Top 4 con giáp may mắn nhất tuần mới từ 26/2 đến 3/3/2024

Tuần mới chuyển giao từ năm cũ qua năm mới Giáp Thìn, các con giáp này nên biết điều này để khai vận GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới. Theo đó tuần mới chuyển giao từ năm cũ qua năm mới Giáp Thìn, các con giáp này nên biết điều này để khai vận

1. Tử vi tuần mới may mắn với tuổi Sửu từ 26/2 đến 3/3/2024

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới này từ 26/2 đến 3/3/2024 may mắn ngập tràn với tuổi Sửu. Thời điểm này, bạn cũng có đủ tự tin để thể hiện và theo đuổi những gì bản thân mong muốn. Đường công danh sự nghiệp trên đà tiến triển tốt đẹp. Bạn cho thấy khả năng tư duy và sáng tạo của mình, đã làm là sẽ cho ra đời những kết quả đáng ngưỡng mộ.

Tài lộc khá dồi dào, công việc chính hay việc phụ đều là nguồn thu nhập rủng rỉnh cho con giáp này. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra. Người làm nghề tự do hay kinh doanh cũng phát tài nhờ cái duyên của mình, được nhiều đối tác tin tưởng, khách hàng yêu thích.

Về tình cảm, nhân duyên của tuổi Sửu trong tuần này cũng rất vượng, đặc biệt là nam mệnh. Bạn thể hiện được sức hút của mình, phô bày được những ưu điểm của mình trước người khác phái. Nhờ vậy người độc thân có thêm các cơ hội lựa chọn người phù hợp với mình.

2. Tuổi Mão may mắn tuần từ 26/2 đến 3/3/2024

Tuổi Mão là con giáp may mắn tuần này do được cát tinh trợ mệnh, mọi chuyện sẽ trôi qua khá êm đềm. Thời điểm này, bạn được khuyên nên tập trung vào các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình bởi bạn đang được may mắn hậu thuẫn để hiện thực hóa các mục tiêu của mình.

Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc vô cùng dồi dào. Người làm công ăn lương không phải lo lắng về chuyện chi tiêu nhờ thu nhập đều đặn và ổn định; người buôn bán kinh doanh cũng may mắn chẳng kém khi việc làm ăn ngày càng thuận lợi hơn, doanh thu đạt được vượt ngoài mong đợi.

Công việc thêm phần suôn sẻ nếu bạn biết cách xây dựng các mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Ngoài ra, con giáp này cũng cần cải thiện và học hỏi thêm nhiều kiến thức cũng như kỹ năng, có được sự khôn ngoan và khả năng ứng biến linh hoạt để giải quyết mọi tình huống.

3. Tuổi Thìn may mắn theo tử vi tuần mới từ 26/2 đến 3/3/2024

Tuần này là một tuần rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi Thìn, hứa hẹn những thành tựu rực rỡ khi bạn làm việc vô cùng hăng say và tập trung. Bản mệnh tràn đầy năng lượng, còn truyền cảm hứng cho cả những người bên cạnh. Niềm đam mê và sự quyết tâm của con giáp này với công việc hiện tại chưa bao giờ vụt tắt.

Tuần này, bạn đang đứng trước nhiều lợi thế mà không phải lúc nào cũng có được. Đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để bản mệnh xây dựng và gắn kết các mối quan hệ công việc xung quanh mình.

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Những người buôn bán làm ăn nhờ tìm được phương hướng tốt nên doanh thu tăng vọt. Con giáp này cũng luôn đảm bảo về chất lượng sản phẩm nên được khách hàng tin tưởng, chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió.

4. Tuổi Mùi may mắn tuần từ 26/2 đến 3/3/2024

Tuần mới là một tuần khá "dễ thở" với người tuổi Mùi. Bạn sẽ cảm thấy năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan tăng vọt, làm việc gì cũng đạt năng suất cao. Những căng thẳng và lo lắng trước giờ sẽ vơi đi phần nào. Công việc thuận lợi nhất là vào đầu tuần. Nếu bản mệnh có những kế hoạch quan trọng, nên chọn thời điểm này để mọi sự diễn ra suôn sẻ hơn.

Vận trình tài lộc thì phải đợi tới giữa tuần mới là lúc để con giáp này gặt hái tài lộc cho mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện, sẽ có nhiều điều bất ngờ mà người tuổi Mùi chẳng thể ngờ được đâu. Bản mệnh hoàn toàn có thể chuyển mình đổi vận chỉ sau một đêm đó.

Trong tuần, đường tình duyên của con giáp này có phần tốt dần lên, đào hoa khoe sắc, người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp. Nhưng bạn cũng hãy cẩn trọng trước sự cả tin của bản thân và những thay đổi nhanh chóng nhé. Tình yêu không phải chỉ dùng cảm xúc là được, cần phải dùng cả lý trí để tránh bị tổn thương.

* Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo!