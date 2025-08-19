Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởng GĐXH - Giá nhiều xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho các mẫu xe Tucson, Creta, Accent và Stargazer.

Giá xe ô tô Toyota mới nhất giảm kỷ lục nhờ ưu đãi lớn

Toyota Yaris là mẫu xe ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ trong tháng này.

Trong tháng 8, Toyota kết hợp hệ thống đại lý giảm giá hàng loạt mẫu xe dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%.

Theo đó tất cả khách hàng mua xe Vios trong tháng 08/2025 (từ 01/08/2025 đến hết ngày 31/08/2025) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi giảm tới 50% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ khoảng 35 triệu đồng) Đặc biệt, đối với khách mua xe Vios sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Với khách mua xe Veloz Cross, Avanza Premio sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 75 triệu đồng).

Khách hàng mua xe Yaris Cross và Corolla sẽ được ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 46 triệu đồng tùy dòng xe).

Bảng giá xe ô tô Toyota được khuyến mại

Đánh giá xe ô tô Toyota

Toyota là hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản và hiện nay là một trong những hãng ô tô bán chạy nhất thế giới được nhiều người tin dùng.

Toyota là thương hiệu ô tô rất quen thuộc và được lòng người dân Việt. Những chiếc ô tô xuất xứ Nhật thường mang lại độ tin cậy cao cho người dùng nhờ tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu lại ít hỏng vặt. Giá xe Toyota đang nhỉnh hơn so với các đối thủ song những gì được trang bị trên xe lại hoàn toàn xứng đáng.