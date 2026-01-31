Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Trần Phương Thảo nhận tương tác khá cao khi giới thiệu quê hương Hải Phòng trong phần thi Người đẹp truyền thông tại Miss World Vietnam 2025.
Người đẹp sinh năm 2005 bày tỏ: "Hải Phòng không chỉ là nơi tôi sinh ra, mà còn là niềm tự hào để mang theo trên mọi bước đường. Hải Phòng - nơi không phô trương, không ồn ào nhưng đủ để tôi tự hào, học cách đứng vững trước khi đi xa..."
Phần thi Người đẹp Truyền thông của thí sinh Trần Phương Thảo đến từ Hải Phòng.
Vào tháng 3/2026 tới, top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…
