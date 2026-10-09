'Tôi chưa bao giờ từ bỏ thói quen đọc báo Sức khỏe và Đời sống hằng ngày'

PV: BS đã công tác ở Mường Tè 28 năm. Những năm đầu làm nghề, khi internet chưa phổ biến, các bác sĩ ở đây cập nhật kiến thức chuyên môn như thế nào?

BS CKI Chu Pó Xá: Ngày trước điều kiện khó khăn lắm... Ở Mường Tè, đi lại đã khó, tiếp cận tài liệu, thông tin chuyên môn cũng không thuận lợi như bây giờ. Khi đó, sách, tài liệu chuyên môn rồi những tờ báo, tạp chí ngành y là nguồn thông tin rất quý. Có báo gửi về là anh em đọc, rồi chuyền cho nhau. Mỗi người quan tâm một nội dung, có cái gì mới thì cùng trao đổi. Bây giờ nghĩ lại... lúc đó một số báo về đến nơi cũng được mong chờ. Không có điện thoại thông minh, không có internet để muốn tìm thông tin gì là tìm ngay được. Muốn biết thêm về một kỹ thuật mới hay một vấn đề chuyên môn nào đó thì phải tìm trong sách, tài liệu hoặc qua các ấn phẩm chuyên ngành.

BSCKI Chu Pó Xá, BVĐK Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: NVCC.

PV: Báo Sức khỏe và Đời sống khi đó đến với các thầy thuốc Mường Tè ra sao?

BSCKI Chu Pó Xá: Tôi đã đọc Báo Sức khỏe và Đời sống từ những năm trước đây. Báo ngành y nên nội dung sát với công việc của chúng tôi. Có những bài viết về bệnh, về cấp cứu, về các kỹ thuật mới. Đọc xong có thể không áp dụng ngay được... nhưng ít nhất mình biết ở nơi khác người ta đang làm những gì, ngành y đang phát triển đến đâu. Với bác sĩ ở một nơi xa như Mường Tè, việc biết thêm được những thông tin đó cũng rất có ích. Đọc một ca bệnh cũng là một lần tự học

PV: BS làm ngoại khoa và tham gia cấp cứu sản phụ khoa. Những thông tin trên báo có giúp ích cho công việc thực tế của BS không?

BSCKI Chu Pó Xá: Có chứ. Làm y tế thì mình phải học liên tục. Nhất là cấp cứu, mỗi trường hợp lại có thể khác nhau. Tôi thường chú ý những bài viết về các ca bệnh, những tình huống cấp cứu, những kỹ thuật mới hoặc kinh nghiệm xử trí của các bác sĩ. Đọc một trường hợp, mình cũng tự đặt câu hỏi... Nếu gặp bệnh nhân như vậy ở đây thì mình xử trí thế nào? Điều kiện của mình có gì khác? Có thể làm được đến đâu?

Tất nhiên, báo chí không thể thay thế tài liệu chuyên môn hay đào tạo thực hành. Nhưng nó giúp mình biết thêm thông tin, có thêm một kênh để học hỏi và biết được những tiến bộ mới của ngành.

PV: Trong 28 năm làm nghề y, BS có nhớ một thông tin hoặc bài viết nào trên Báo Sức khỏe và Đời sống từng khiến mình đặc biệt chú ý không?

BSCKI Chu Pó Xá: Cái này thì... cũng có nhiều. Ngày trước đọc báo không giống bây giờ, mỗi số báo về là mình đọc khá kỹ. Có những bài về cấp cứu, về những trường hợp bệnh khó... mình đọc rồi cũng suy nghĩ, nếu gặp ở địa phương mình thì sẽ xử trí thế nào. Những cái đó nhiều khi không nhớ chính xác từng bài, nhưng kiến thức thì mình tiếp thu dần dần.

PV: Hiện nay anh vẫn tiếp tục đọc Báo Sức khỏe và Đời sống chứ?

BSCKI Chu Pó Xá: Có, tôi chưa bao giờ bỏ thói quen đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Bây giờ chủ yếu tôi đọc trên điện thoại, qua trang suckhoedoisong.vn. Cách này thuận tiện hơn rất nhiều. Trước đây phải chờ báo, còn bây giờ có thông tin mới thì mình có thể đọc khá nhanh. Khi có thời gian, tôi vào xem những tin tức của ngành, những vấn đề sức khỏe đang được quan tâm hoặc những trường hợp bệnh đáng chú ý. Với công việc của mình, những thông tin như vậy khá hữu ích.

