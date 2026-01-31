Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh vừa nhận tin vui ở tuổi 30 có tài sản 'khủng' ra sao ở đời thực?
GĐXH - Hòa Minzy là ca sĩ quê Bắc Ninh mới đây vừa đươc nhận "mưa" giải thưởng trong giải Mai Vàng 2025. Đây được xem là thảnh quả xứng đáng sau một năm nỗ lực của cô.
Hòa Minzy có một năm 2025 thành công rực rỡ
Trong lễ trao giải Mai Vàng 2025, Hòa Minzy gây chú ý khi bày tỏ niềm vui trong khoảnh khắc nhận cúp, đồng thời nhắc đến gia đình như chỗ dựa đặc biệt. Cô cũng mời bố mẹ lên sân khấu chung vui hạnh phúc cùng mình. Ngoài giải này, Hòa Minzy còn gặt hái thêm 2 giải là "MV của năm" (Bắc bling) và Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025.
Hòa Minzy hân hoan chia sẻ niềm vui cùng bố mẹ khi nhận "mưa" giải thưởng.
Năm 2025 có thể nói là một năm rực rỡ của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh khi cô có sản phẩm âm nhạc ấn tượng là MV "Bắc Bling". Hòa Minzy đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi đầu tư một MV hoành tráng mang tên "Bắc Bling". Hiện tại sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh có nhiều ngày lọt top 1 trending và có lượng view khủng (288 triệu views).
MV có kinh phí nhiều tỉ đồng, là bức tranh tôn vinh văn hóa muôn màu với tranh Đông Hồ, hội kéo co, hội Lim, làng nghề gốm, hình ảnh chùa Dâu, đền Bà Chúa Kho, Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh...
Trước khi có MV "Bắc Bling", Hòa Minzy đã có MV thành công như "Thị Mầu", MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp". Nữ ca sĩ lồng ghép khéo léo những tinh hoa văn hóa của dân tộc như nghệ thuật chèo, ca Huế. Sự dụng tâm trong từng chi tiết của các MV do Hòa Minzy thực hiện đều được khán giả đón nhận.
Để có được những thành công lớn như hiện tại là cả một quá trình nỗ lực không biết mệt mỏi của nữ ca sĩ 30 tuổi. Trước khi nổi tiếng, Hòa Minzy sinh ra và lớn lên tại vùng quê dân ca quan họ Bắc Ninh, trong nhà không có ai theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên với niềm đam mê ca hát và yêu thích âm nhạc từ nhỏ, cô đã cố gắng không ngừng để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Từ những năm học lớp 11, cô đã xin bố mẹ lên Hà Nội, tự kiếm sống và học thanh nhạc. Hòa Minzy đã kiếm được tiền nhờ việc đi hát tại các phòng trà, quán cà phê.
Không chỉ thể hiện tài năng trong âm nhạc, cô còn được khán giả yêu mến bởi sự hài hước, nhí nhảnh và lạc quan qua những chương trình, talkshow mà cô tham dự. Ngoài ra, Hòa Minzy cũng đã từng thử sức với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC,….
Năm 2014, vượt mặt nhiều thí sinh tại chương trình Học viện ngôi sao, Hòa Minzy đã xuất sắc đoạt giải quán quân của chương trình. Sau khi bước ra khỏi cuộc thi, cô đã nhận được sự yêu thương và ủng hộ của đông đảo khán giả.
Hòa Minzy - nữ ca sĩ đại gia của làng nhạc Việt
Hòa Minzy có một sự nghiệp vững vàng là thế nhưng cô không may mắn trong đường tình duyên. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh có 3 mối tình nhưng hiện tại vẫn chưa mặc áo cô dâu. Mối tình gây chú ý với khán giả nhất của Hòa Minzy là với thiếu gia miền Tây (tên Minh Hải).
Tuy nhiên, sau 5 năm hẹn hò, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi". Trong những dòng chia sẻ rất dài trên mạng xã hội, Hòa Minzy đã khiến netizen xót xa khi viết: "Về phương diện pháp lý thì Hòa và anh Hải chưa đăng kí kết hôn, chưa cưới nên không phải ra tòa giải quyết vấn đề gì cả. Hòa cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay".
