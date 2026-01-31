Mới nhất
Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Thứ bảy, 16:29 31/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Trần Phương Thảo nhận tương tác khá cao khi giới thiệu quê hương Hải Phòng trong phần thi Người đẹp truyền thông tại Miss World Vietnam 2025.

Nữ sinh Hải Phòng Trần Phương Thảo nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Trần Phương Thảo là 1 trong 3 thí sinh đến từ Hải Phòng đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025.

Nữ sinh Hải Phòng Trần Phương Thảo nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Mới đây nhất, fanpage chính thức của cuộc thi đã đăng tải đoạn video truyền thông của Phương Thảo giới thiệu về mảnh đất Hải Phòng.

Nữ sinh Hải Phòng Trần Phương Thảo nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.
Nữ sinh Hải Phòng Trần Phương Thảo nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Người đẹp sinh năm 2005 bày tỏ: "Hải Phòng không chỉ là nơi tôi sinh ra, mà còn là niềm tự hào để mang theo trên mọi bước đường. Hải Phòng - nơi không phô trương, không ồn ào nhưng đủ để tôi tự hào, học cách đứng vững trước khi đi xa..."

Nữ sinh Hải Phòng Trần Phương Thảo nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Phần thi Người đẹp truyền thông của Phương Thảo dù mới đăng tải nhưng đã nhanh nằm trong top những video nhận được lượt theo dõi, tương tác khá cao từ cộng đồng fan sắc đẹp.

Phần thi Người đẹp Truyền thông của thí sinh Trần Phương Thảo đến từ Hải Phòng.

Nữ sinh Hải Phòng Trần Phương Thảo nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Phương Thảo sinh năm 2005, tại Hải Phòng, là sinh viên Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, đồng thời là sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại của Đại học Ngoại thương.

Nữ sinh Hải Phòng Trần Phương Thảo nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, Phương Thảo từng lọt Top 10 Nét đẹp Thanh lịch Hải Phòng, Top 20 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Nữ sinh Hải Phòng Trần Phương Thảo nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.

Chia sẻ lý do đến với Miss World Vietnam 2025, Phương Thảo cho biết không phải với một câu chuyện đã hoàn thiện, mà với khát vọng viết tiếp hành trình tuổi trẻ của chính mình.

Nữ sinh Hải Phòng Trần Phương Thảo nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.
Nữ sinh Hải Phòng Trần Phương Thảo nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.

Vào tháng 3/2026 tới, top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…

