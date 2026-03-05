Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời
GĐXH - Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ là những gương mặt xuất sắc của cuộc thi "Sao mai điểm hẹn" 2004. Khi nghe tin bạn qua đời, Tùng Dương đã bày tỏ sự xót xa.
Kasim Hoàng Vũ sau một thời gian lâm bệnh nặng đã qua đời tại một bệnh viện ở bang Texas (Mỹ). Trước thông tin này, bạn bè, đồng nghiệp và nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Trong số đó có ca sĩ Tùng Dương - người bạn từng thi "Sao mai điểm hẹn" với Kasim Hoàng Vũ.
Tùng Dương đã viết những lời tiếc thương đến bạn: "Sáng ra nghe tin Kasim đã rời cõi tạm, lòng bỗng chùng xuống. Đời người vốn vô thường, gặp nhau giữa nhân gian, cùng đi qua một đoạn đường rồi lại chia tay trong lẽ tự nhiên của sinh & tử. Bạn đã khép lại một kiếp nhân sinh, nhưng tiếng hát và những kỷ niệm đẹp của "Sao mai điểm hẹn" 2004 vẫn còn ở lại trong lòng bạn bè, khán giả. Cầu mong bạn nhẹ bước sang một cảnh giới an lành, buông hết những ưu phiền của cõi trần".
Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ là những thí sinh xuất sắc của cuộc thi "Sao mai điểm hẹn" 2004. Trong cuộc thi năm ấy, hai ca sĩ cùng chiến thắng với kết quả: Kasim Hoàng Vũ là thí sinh được nhiều khán giả bình chọn nhất qua tổng đài điện thoại với 11.714 lượt. Còn Tùng Dương là thí sinh được Hội đồng nghệ thuật bình chọn.
Sau cuộc thi, mỗi người đều có hướng đi riêng cho mình nhưng tình cảm của họ vẫn dành cho nhau. Tùng Dương theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp với những thành tựu nổi bật thì Kasim Hoàng Vũ chọn định cư ở nước ngoài và kinh doanh. Tuy nhiên, khác với Tùng Dương, thời gian ở Mỹ, Kasim Hoàng Vũ khá ít show diễn. Anh cũng sống kín tiếng, ít chia sẻ mạng xã hội. Cuộc sống những năm tháng cuối đời của nam ca sĩ cũng khiến khán giả vô cùng xót xa.
