Tôi nghe chị đồng nghiệp xui mua ngay quả dưa hấu, ai ngờ nấu ra món vừa ngon lạ miệng lại rẻ bèo

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Món này ngon nhất khi ăn nóng.

Hôm trước, tôi than với chị đồng nghiệp nghĩ món để nấu nướng khó thật, gì cũng ngán. Chị nghe xong liền bảo: “Con em thích ăn dưa hấu mai mua 1 quả, đừng vứt hết phần cùi trắng, đem xào thịt băm hoặc tôm khô thử đi”.

Thú thật, lúc ấy tôi còn tưởng chị đùa. Dưa hấu mà cũng đem nấu món mặn được sao? Vậy mà vì nguyên liệu quá rẻ, tôi thử một lần. Không ngờ phần cùi trắng giòn nhẹ, ngọt thanh, ăn cùng thịt băm và nước mắm lại khá cuốn, hoàn toàn không có cảm giác đang ăn phần thường bị bỏ đi.

Món này làm cũng chẳng cầu kỳ, từ một quả dưa hấu có thể tận dụng thêm được một đĩa thức ăn cho cả nhà.

Cùi dưa hấu xào thịt băm: nghe lạ nhưng ăn lại rất vừa miệng

Cùi dưa hấu xào thịt băm

Nguyên liệu: Cùi trắng của 1/2 quả dưa hấu, 100-150g thịt lợn băm, 2 củ hành tím, hành lá, 1 quả ớt nếu thích cay, nước mắm, hạt nêm, tiêu và dầu ăn.

Phần cùi dưa hấu sau khi ăn hết ruột đỏ, dùng dao gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, chỉ giữ lại phần cùi trắng. Rửa sạch rồi thái thành những miếng mỏng vừa ăn. Không nên thái quá mỏng vì khi xào sẽ dễ bị mềm nhũn.

Ướp thịt băm với một chút nước mắm, tiêu và hành tím băm trong khoảng 10 phút. Làm nóng chảo, phi thơm hành tím rồi cho thịt vào xào săn. Khi thịt vừa chín tới, trút phần cùi dưa hấu vào đảo trên lửa lớn.

Nêm thêm một chút nước mắm và hạt nêm. Xào nhanh tay đến khi cùi dưa hấu vừa chín nhưng vẫn còn độ giòn thì cho hành lá và ớt vào, đảo thêm một lần rồi tắt bếp.

Món này ngon nhất khi ăn nóng. Cùi dưa hấu không có vị ngọt gắt mà khá thanh, khi ngấm nước thịt và nước mắm lại có vị đậm đà, giòn nhẹ giống một số loại rau củ quen thuộc. Thịt băm giúp món ăn đủ béo và thơm, còn chút hành lá khiến mùi vị cân bằng hơn.

Muốn món ngon, đừng xào cùi dưa hấu quá lâu

Cùi dưa hấu xào tôm khô

Điểm quan trọng nhất là không để cùi dưa hấu ra quá nhiều nước. Sau khi thái, có thể dùng khăn sạch hoặc giấy bếp thấm sơ cho ráo trước khi cho vào chảo.

Thứ hai, nên xào thịt chín trước rồi mới cho cùi dưa hấu vào và để lửa lớn. Cùi chỉ cần vừa mềm là tắt bếp, bởi nếu đảo quá lâu, phần cùi sẽ mềm nhũn và món ăn mất độ ngon.

Nếu muốn đổi vị, có thể bỏ thịt băm và thay bằng tôm khô giã nhỏ. Tôm khô phi cùng hành rồi cho cùi dưa hấu vào xào cũng rất hợp, mà lượng nguyên liệu sử dụng không nhiều.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải món này lạ, mà là nguyên liệu chính gần như chẳng tốn thêm tiền. Phần cùi vốn thường bị bỏ đi, thêm một ít thịt băm cùng gia vị có sẵn trong bếp là thành một món mặn ăn cùng cơm.

Đôi khi những món ngon trong bữa cơm gia đình không nằm ở nguyên liệu đắt tiền. Chỉ cần chịu khó thử một cách kết hợp khác đi một chút, thứ tưởng như bỏ đi lại có thể trở thành món ăn khiến cả nhà tò mò gắp thử rồi lại muốn ăn thêm.

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