PV: Điều gì thay đổi rõ nhất đối với một bác sĩ ở Mường Tè khi từ anh chuyển sang đọc báo điện tử?

BSCKI Chu Pó Xá: Nhanh hơn... và thuận tiện hơn. Ngày trước mình đọc được những gì báo đưa đến. Bây giờ có thể chủ động hơn, tìm nội dung mình quan tâm cũng dễ hơn. Một chiếc điện thoại có thể giúp mình tiếp cận rất nhiều thông tin mà trước đây phải tìm trong sách hoặc chờ tài liệu. Nhưng theo tôi, nhanh thôi chưa đủ. Thông tin y tế phải chính xác. Người làm nghề đọc để tham khảo, học hỏi thì càng cần những thông tin có cơ sở, được kiểm chứng.

PV: Sau 28 năm làm việc tại Mường Tè, BS nghĩ thế nào về vai trò của Báo Sức khỏe và Đời sống đối với những người làm nghề ở những địa bàn như xa xôi như nơi đây?

BSCKI Chu Pó Xá: Tôi nghĩ báo chí ngành y có vai trò khá đặc biệt. Ngoài đưa thông tin đến người dân, báo còn giúp cán bộ y tế biết thêm những gì đang diễn ra trong ngành.

Đối với những người làm việc ở nơi xa thành phố lớn, xa trung ương, điều này càng có ý nghĩa. Mình không phải lúc nào cũng có điều kiện đi đến các bệnh viện lớn để học hỏi trực tiếp. Vì thế, những thông tin về kỹ thuật mới, những kinh nghiệm trong điều trị, những ca bệnh thực tế... đều có giá trị tham khảo. Còn kiến thức sau khi tiếp nhận thế nào, có phù hợp với điều kiện thực tế hay không thì người thầy thuốc phải tự đánh giá. Nhưng ít nhất mình không bị đứng ngoài những thay đổi của ngành.

PV: Có thể nói việc đưa tri thức y khoa đến gần hơn với bác sĩ vùng xa cũng là một cách góp phần chăm sóc người bệnh tốt hơn?

BSCKI Chu Pó Xá: Đúng vậy. Người thầy thuốc học thêm được điều gì thì cuối cùng cũng hướng đến người bệnh. Ở Mường Tè, chúng tôi vẫn phải dựa vào điều kiện thực tế của mình để xử trí. Có những trường hợp phải hội chẩn, phải chuyển tuyến. Nhưng nếu mình thường xuyên cập nhật kiến thức thì khi gặp một tình huống khó, mình sẽ có thêm cơ sở để nhận định, xử trí ban đầu và quyết định hướng tiếp theo cho người bệnh.

PV: Nhân dịp Báo Sức khỏe và Đời sống kỷ niệm 65 năm thành lập, BS muốn chia sẻ điều gì?

BSCKI Chu Pó Xá: Tôi chúc Báo ngày càng phát triển và tiếp tục làm tốt vai trò của một tờ báo ngành y. Tôi mong Báo tiếp tục đưa nhiều thông tin thiết thực đến cán bộ y tế, nhất là những người đang công tác ở cơ sở, miền núi, vùng biên giới. Những kiến thức mới, những kinh nghiệm thực tế trong khám chữa bệnh nếu được chuyển tải dễ hiểu thì rất có ích.

28 năm làm nghề y, tôi thấy một điều là người làm y tế phải luôn học. Trước đây học qua sách, qua báo, qua những lần đi đào tạo. Bây giờ có thêm rất nhiều cách để học. Từ những tờ báo giấy ngày trước đến chiếc điện thoại hôm nay, cách tiếp cận thông tin đã thay đổi rất nhiều... Nhưng với người thầy thuốc, mục đích cuối cùng vẫn vậy: có thêm kiến thức để làm tốt hơn công việc của mình và chăm sóc người bệnh tốt hơn.

PV: Trân trọng cảm ơn bác sĩ.