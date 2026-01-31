Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Người đẹp sinh năm 2005 bày tỏ: "Hải Phòng không chỉ là nơi tôi sinh ra, mà còn là niềm tự hào để mang theo trên mọi bước đường. Hải Phòng - nơi không phô trương, không ồn ào nhưng đủ để tôi tự hào, học cách đứng vững trước khi đi xa..."