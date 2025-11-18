Xe ô tô điện giá 35 triệu đồng của Việt Nam rẻ hơn cả xe máy Air Blade, chỉ ngang Vision
GĐXH - Xe ô tô tải điện GIO Tano 250, được phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam vừa chính thức ra mắt với mức giá dự kiến khoảng 35 triệu đồng và phạm vi hoạt động lên đến 70 km mỗi lần sạc.
Xe ô tô điện của Việt Nam có gì đặc biệt?
Thương hiệu GIO đã giới thiệu concept GIO Tano 250, một mẫu xe tải điện mini được thiết kế và chế tạo trong nước. Điều đáng chú ý là toàn bộ định hướng sản phẩm được đặt vào nhóm khách hàng rất quen thuộc tại Việt Nam: Hộ kinh doanh nhỏ, chợ truyền thống, cửa hàng dịch vụ hoặc các doanh nghiệp cần vận chuyển nội khu.
Để phù hợp mục đích sử dụng này, Tano 250 sở hữu cấu hình gọn gàng và tối giản. Xe tuân thủ quy chuẩn QCVN 119/2024 của Bộ GTVT, đảm bảo tiêu chí an toàn đối với phương tiện điện cỡ nhỏ. Tano 250 được mô tả như một phương án linh hoạt cho những nơi mà các loại xe tải cỡ lớn khó hoạt động: Đường làng nhỏ hẹp, khu dân cư, kho bãi, khuôn viên nhà xưởng hoặc các khu chợ đầu mối đông đúc.
Về thiết kế và kích thước, GIO Tano 250 có chiều dài 2.400 mm, rộng 1.000 mm, cao 1.650 mm, chiều dài cơ sở 1.800 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Các thông số này giúp xe đáp ứng tốt các nhu cầu vận chuyển nhẹ, đặc biệt trong phạm vi ngắn và trong các môi trường chật hẹp. Cấu hình một chỗ ngồi giúp xe bớt cồng kềnh, đồng thời tối ưu không gian khoang chở hàng phía sau.
Về vận hành, Tano 250 được trang bị động cơ điện công suất 1,6 mã lực, cho mô-men xoắn cực đại 40 Nm. Tốc độ tối đa chỉ 12 km/h, phù hợp với mục đích chở hàng an toàn trong khu vực dân cư hoặc khuôn viên sản xuất. Mỗi lần sạc, mẫu xe này có thể di chuyển tới 70 km, đủ dùng cho đa số nhu cầu giao nhận hàng hóa nội khu trong ngày. Xe còn được trang bị phanh dừng chống trôi, hỗ trợ đỗ xe an toàn tại các vị trí có độ dốc nhẹ.
Tano 250 được thiết kế với tiêu chí đơn giản - dễ điều khiển - ít phải bảo dưỡng. Trọng lượng nhẹ giúp xe dễ thao tác trong các khu vực chật, cũng như tiêu tốn ít năng lượng hơn trong quá trình vận hành.
Giá xe ô tô điện Tano 250
Yếu tố thu hút sự chú ý nhất của mẫu xe này chính là giá dự kiến khoảng 35 triệu đồng, mức chi phí được xem là dễ tiếp cận. Với chi phí nhiên liệu gần như bằng không và chi phí bảo trì thấp, Tano 250 hứa hẹn mang lại lợi thế kinh tế dài hạn cho người sử dụng.
Có thể nói, sự xuất hiện của concept Tano 250 là dấu ấn cho thấy sự nghiêm túc của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đầu tư vào phương tiện điện cỡ nhỏ - lĩnh vực đang được dự báo sẽ bùng nổ trong những năm tới. Trong khi dòng ô tô điện vẫn còn ở phân khúc giá cao, xe tải điện mini lại mở ra cơ hội phổ cập phương tiện xanh nhanh hơn, rẻ hơn và dễ triển khai hơn.
Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?
Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.
Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.
Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.
Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.
Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.
E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.
E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.
Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.
Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.
Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.
Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.
Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.
Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.
TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .
Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V
Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.
Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.
Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.
Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.
Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.
Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.
Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể sớm hồi phục theo thế giới.
SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C hoàn toàn mới vừa trình làng, nổi bật với thiết kế hầm hố, động cơ tăng áp 1.5L, nội thất hiện đại và mức giá chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5.
Giá bạc hôm nay 19/11: Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo theo giá giao dịch trong nước tiến sát 53 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (19/11) ghi nhận có sự phục hồi nhẹ khi giá bạc quốc tế nhỉnh mốc 51 USD/oz, kéo theo giá giao dịch trong nước phục hồi nhẹ ở vùng giá 52,6 triệu đồng/kg.
Xe máy điện giá 41 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện được nhiều khách hàng săn đón nhờ thiết kế thể thao như Honda Air Blade, dễ thế chân Vision với mức giá chỉ khoảng 41 triệu đồng.
Xe ô tô 7 chỗ hạng sang giảm sốc tới 400 triệu đồng, trang bị đẳng cấp thương gia, rẻ chỉ ngang xe hybrid tầm trungGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ hạng sang đang được giảm kỷ lục gần 400 triệu đồng, rẻ hơn cả nhiều mẫu SUV tầm trung tại Việt Nam.
Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm mạnh, thấp chưa từng thấy, xứng danh bộ 3 Pro Max rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm mạnh, bộ ba iPhone Pro Max này tuy cũ nhưng khả năng cân mọi tác vụ vẫn rất tuyệt vời giá lại đang cực rẻ.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình tháng 11/2025 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm sâu về dưới 150 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng gây sốc khi lãi suất tiết kiệm 13 tháng vượt 8%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Xe ô tô điện giá 35 triệu đồng của Việt Nam rẻ hơn cả xe máy Air Blade, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô tải điện GIO Tano 250, được phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam vừa chính thức ra mắt với mức giá dự kiến khoảng 35 triệu đồng và phạm vi hoạt động lên đến 70 km mỗi lần sạc.