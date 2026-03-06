Trizzie Phương Trinh, Thúy Nga không muốn tin Kasim Hoàng Vũ qua đời

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.

Kasim Hoàng Vũ qua đời tại nhà riêng ở Houston, bang Texas, vào trưa 1/3 sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Thông tin mới nhất, ca sĩ Bích Phương - mẹ của Kasim Hoàng Vũ - đã hoàn tất các thủ tục với bệnh viện ở Texas để nhận thi thể con, sau đó đưa đến nhà quàn tại thành phố Houston chiều ngày 5/3.

Trizzie Phương Trinh - người từng kêu gọi nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình "Tình nghệ sĩ" nhằm gây quỹ và ủng hộ tinh thần cho Kasim Hoàng Vũ - mới đây đã chia sẻ thông tin tang lễ nam ca sĩ "Vì yêu". Theo đó, lễ viếng Kasim sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14/3 tại nhà quàn Vĩnh Phước (Houston, bang Texas) và lễ hỏa táng vào 15h00 ngày 15/3.

Là người thân thiết với hai mẹ con Kasim nhiều năm, Trizzie Phương Trinh không giấu nổi bàng hoàng: "Từ hôm qua đến giờ, mình vẫn cứ chờ… Chờ một lời lên tiếng từ Bích Phương - mẹ của Kasim, để nói rằng tin em ấy ra đi chỉ là một tin đồn,... "Không phải đâu, Kasim vẫn còn đây". Nhưng hôm nay khi nhận được cáo phó này, chị mới biết, điều mình không muốn tin nhất cuối cùng vẫn là sự thật.

Trizzie Phương Trinh và Kasim Hoàng Vũ.

Chị muốn viết rất nhiều điều cho em. Muốn nói rất nhiều điều với mẹ của em. Nhưng lúc này tâm trí chị như tê liệt…Không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết nói gì cho đủ. Chỉ biết cầu mong em an nghỉ, Kasim nhé. Ở một nơi nào đó bình yên hơn, em sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn nữa".

Chung cảm xúc như Trizzie Phương Trinh, trước đó, diễn viên Thúy Nga cũng bàng hoàng cho biết khi nhận tin dữ cô vẫn cố gọi nhiều cuộc điện thoại cho Kasim Hoàng Vũ.

"Nhiều người điện thoại cho mình báo tin bạn mất hôm thứ 7 vừa rồi. Mình vẫn không tin, cố gọi điện thoại cho Kasim vài cuộc nhưng phone vẫn tắt máy.

Biết là sức khỏe của bạn không tốt, rất yếu nhưng vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật. Nếu thật sự quá đau đớn, yên nghỉ là phương cách tốt nhất đem đến sự bình yên nhẹ nhàng thì mong linh hồn Kasim ra đi thanh thản nhé. Anh em nghệ sĩ luôn nhớ đến bạn, dù bệnh tật nhưng vẫn siêng năng, chăm chỉ không muốn phiền đến ai. Đến khi mất đi vẫn không muốn cho mọi người hay biết", Thuý Nga chia sẻ.

Hai mẹ con Kasim Hoàng Vũ và Thúy Nga.

Trước đó, Kasim Hoàng Vũ phát hiện mắc bệnh viêm u xương hàm từ năm 2023. Anh đã trải qua 2 lần phẫu thuật nang xương ở vùng hàm và cổ. Sau mổ, ca sĩ chịu nhiều đau đớn, sụt cân và hạn chế hoạt động cơ hàm.

Thời gian sau, anh nhiều lần nhập viện cấp cứu khi bệnh chuyển biến xấu, khối u ở hàm tiếp tục phát triển. Cuối năm 2025, anh được chỉ định phẫu thuật thay xương hàm nhân tạo để thuận tiện cho sinh hoạt, song phải chờ đợi do chưa sắp xếp được lịch mổ phù hợp. Thời điểm đó, mẹ của Kasim Hoàng Vũ cho biết chi phí điều trị của anh lên tới khoảng 600.000 USD. Theo bà, khoản viện phí lớn tạo áp lực nặng nề khi nam ca sĩ gần như cạn kiệt tài chính sau thời gian dài chữa bệnh.

Dù bệnh tật, Kasim vẫn cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Có lúc, anh vừa đứng bếp, vừa phục vụ và thanh toán để tiết kiệm chi phí thuê nhân sự.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh được công chúng biết đến rộng rãi từ năm 2004 khi giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng khỏe, phong cách rock giàu năng lượng, với nhiều ca khúc được yêu thích, trong đó có "Vì yêu".