa âm xuất sắc cho loạt chương trình hoặc chương trình tạp kỹ đặc biệt và chỉ đạo kỹ thuật và quay phim xuất sắc cho chương trình đặc biệt. Taylor Swift được ghi nhận với vai trò là người biểu diễn và nhà sản xuất bộ phim.

Với hơn 2 tỷ USD doanh thu bán vé từ 149 buổi diễn, The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc. Toàn bộ phim hòa nhạc "The Eras Tour: The Final Show" được quay tại Vancouver và được mở rộng so với bản phát hành chiếu rạp năm 2023.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 và công bố đính hôn vào tháng 8/2025.

Với những đề cử Emmy đã được công bố, bộ phim của Taylor Swift sẽ cạnh tranh ở một số hạng mục với màn trình diễn giữa giờ giải lao Super Bowl LX của Bad Bunny cũng như Lễ giải Oscar 2026, Lễ trao giải Tony.

Sau khi phát hành The Final Show, Taylor Swift tiếp tục ra mắt loạt phim tài liệu "The End of an Era" gồm 6 tập, ghi lại hậu trường chuyến lưu diễn, mang đến cận cảnh về cuộc sống của nữ ca sĩ.

Trước đó, nữ ca sĩ Taylor Swift và ngôi sao NFL Travis Kelce đã tổ chức một bữa tiệc cưới hoành tráng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao tại Madison Square Garden vào tối thứ Sáu (3/7, theo giờ Mỹ). Theo trang Page Six, danh sách khách mời toàn sao bao gồm hơn 1.000 người thân của cặp đôi. Kelce đã cầu hôn Swift ở sân sau ngôi nhà ở Kansas của anh vào tháng 8 năm 2025. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2023 và "gây bão" khi thông báo đính hôn hồi tháng 8/2025.

Taylor Swift chính thức kết hôn với ngôi sao Travis Kelce GĐXH - Taylor Swift và Travis Kelce chính thức hôn lễ trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và những người nổi tiếng tại thành phố New York, Mỹ.