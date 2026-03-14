Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ Kasim Hoàng Vũ trong tang lễ con trai

Mới đây, lễ tang của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã được tổ chức tại thành phố Houston. Không gian buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, trầm lắng khi nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của nam ca sĩ tại Mỹ đã có mặt từ sớm để nói lời vĩnh biệt.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh cô cùng ông xã Thomas Tâm Nguyễn có mặt tại tang lễ. Trong khoảnh khắc chia sẻ, nữ ca sĩ đứng lặng trước linh cữu người đồng nghiệp, ánh mắt đượm buồn. Đi kèm với hình ảnh, cô viết ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Tiễn bạn một đoạn đường cuối".

Hình ảnh vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc viếng Kasim Hoàng Vũ. (Ảnh: FB Ngoc Hong Nguyen)

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng cho biết đã bay một chặng đường dài từ Cali qua Houston "chỉ để được ngồi bên em hai tiếng ngắn ngủi rồi lại bay ngược về trong ngày. Chuyến đi vội vã, nhưng chị vẫn phải đi… để được nói lời tạm biệt với em".

Theo nữ ca sĩ, Kasim là một người con rất có hiếu, một người sống đầy tình nghĩa. Có lẽ vì vậy mà ông trời cũng thương Kasim nên ngẫu nhiên cuối tuần này tại Houston lại có một chương trình ca nhạc quy tụ rất nhiều anh chị em nghệ sĩ hải ngoại và đã ghé đến để viếng, tiễn đưa.

"Khi những bậc trưởng bối trong nghề bước vào viếng, mẹ của Kasim đã quỵ xuống khóc vì xúc động. Có lẽ trong nỗi đau mất con, được thấy những người đồng nghiệp, những người thương mến con mình, lặn lội đến tiễn đưa… là một sự an ủi lớn. Nhìn cảnh đó, không ai cầm được nước mắt", Trizzie Phương Trinh cho biết.

Trizzie Phương Trinh chia sẻ hình ảnh với Kasim Hoàng Vũ.

Trizzie và mẹ Kasim trong tang lễ nam ca sĩ.

"Kasim đã sống một cuộc đời rất thật... Cuộc đời này ngắn lắm. Sau tất cả, điều còn lại không phải là ai đã nói gì… mà là ai đã yêu thương và ai đã biết bao dung. Em yên nghỉ Kasim nhé. Ở nơi đó không còn đau đớn, không còn thị phi, chỉ còn bình yên và âm nhạc", cô xúc động bày tỏ.

Bên cạnh vợ chồng Hồng Ngọc, ca sĩ Trizzie Phương Trinh thì danh ca Hương Lan cũng lặng lẽ đến chia buồn cùng gia đình và gửi lời vĩnh biệt đến nam ca sĩ bạc mệnh.

Trước đó, thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật đã khiến làng nhạc Việt bàng hoàng. Những năm cuối đời, nam ca sĩ phải đối mặt với căn bệnh viêm khớp xương hàm cùng nhiều biến chứng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Dẫu vậy, trong ký ức của nhiều đồng nghiệp, Kasim Hoàng Vũ vẫn luôn là một nghệ sĩ giàu năng lượng, sống hết mình với âm nhạc và tình bạn. Sự ra đi của giọng ca Vì Yêu khép lại một hành trình âm nhạc nhiều dấu ấn, nhưng những ca khúc và kỷ niệm mà anh để lại vẫn sẽ còn sống mãi trong lòng người yêu nhạc.