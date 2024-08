Top 3 con giáp có sự nghiệp và tài lộc rực rỡ từ ngày mai nhờ cát tinh soi chiếu

1. Tuổi Sửu

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, theo tử vi tuần mới 26/8 tới 1/9/2024, tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui nhờ cát tinh Tử Vi trợ giúp. Nhờ vậy mà sự nghiệp của tuổi Sửu có nhiều cơ hội phát triển. Tuần này, bạn có thể gặp được những cơ hội việc làm hoặc dự án mới, giúp bạn có thể thể hiện tài năng và phát huy khả năng lãnh đạo. Đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô làm ăn, triển khai các dự án lớn. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới.

Về tài chính, tuần này tuổi Sửu gặp nhiều may mắn. Ngày thứ 5 là thời điểm vượng tài nhất nhờ sự soi sáng của Tam Hợp. Đây là ngày lý tưởng để bạn mua sắm lớn, như xe cộ, đất đai, hoặc khai trương kinh doanh. Bạn cũng có thể nhận thêm thu nhập từ những công việc nhỏ lẻ, giúp bạn có tiền tiêu xài hàng ngày. Chỉ cần chăm chỉ và biết cách nắm bắt cơ hội, túi tiền của con giáp này sẽ rủng rỉnh hơn.

Chuyện tình cảm tuần này của tuổi Sửu có nhiều khởi sắc. Nếu bạn đã có người yêu, đây là thời điểm thuận lợi để tiến xa hơn trong mối quan hệ. Ngoài ra, những mâu thuẫn trong quan hệ gia đình hay bạn bè có cơ hội được hàn gắn. Hãy mở lòng và để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng để cái tôi của mình cản trở sự gắn kết. Một thái độ chân thành và khiêm nhường sẽ giúp mối quan hệ của bạn phát triển bền vững.

2. Tuổi Tỵ

Xem tử vi tuần mới 26/8 – 1/9/2024 của 12 con giáp dự báo tuần này sẽ là khoảng thời gian đầy biến động nhưng cũng tràn ngập cơ hội cho người tuổi Tỵ. Với sự giúp đỡ của Sao Thái Âm, bạn sẽ gặp nhiều may mắn và có cơ hội cải thiện cuộc sống ở nhiều khía cạnh.

Trong tuần này, đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt là với những người sinh vào ban đêm. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ đặc biệt, giúp công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Kỹ năng giao tiếp tốt sẽ là chìa khóa thành công cho bạn, đặc biệt nếu bạn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc văn phòng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện năng lực và tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai.

Về tài lộc, đầu tuần là khoảng thời gian may mắn cho bạn trong việc tài chính. Đây là thời điểm tốt để thực hiện các giao dịch lớn như gửi tiền, mua vàng, rút tiền, hoặc đầu tư vào tài sản như xe cộ, đất đai. Tuy nhiên, vận may tài lộc có dấu hiệu chậm lại vào cuối tuần, do đó bạn nên cẩn thận trong việc quản lý tài chính, tránh rủi ro không cần thiết.

Tuy nhiên, về tình cảm của tuổi Tỵ trong tuần lại khá biến động. Cảm xúc của bạn có thể thay đổi thất thường, khiến mối quan hệ không ổn định. Đối với nam giới tuổi Tỵ, cần cẩn trọng và tránh những quyết định mạo hiểm trong chuyện tình cảm. Ngược lại, nữ giới tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn, nhờ khả năng giao tiếp khéo léo, bạn dễ chiếm được cảm tình của người lớn tuổi và có thể gặp được ý trung nhân trong tuần này.

3. Tuổi Mùi



Tử vi tuần mới từ 26/8 – 1/9/2024 mang đến cho người tuổi Mùi nhiều cơ hội và thách thức. Sao Thái Dương chiếu mệnh giúp bạn mạnh mẽ vượt qua mọi trở ngại, nhưng cũng đừng quên rằng ảnh hưởng của Thiên Diêu có thể khiến bạn dễ bị phân tâm bởi các cám dỗ.

Đặc biệt trong những ngày đầu tuần, sự nghiệp của người tuổi Mùi rất thuận lợi khi được Tam Hội hỗ trợ. Công việc diễn ra suôn sẻ, kinh doanh phát đạt, khách hàng tìm đến đông đúc. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, sức lực của bạn có xu hướng giảm sút, vì vậy hãy cân nhắc không nên làm việc quá sức. Hãy biết giới hạn của mình để tránh kiệt sức, và duy trì hiệu quả công việc lâu dài.

Về phương diện tài lộc, nam giới tuổi Mùi sẽ có một tuần đầy may mắn. Cơ hội làm ăn tốt đến liên tục, tiền bạc dồi dào, thi cử cũng đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, đối với nữ giới tuổi Mùi, tuần này bạn cần phải cẩn trọng hơn. Các chiêu trò lừa đảo hiện nay rất tinh vi, nên bạn cần giữ sự tỉnh táo và không tin tưởng quá mức vào người khác, để tránh bị mất tiền oan uổng.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Mùi có thể đối mặt với những sóng gió do sự xuất hiện của người thứ ba. Để giữ gìn hạnh phúc, bạn cần làm chủ cảm xúc và kiên quyết bảo vệ mối quan hệ của mình. Sự bao dung của bạn đối với những người từng gây tổn thương có thể xuất phát từ lòng tốt, nhưng cũng cần biết giới hạn để không tự làm tổn thương mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.