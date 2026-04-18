Tình trạng mẹ của Kasim Hoàng Vũ
GĐXH - Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ của Kasim Hoàng Vũ sau gần 2 tháng con trai qua đời.
Ngày 18/4 đánh dấu tròn 49 ngày kể từ khi Kasim Hoàng Vũ qua đời. Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho biết hiện di ảnh của Kasim đang được thờ tại Tịnh Xá Giác An, bên cạnh bàn thờ của Phi Nhung.
"49 ngày đã trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, âm thầm, dai dẳng trong tim những người ở lại. Sự ra đi của Kasim không chỉ là mất mát của gia đình, mà còn để lại một khoảng trống lớn trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã từng yêu mến, dõi theo em", Trizzie Phương Trinh chia sẻ.
Đáng chú ý, vợ cũ Bằng Kiều còn khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng khi chia sẻ về tình trạng hiện tại của mẹ nam ca sĩ "Vì yêu". Theo lời Trizzie Phương Trinh, sau 49 ngày, người mẹ Kasim vẫn chưa thể vượt qua cú sốc mất con quá lớn.
"Đến hôm nay, mẹ của Kasim vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau quá lớn này. Vì vậy, chị Bích Phương đã nhờ Trizzie gửi lời đến các anh chị em nghệ sĩ, bạn bè và những người thương quý Kasim, nếu có thể, xin ghé qua thắp cho em ấy một nén nhang, một lời cầu nguyện nhẹ nhàng cho hành trình mới của em", nữ ca sĩ cho biết thêm.
Lời nhắn gửi giản dị nhưng đầy xúc động nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều nghệ sĩ, bạn bè và khán giả bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời gửi lời động viên đến gia đình, đặc biệt là mẹ của Kasim Hoàng Vũ trong giai đoạn khó khăn này.
Trước đó, Trizzie Phương Trinh cũng là một trong những nghệ sĩ Việt có mặt tại tang lễ Kasim hồi đầu tháng 3. Cô cũng quan tâm, chú ý đến tâm trạng của mẹ nam ca sĩ: "Khi những bậc trưởng bối trong nghề bước vào viếng, mẹ của Kasim đã quỵ xuống khóc vì xúc động.
Có lẽ trong nỗi đau mất con, được thấy những người đồng nghiệp, những người thương mến con mình, lặn lội đến tiễn đưa… là một sự an ủi lớn. Nhìn cảnh đó, không ai cầm được nước mắt", Trizzie Phương Trinh cho biết.
Kasim Hoàng Vũ từng là gương mặt nổi bật trong làng nhạc Việt, ghi dấu ấn với chất giọng nam cao nội lực và phong cách biểu diễn đầy năng lượng. Anh được khán giả biết đến rộng rãi từ đầu những năm 2000 qua nhiều ca khúc pop - rock sôi động, mang đậm cá tính riêng.
Những năm cuối đời, Kasim Hoàng Vũ phải đối mặt với căn bệnh viêm khớp xương hàm cùng nhiều biến chứng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.
