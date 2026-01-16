Mới nhất
Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợ

Thứ sáu, 07:04 16/01/2026 | Tâm sự

Vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu, tôi đang muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe cho con vì tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn...

Tôi năm nay ngoài 60, con trai tôi đã 32 tuổi, nhưng hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Ở làng tôi bằng tuổi nó nhiều đứa đã con bồng con bế.

Con trai tôi là đứa học hành tử tế, tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm xây dựng, quanh năm xa nhà. Công việc vất vả, nhưng bù lại thu nhập cũng khá, mỗi tháng gần 20 triệu đồng. Nhiều người bảo tôi có phúc, con trai làm ra tiền, không ăn chơi, biết lo cho bố mẹ nhưng niềm vui ấy luôn kèm theo nỗi lo thường trực về chuyện vợ con của nó.

Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợ - Ảnh 1.

Vay thêm 300 triệu, mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi phải vài triệu cũng là khoản lớn đối với tôi và con. (Ảnh minh hoạ: AI)

Mỗi lần họp làng, giỗ chạp hay đám cưới, tôi rất ngại khi phải trả lời câu hỏi của mọi người là con trai bao giờ cưới vợ. Ban đầu tôi còn cười trừ, nói con đi làm xa, chưa có điều kiện nhưng nghĩ cũng thấy chạnh lòng. Không phải vì sĩ diện, mà vì sợ con mình càng lớn tuổi càng ngại lập gia đình.

Dạo này trong làng, con trai ngoài 30 chưa lấy vợ không còn hiếm. Có đứa kén chọn, có đứa mải làm ăn, cũng có đứa vì kinh tế chưa ổn định nhưng ở quê tôi tầm tuổi đó khó lấy vợ, nhất là khi không có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng.

Vợ chồng tôi làm nông, tằn tiện cả đời mới để dành được khoảng 300 triệu đồng, là tiền phòng thân, phòng lúc ốm đau. Thế nhưng gần đây tôi lại nảy ra một ý nghĩ khiến chính mình cũng mất ngủ nhiều đêm là vay ngân hàng thêm 300 triệu để mua ô tô cho con.

Tôi nghĩ đơn giản là có xe, con đi làm thuận tiện hơn, về quê cũng đỡ vất vả, gia đình có việc gì đi lại cũng dễ. Và quan trọng nhất, tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn. Ở quê, xe cộ vẫn là thước đo rõ ràng nhất của sự ổn định.

Nhưng tôi cũng trăn trở về khoản nợ, vay thêm 300 triệu, mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi cũng phải vài triệu. Với thu nhập của con, không phải là không kham nổi, nhưng áp lực sẽ đè nặng lên vai nó. Tôi sợ vì một mong muốn của bố mẹ mà con phải gồng mình trả nợ suốt nhiều năm.

Tôi cũng từng hỏi ý kiến con, nó nghe xong chỉ cười nói chưa chưa cần mua xe, lấy vợ là do duyên, không phải có xe là lấy được. Nhưng tôi lại nghĩ nếu không có “thước đo” về kinh tế, con sẽ khó khăn trong việc lập gia đình. Tôi trăn trở quá khi ý định vay tiền mua xe luôn thôi thúc tôi mỗi ngày.

Thấy cháu không giống con trai, bà nội lén xét nghiệm ADN lộ ra bí mật khiến bà ngất xỉuThấy cháu không giống con trai, bà nội lén xét nghiệm ADN lộ ra bí mật khiến bà ngất xỉu

GĐXH - Từ sự nghi ngờ âm ỉ, bà lén làm xét nghiệm ADN mà không ngờ rằng kết quả nhận được lại dẫn tới một bí mật gia đình chôn giấu suốt nhiều năm, khiến bà sốc nặng.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