Kể từ đó, cô miệt mài cống hiến cho nghệ thuật và được Tổ nghề "đãi" vì bất cứ sản phẩm âm nhạc nào của cô ra mắt đều được khán giả yêu thương. Chính điều đó đã giúp Hòa Minzy trở thành nữ nghệ sĩ đắt show nhất nhì trong làng nhạc trẻ. Nhờ lao động chăm chỉ nên cuộc sống của Hòa Minzy "đổi đời" lên trông thấy. Cũng như nhiều sao Việt nổi tiếng khác, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh chú trọng đầu tư bất động sản. Cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác tại Hà Nội, TP.HCM. Hòa Minzy từng giao bán 2 căn hộ cao cấp nằm ở quận 1, TP.HCM trị giá khoảng 7-8 tỷ đồng/căn.
Ngoài ra, Hòa Minzy còn khoe căn villa tại Đà Lạt được thiết kế sang trọng và là nơi để kinh doanh riêng.
Không chỉ bất động sản, Hòa Minzy còn có sở thích xe sang. Cách đây vài năm, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc ngồi trên chiếc xế hộp màu hồng, trông vô cùng sang trọng. Được biết, xế hộp nữ ca sĩ đang sở hữu là mẫu xe Mercedes-Benz S450 giá khoảng 5 tỷ đồng. Trước đó, Hòa Minzy cũng từng tậu xế hộp có giá tương tự.
Ngoài nhà và xe, Hòa Minzy cũng là một tín đồ hàng hiệu. Nói về sở thích dùng đồ hàng hiệu, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôn trọng giá trị bản thân thì dành cho bản thân những cái mình thích và mình xứng đáng. Còn mắc hay rẻ cũng chỉ để đeo thôi".
Độ giàu có của giọng ca "Bắc Bling" còn thể hiện ở việc, cô mạnh tay chi tiền thưởng Tết 400 triệu đồng cho quản lý khiến nhiều người bất ngờ. Nữ ca sĩ cũng là người chăm chỉ làm từ thiện những năm qua.
Hòa Minzy không chỉ lo cho bản thân mình có một cuộc sống tốt. Cô còn chịu khó chăm chút cho bố mẹ của mình. Hết xây nhà ở Bắc Ninh cho bố mẹ, Hòa Minzy còn tặng bố mẹ những món đồ xa xỉ. Tất cả những món quà ấy chính là tấm lòng thơm thảo từ sự chăm chỉ lao động của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh dành cho đấng sinh thành.
MV gây sốt "Bắc Bling" của Hòa Minzy.
Dân mạng tìm kiếm thông tin Á hậu xinh đẹp xuất hiện cùng Đình BắcGiải trí - 3 giờ trước
Sau khoảnh khắc chung khung hình cùng Đình Bắc gây sốt, Á hậu này lọt top tìm kiếm, được dân mạng trầm trồ khen ngợi về nhan sắc, tài năng.
Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
Sau 28 năm kể từ khi ra mắt, dàn diễn viên của bộ truyền hình "Chuyện nhà Mộc" có nhiều thay đổi trong nghề nghiệp và cuộc sống.
Phản ứng của 2 Hoa hậu quốc tế khi Thu Ngân trượt Miss Intercontinental lần thứ 53Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Miss Intercontinental 2022) và Huỳnh Thị Thanh Thủy (Miss International 2024) bày tỏ sự tiếc nuối về kết quả của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2026.
'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dânXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hòa ca xúc động về tình quân dân, tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.
Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 'Đồng hồ đếm ngược', thấy bạn sống chật vật, Chiến quyết định rủ Thành tham gia dự án của mình.
NSƯT Chí Trung, Nguyễn Văn Chung và Steven Nguyễn góp mặt trong Chương trình '12 Con giáp 2026'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Chương trình "12 Con giáp 2026" với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ tạo nên một bức tranh Sắc Việt đa dạng và rực rỡ trong dịp Tết Nguyên đán.
Vợ chồng Lê Phương có tin vuiGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Lê Phương và chồng trẻ mới đây khiến khán giả bất ngờ khi khoe tin vui. Nhiều người dành lời chúc mừng đến cặp đôi trai tài gái sắc.
Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh TamXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.
Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý với ‘má bánh bao' phúng phính, đáng yêuGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Chồng Ngô Thanh Vân hiếm hoi khoe ảnh con gái 6 tháng tuổi khiến fan trầm trồ thích thú là nét mũm mĩm, đánh yêu.
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.