Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời GĐXH - Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ là những gương mặt xuất sắc của cuộc thi "Sao mai điểm hẹn" 2004. Khi nghe tin bạn qua đời, Tùng Dương đã bày tỏ sự xót xa.

Mới đây, thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo bầu show Qui Ngọc tại Mỹ cho biết, Kasim Hoàng Vũ ra đi vào 12 giờ trưa ngày 1/3. Lúc đó, bà Bích Phương - mẹ của giọng ca "Vì yêu" đang cho anh ăn trưa thì "anh ra đi thanh thản trong vòng tay của mẹ". Ngay lúc đó, mẹ anh đã gọi 911 nhưng cũng không còn cách nào giúp được.

Về tình trạng hiện tại của mẹ Kasim Hoàng Vũ, bầu show Qui Ngọc cho biết hiện bà rất đau buồn trước sự ra đi của con: "Hiện cô ở một mình, rất bối rối và còn phải nhận rất nhiều cuộc gọi từ mọi người hỏi thăm nên cô mong mọi người cho cô một chút riêng tư lúc này".

Đồng thời, anh nói thêm, gia đình đang đưa cố ca sĩ về nhà quàn để tổ chức tang lễ. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về tang lễ của Kasim Hoàng Vũ.

Về phía mẹ Kasim, bà không nói gì về sự ra đi của con trai song động thái mới nhất trên trang cá nhân Bích Phương đã chia sẻ lại bài đăng của nhiều đồng nghiệp, đặc biệt là dòng trạng thái của ca sĩ Phương Thanh. Trong bài, Phương Thanh chia sẻ ca khúc "Trống vắng" song ca cùng Kasim Hoàng Vũ cách đây nhiều năm; đồng thời nữ ca sĩ không giấu nổi nghẹn ngào gọi tên Kasim.

Phương Thanh nghẹn ngào trước sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ.

Phương Thanh chia sẻ "Trống vắng" song ca cùng Kasim Hoàng Vũ

Kasim Hoàng Vũ phát hiện mắc bệnh viêm khớp xương hàm vào đầu năm 2023. Nam ca sĩ phải trải qua ca phẫu thuật nhưng sau ca mổ, gương mặt của anh bị lệch rõ rệt, phần cằm biến dạng, ảnh hưởng đến ngoại hình cũng như sinh hoạt thường ngày.

Dù đã điều trị, sức khỏe của anh không có nhiều chuyển biến tích cực. Đến tháng 8/2024, nam ca sĩ tiếp tục bước vào ca phẫu thuật thứ hai. Sau lần phẫu thuật này, Kasim Hoàng Vũ sụt cân nhanh chóng, cơ thể mệt mỏi và suy nhược.

Tình trạng bệnh sau đó vẫn diễn biến phức tạp khi nhiều lần tái phát, Kasim từng phải nhập viện cấp cứu do khối u ở vùng hàm tiếp tục phát triển. Cuối năm 2025, bác sĩ đã đưa ra phương án thay xương hàm nhân tạo để cải thiện khả năng ăn uống cũng như sinh hoạt cho nam ca sĩ. Tuy vậy, ca phẫu thuật vẫn chưa được tiến hành ngay vì chưa sắp xếp lịch mổ phù hợp.