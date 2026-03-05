Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý
GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.
Mới đây, thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Theo bầu show Qui Ngọc tại Mỹ cho biết, Kasim Hoàng Vũ ra đi vào 12 giờ trưa ngày 1/3. Lúc đó, bà Bích Phương - mẹ của giọng ca "Vì yêu" đang cho anh ăn trưa thì "anh ra đi thanh thản trong vòng tay của mẹ". Ngay lúc đó, mẹ anh đã gọi 911 nhưng cũng không còn cách nào giúp được.
Về tình trạng hiện tại của mẹ Kasim Hoàng Vũ, bầu show Qui Ngọc cho biết hiện bà rất đau buồn trước sự ra đi của con: "Hiện cô ở một mình, rất bối rối và còn phải nhận rất nhiều cuộc gọi từ mọi người hỏi thăm nên cô mong mọi người cho cô một chút riêng tư lúc này".
Đồng thời, anh nói thêm, gia đình đang đưa cố ca sĩ về nhà quàn để tổ chức tang lễ. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về tang lễ của Kasim Hoàng Vũ.
Về phía mẹ Kasim, bà không nói gì về sự ra đi của con trai song động thái mới nhất trên trang cá nhân Bích Phương đã chia sẻ lại bài đăng của nhiều đồng nghiệp, đặc biệt là dòng trạng thái của ca sĩ Phương Thanh. Trong bài, Phương Thanh chia sẻ ca khúc "Trống vắng" song ca cùng Kasim Hoàng Vũ cách đây nhiều năm; đồng thời nữ ca sĩ không giấu nổi nghẹn ngào gọi tên Kasim.
Phương Thanh nghẹn ngào trước sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ.
Phương Thanh chia sẻ "Trống vắng" song ca cùng Kasim Hoàng Vũ
Kasim Hoàng Vũ phát hiện mắc bệnh viêm khớp xương hàm vào đầu năm 2023. Nam ca sĩ phải trải qua ca phẫu thuật nhưng sau ca mổ, gương mặt của anh bị lệch rõ rệt, phần cằm biến dạng, ảnh hưởng đến ngoại hình cũng như sinh hoạt thường ngày.
Dù đã điều trị, sức khỏe của anh không có nhiều chuyển biến tích cực. Đến tháng 8/2024, nam ca sĩ tiếp tục bước vào ca phẫu thuật thứ hai. Sau lần phẫu thuật này, Kasim Hoàng Vũ sụt cân nhanh chóng, cơ thể mệt mỏi và suy nhược.
Tình trạng bệnh sau đó vẫn diễn biến phức tạp khi nhiều lần tái phát, Kasim từng phải nhập viện cấp cứu do khối u ở vùng hàm tiếp tục phát triển. Cuối năm 2025, bác sĩ đã đưa ra phương án thay xương hàm nhân tạo để cải thiện khả năng ăn uống cũng như sinh hoạt cho nam ca sĩ. Tuy vậy, ca phẫu thuật vẫn chưa được tiến hành ngay vì chưa sắp xếp lịch mổ phù hợp.
Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hátGiải trí - 6 phút trước
GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác để đời như "Mưa bụi", "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha".
Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rốiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Lam Anh liên tiếp chất vấn khiến Minh Kiên cảm thấy bối rối trước tình cảm "mập mờ" trong lòng.
Nữ nghệ sĩ cải lương 98 tuổi nằm liệt giường ở viện dưỡng lão khiến nhiều người xót xaGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đán khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 98 nằm liệt giường trong viện dưỡng lão nhưng vẫn hát ca yêu nghề, yêu đời.
Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiềnThế giới showbiz - 3 giờ trước
GĐXH - Thầy Thắng bị con trai lấy sạch số tiền xây nhà thờ họ nướng vào cờ bạc, thầy cũng là nhiệm vụ mà "Thần chết" giao cho Thành phải thực hiện.
Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đờiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ là những gương mặt xuất sắc của cuộc thi "Sao mai điểm hẹn" 2004. Khi nghe tin bạn qua đời, Tùng Dương đã bày tỏ sự xót xa.
Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.
Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Kasim Hoàng Vũ đã qua đời vào tuần trước ở Mỹ sau thời gian mắc bệnh u xương hàm. Thông tin này đã được người thân của anh xác nhận.
Á hậu bị nhà đài đuổi việcThế giới showbiz - 9 giờ trước
Vừa bước qua năm mới, Á hậu Hong Kong 2013 Thái Tư Bối đã bị đài truyền hình TVB cắt hợp đồng. Trước đó, cô cũng bị đóng băng hơn 2 năm.
Nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ: Không quan trọng cát-sê khi nhận vaiGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Tuấn Trần chính thức là nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ trong thời gian gần đây. Với anh, việc nhận vai không phải vì cát-sê mà là vì kịch bản.
Đan Trường sang Mỹ ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, khẳng định mối quan hệ thân thiết sau ly hônGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Đan Trường mới đây lại bay sang Mỹ để ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, điều khiến khán giả chú ý là cách ứng xử của 2 người.
Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thờiCâu chuyện văn hóa
Đều là những ca sĩ nhí được khán giả yêu mến một thời, tuy nhiên Xuân Mai và Xuân Nghi giờ đây có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.