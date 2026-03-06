Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Trizzie Phương Trinh, Thúy Nga không muốn tin Kasim Hoàng Vũ qua đời

Thứ sáu, 11:16 06/03/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) và diễn viên Thúy Nga có chung cảm xúc không muốn tin Kasim Hoàng Vũ qua đời.

Vợ cũ Bằng Kiều và Thúy Nga bàng hoàng khi nghe tin Kasim Hoàng Vũ qua đời - Ảnh 1.Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.

Kasim Hoàng Vũ qua đời tại nhà riêng ở Houston, bang Texas, vào trưa 1/3 sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Thông tin mới nhất, ca sĩ Bích Phương - mẹ của Kasim Hoàng Vũ - đã hoàn tất các thủ tục với bệnh viện ở Texas để nhận thi thể con, sau đó đưa đến nhà quàn tại thành phố Houston chiều ngày 5/3.

Trizzie Phương Trinh - người từng kêu gọi nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình "Tình nghệ sĩ" nhằm gây quỹ và ủng hộ tinh thần cho Kasim Hoàng Vũ - mới đây đã chia sẻ thông tin tang lễ nam ca sĩ "Vì yêu". Theo đó, lễ viếng Kasim sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14/3 tại nhà quàn Vĩnh Phước (Houston, bang Texas) và lễ hỏa táng vào 15h00 ngày 15/3.

Là người thân thiết với hai mẹ con Kasim nhiều năm, Trizzie Phương Trinh không giấu nổi bàng hoàng: "Từ hôm qua đến giờ, mình vẫn cứ chờ… Chờ một lời lên tiếng từ Bích Phương - mẹ của Kasim, để nói rằng tin em ấy ra đi chỉ là một tin đồn,... "Không phải đâu, Kasim vẫn còn đây". Nhưng hôm nay khi nhận được cáo phó này, chị mới biết, điều mình không muốn tin nhất cuối cùng vẫn là sự thật.

Vợ cũ Bằng Kiều và Thúy Nga bàng hoàng khi nghe tin Kasim Hoàng Vũ qua đời - Ảnh 2.

Trizzie Phương Trinh và Kasim Hoàng Vũ.

Chị muốn viết rất nhiều điều cho em. Muốn nói rất nhiều điều với mẹ của em. Nhưng lúc này tâm trí chị như tê liệt…Không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết nói gì cho đủ. Chỉ biết cầu mong em an nghỉ, Kasim nhé. Ở một nơi nào đó bình yên hơn, em sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn nữa".

Chung cảm xúc như Trizzie Phương Trinh, trước đó, diễn viên Thúy Nga cũng bàng hoàng cho biết khi nhận tin dữ cô vẫn cố gọi nhiều cuộc điện thoại cho Kasim Hoàng Vũ.

"Nhiều người điện thoại cho mình báo tin bạn mất hôm thứ 7 vừa rồi. Mình vẫn không tin, cố gọi điện thoại cho Kasim vài cuộc nhưng phone vẫn tắt máy. 

Biết là sức khỏe của bạn không tốt, rất yếu nhưng vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật. Nếu thật sự quá đau đớn, yên nghỉ là phương cách tốt nhất đem đến sự bình yên nhẹ nhàng thì mong linh hồn Kasim ra đi thanh thản nhé. Anh em nghệ sĩ luôn nhớ đến bạn, dù bệnh tật nhưng vẫn siêng năng, chăm chỉ không muốn phiền đến ai. Đến khi mất đi vẫn không muốn cho mọi người hay biết", Thuý Nga chia sẻ.

Vợ cũ Bằng Kiều và Thúy Nga bàng hoàng khi nghe tin Kasim Hoàng Vũ qua đời - Ảnh 3.

Hai mẹ con Kasim Hoàng Vũ và Thúy Nga.

