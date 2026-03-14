Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ Kasim Hoàng Vũ trong tang lễ con trai

Thứ bảy, 19:00 14/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Lễ tang của Kasim Hoàng Vũ tại Houston để lại nỗi buồn cho bạn bè, đồng nghiệp. Trizzie Phương Trinh có mặt, đưa tiễn đàn em đoạn đường cuối, hé lộ tình trạng mẹ của nam ca sĩ.

Mới đây, lễ tang của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã được tổ chức tại thành phố Houston. Không gian buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, trầm lắng khi nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của nam ca sĩ tại Mỹ đã có mặt từ sớm để nói lời vĩnh biệt.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh cô cùng ông xã Thomas Tâm Nguyễn có mặt tại tang lễ. Trong khoảnh khắc chia sẻ, nữ ca sĩ đứng lặng trước linh cữu người đồng nghiệp, ánh mắt đượm buồn. Đi kèm với hình ảnh, cô viết ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Tiễn bạn một đoạn đường cuối".

Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ của Kasim Hoàng Vũ tại tang lễ con trai - Ảnh 1.
Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ của Kasim Hoàng Vũ tại tang lễ con trai - Ảnh 2.

Hình ảnh vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc viếng Kasim Hoàng Vũ. (Ảnh: FB Ngoc Hong Nguyen)

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng cho biết đã bay một chặng đường dài từ Cali qua Houston "chỉ để được ngồi bên em hai tiếng ngắn ngủi rồi lại bay ngược về trong ngày. Chuyến đi vội vã, nhưng chị vẫn phải đi… để được nói lời tạm biệt với em".

Theo nữ ca sĩ, Kasim là một người con rất có hiếu, một người sống đầy tình nghĩa. Có lẽ vì vậy mà ông trời cũng thương Kasim nên ngẫu nhiên cuối tuần này tại Houston lại có một chương trình ca nhạc quy tụ rất nhiều anh chị em nghệ sĩ hải ngoại và đã ghé đến để viếng, tiễn đưa.

"Khi những bậc trưởng bối trong nghề bước vào viếng, mẹ của Kasim đã quỵ xuống khóc vì xúc động. Có lẽ trong nỗi đau mất con, được thấy những người đồng nghiệp, những người thương mến con mình, lặn lội đến tiễn đưa… là một sự an ủi lớn. Nhìn cảnh đó, không ai cầm được nước mắt", Trizzie Phương Trinh cho biết.

Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ của Kasim Hoàng Vũ tại tang lễ con trai - Ảnh 3.

Trizzie Phương Trinh chia sẻ hình ảnh với Kasim Hoàng Vũ.

Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ của Kasim Hoàng Vũ tại tang lễ con trai - Ảnh 4.

Trizzie và mẹ Kasim trong tang lễ nam ca sĩ.

"Kasim đã sống một cuộc đời rất thật... Cuộc đời này ngắn lắm. Sau tất cả, điều còn lại không phải là ai đã nói gì… mà là ai đã yêu thương và ai đã biết bao dung. Em yên nghỉ Kasim nhé. Ở nơi đó không còn đau đớn, không còn thị phi, chỉ còn bình yên và âm nhạc", cô xúc động bày tỏ.

Bên cạnh vợ chồng Hồng Ngọc, ca sĩ Trizzie Phương Trinh thì danh ca Hương Lan cũng lặng lẽ đến chia buồn cùng gia đình và gửi lời vĩnh biệt đến nam ca sĩ bạc mệnh.

Trước đó, thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật đã khiến làng nhạc Việt bàng hoàng. Những năm cuối đời, nam ca sĩ phải đối mặt với căn bệnh viêm khớp xương hàm cùng nhiều biến chứng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Dẫu vậy, trong ký ức của nhiều đồng nghiệp, Kasim Hoàng Vũ vẫn luôn là một nghệ sĩ giàu năng lượng, sống hết mình với âm nhạc và tình bạn. Sự ra đi của giọng ca Vì Yêu khép lại một hành trình âm nhạc nhiều dấu ấn, nhưng những ca khúc và kỷ niệm mà anh để lại vẫn sẽ còn sống mãi trong lòng người yêu nhạc.

Trizzie Phương Trinh, Thúy Nga không muốn tin Kasim Hoàng Vũ qua đời

Trizzie Phương Trinh, Thúy Nga không muốn tin Kasim Hoàng Vũ qua đời

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.

Giải trí - 4 giờ trước

Thông tin xoay quanh nam ca sĩ này được khán giả quan tâm khi tin đồn anh đang hẹn hò Hoa hậu Thanh Thủy được lan truyền.

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Minh Kiên nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về đơn vị, cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại địa phương.

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí vừa tổ chức lễ ăn hỏi và đón dâu sau 9 năm yêu nhau từ thời sinh viên đến nay.

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Tối qua 13/3/2026, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) - nơi được mệnh danh là thánh đường nghệ thuật hiện đại bậc nhất Thủ đô - đã thực sự bùng nổ với Live Concert "Mùa chim én bay" của NSƯT Vũ Thắng Lợi.

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hồng Ánh mới đây vào vai bà trùm "máu lạnh" Kim trong phim "Tài" của Mỹ Tâm. Ngay khi phim công chiếu, vai diễn của chị đã chinh phục được số đông khán giả.

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Diễn viên Quỳnh Châu gây chú ý sau vai chính trong phim giờ vàng "Cách em một milimet". Cô cho biết chọn con đường nghệ thuật theo cách đi chậm nhưng chắc, trải qua nhiều khó khăn từ tuổi thơ xa bố mẹ đến những năm sinh viên chật vật trước khi có bước khởi sắc trong sự nghiệp.

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Kiều Trinh đã bất ngờ tiết lộ rằng cô nhận được lời mời từ phía Mỹ Tâm để tham gia đóng phim điện ảnh. Ban đầu, cô tưởng rằng đó chỉ là một lời mời tham gia MV.

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Victor Vũ là đạo diễn đình đám trong làng phim Việt với "bom tấn" điện ảnh có doanh thu hơn trăm tỷ đồng. Không chỉ có sự nghiệp thành công, anh còn có hôn nhân hạnh phúc bên vợ là hoa khôi.

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều năm nay, Nguyên Vũ được coi là "đại gia ngầm" của showbiz vì sở hữu nhiều bất động sản "khủng". Anh cho biết, ngoài ca hát còn kinh doanh để khi không đi hát nữa thì thu nhập không bị ảnh hưởng.

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.

Xem - nghe - đọc
Xem - nghe - đọc
Giải trí
