Phản ứng của Hồng Đào, Việt Hương khi 'cục vàng' rời rạp

Đóng phim có Hồng Đào, Việt Hương, nữ diễn viên gen Z tiết lộ bí mật gây sốc khi quay GĐXH - Khi đóng phim cùng Hồng Đào, Việt Hương, Lâm Thanh Mỹ đã có những trải nghiệm cảm xúc cực kỳ gây sốc với khán giả. Theo nữ diễn viên gen Z mỗi ngày quay, vai diễn của cô không hề dễ dàng.

"Cục vàng của ngoại" với sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đào, Việt Hương - sẽ rời rạp sau hơn 5 tuần trình làng. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim dắt túi 82,3 tỷ đồng – con số được xem là "tạm được" giữa thời điểm phòng vé đang ở giai đoạn thấp điểm.

Trước đó, dù không được truyền thông rầm rộ, "Cục vàng của ngoại" cũng vượt mốc 60 tỷ đồng sau khoảng 10 ngày công chiếu. Con số này ít nhiều gây bất ngờ với một dự án đề tài gia đình, tâm lý nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mức tăng doanh thu phim chậm dần, thậm chí bị mất top 5 bảng tổng sắp phòng vé khi nhiều dự án nội địa và nước ngoài đổ bộ rạp Việt.

Điều này cho thấy phim có thể thu hút khán giả ban đầu bằng cảm xúc, nhưng không đủ sức giữ chân và nhanh chóng bị lãng quên khi thị trường có nhiều sự lựa chọn khác.

Doanh thu "Cục vàng của ngoại" trước khi rời rạp.

Đây là điều đáng tiếc bởi "Cục vàng của ngoại" quy tụ ê-kíp mạnh, chất lượng cũng được đánh giá khá ổn. Trong những ngày gần rời rạp, số suất chiếu lẫn doanh thu của phim "nhỏ giọt", tính riêng ngày 25/11, phim chỉ còn 6 suất chiếu, theo số liệu của đơn vị thống kê phòng vé Box Office Vietnam. Tính đến 12h, dự án bán được 10 vé, thu thêm 800.000 đồng. Cuối tuần qua, phim bán vé nhỏ giọt với 224 vé/17 suất chiếu, mang về 24,4 triệu đồng.

Hiện tại, bộ phim cơ bản đã rút khỏi phòng vé, chỉ còn vài suất chiếu giờ thấp điểm ở một cụm rạp cho đến khi hoàn toàn kết thúc hành trình vào ngày 27/11.

Trước ngày rời rạp, Việt Hương bày tỏ: "Hành trình nào rồi cũng phải có lúc dừng chân, 'ngoại' và cả đoàn phim xin gói ghém hết thảy những yêu thương, những ký ức đẹp đẽ của hành trình này vào trong tim.

'Ngoại' sẽ nhớ mãi từ 23 ngày quay phim dù vất vả nhưng rất ấm áp, cho đến 30 ngày bộ phim được trình chiếu và đặc biệt là 7 ngày 'ngoại' được đi khắp nơi để gặp gỡ, giao lưu với các "cục vàng" của ngoại... Chân thành cảm ơn những ai đã dành thời gian đến, đã cho ngoại cơ hội được chia sẻ hành trình yêu thương mộc mạc và đầy ấm áp này".

Diễn viên Việt Hương, Hồng Đào trong phim "Cục vàng của ngoại".

Về phía Hồng Đào chưa có chia sẻ gì khi "Cục vàng của ngoại" chuẩn bị chia tay khán giả, tuy nhiên nữ nghệ sĩ trước đó đã rưng rưng như được thấy tuổi thơ trước bối cảnh phim. "Khi bước vào bối cảnh phim, ký ức bỗng ùa về: những ngôi nhà san sát, bà con chạy qua chạy lại, không khí chan hòa gắn bó suốt mấy chục năm trời. Dù ngôi nhà có cũ đi, con người dần già đi, nhưng tình cảm xóm giềng vẫn luôn ở bên nhau", Hồng Đào tâm sự.

"Cục vàng của ngoại" quy tụ dàn diễn viên gồm Việt Hương, Hồng Đào, Hữu Châu, Lê Khánh, Băng Di… Phim xoay quanh mối quan hệ bà - cháu, bà Hậu (Việt Hương) là trụ cột tinh thần cho cháu ngoại khi con gái bỏ đi, xem cháu như "cục vàng" của đời mình.

Nhiều tình tiết trong cuộc sống thường ngày như bữa cơm, lời cằn nhằn, cách bà chăm sóc cháu… được tái hiện trên phim một cách tinh tế, chạm tới cảm xúc của khán giả. Thêm điểm cộng là diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội Việt Hương, Hồng Đào, Hữu Châu.

Tuy nhiên, hạn chế của phim là việc tác giả tham lam lồng ghép nhiều tuyến nhân vật, khiến kịch bản tổng thể bị dàn trải, vụn vặt. Câu chuyện bà cháu vì thế cũng thiếu sự tập trung, cao trào khiến khán giả hụt hẫng.