Trước đó, Kasim Hoàng Vũ phát hiện mắc bệnh viêm u xương hàm từ năm 2023. Anh đã trải qua 2 lần phẫu thuật nang xương ở vùng hàm và cổ. Sau mổ, ca sĩ chịu nhiều đau đớn, sụt cân và hạn chế hoạt động cơ hàm.

Thời gian sau, anh nhiều lần nhập viện cấp cứu khi bệnh chuyển biến xấu, khối u ở hàm tiếp tục phát triển. Cuối năm 2025, anh được chỉ định phẫu thuật thay xương hàm nhân tạo để thuận tiện cho sinh hoạt, song phải chờ đợi do chưa sắp xếp được lịch mổ phù hợp. Thời điểm đó, mẹ của Kasim Hoàng Vũ cho biết chi phí điều trị của anh lên tới khoảng 600.000 USD. Theo bà, khoản viện phí lớn tạo áp lực nặng nề khi nam ca sĩ gần như cạn kiệt tài chính sau thời gian dài chữa bệnh.

Dù bệnh tật, Kasim vẫn cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Có lúc, anh vừa đứng bếp, vừa phục vụ và thanh toán để tiết kiệm chi phí thuê nhân sự.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh được công chúng biết đến rộng rãi từ năm 2004 khi giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng khỏe, phong cách rock giàu năng lượng, với nhiều ca khúc được yêu thích, trong đó có "Vì yêu".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Nữ NSƯT quê Hải Phòng mang quân hàm Thượng tá từng thi 'Sao mai điểm hẹn' cùng Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ, giờ ra sao?

Nữ NSƯT quê Hải Phòng mang quân hàm Thượng tá từng thi 'Sao mai điểm hẹn' cùng Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ, giờ ra sao?

Kasim Hoàng Vũ có động thái lạ khi bị công kích

Kasim Hoàng Vũ có động thái lạ khi bị công kích

Cùng chuyên mục

Minh Kiên vẫn giữ mối quan hệ 'mập mờ' với con gái Thượng tướng

Minh Kiên vẫn giữ mối quan hệ 'mập mờ' với con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Lam Anh đã hỏi thẳng về chuyện tình cảm với Trung tá Minh Kiên, nhưng anh vẫn giữ im lặng chưa dám thổ lộ.

'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xe

'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xe

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Britney Spears được mệnh danh "Công chúa Pop" đình đám một thời đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở Pháp

Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở Pháp

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Về Hà Nội đón Tết cùng mẹ (NSƯT Lê Mai) và 2 chị gái Lê Khanh - Lê Vân sau nhiều năm sinh sống ở Pháp, NSƯT Lê Vi gây chú ý với nhan sắc ở tuổi U60.

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Tái xuất với phim điện ảnh "Tài", Mai Tài Phến trải lòng về áp lực khi làm đạo diễn và khẳng định nỗ lực làm nghề không chỉ để trở thành cái tên "xứng tầm" cạnh Mỹ Tâm.

NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yên

NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yên

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh mới đây đã trở về Việt Nam, trong cuộc hội ngộ với các chị gái để đưa mẹ đi du lịch, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét xuân sắc như xưa.

Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm sau buổi công chiếu "Tài" nhận được đánh giá cao từ truyền thông đã quyết định tung thêm tư liệu gây bất ngờ.

Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát

Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác để đời như "Mưa bụi", "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha".

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.

Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Lam Anh liên tiếp chất vấn khiến Minh Kiên cảm thấy bối rối trước tình cảm "mập mờ" trong lòng.

Nữ nghệ sĩ cải lương 98 tuổi nằm liệt giường ở viện dưỡng lão khiến nhiều người xót xa

Nữ nghệ sĩ cải lương 98 tuổi nằm liệt giường ở viện dưỡng lão khiến nhiều người xót xa

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đán khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 98 nằm liệt giường trong viện dưỡng lão nhưng vẫn hát ca yêu nghề, yêu đời.

Xem nhiều

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Giải trí

GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Giải trí
NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yên

NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yên

Giải trí
Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc
Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top