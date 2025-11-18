Giá bạc hôm nay 18/11: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu, giao dịch quanh mức 52 triệu đồng/kg

Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 52,3 triệu đồng/kg, tương đương 1,965 triệu đồng/lượng, giảm so với mức mở phiên 52,6 triệu đồng/kg.

Hệ thống bạc Ancarat ghi nhận giá giao ngay quanh mức 51,3 triệu đồng/kg, tương đương 1,958 triệu đồng/lượng.

Tính đến trưa cùng ngày, giá niêm yết tại nhiều thương hiệu bạc trong nước đang thấp hơn khoảng 400.000 đồng/kg so với giá mở phiên sáng nay. Diễn biến này cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn duy trì đà giảm sâu kéo dài từ những ngày trước.

Sacombank–SBJ hiện niêm yết giá bạc miếng Kim Phúc Lộc ở mức 1,905 – 1,956 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở mức 49,7 USD/oz, giảm mạnh so với tuần trước khi kim loại quý này từng chạm ngưỡng gần 55 USD/oz.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat.

Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 52,3 triệu đồng/kg, tương đương 1,965 triệu đồng/lượng, giảm so với mức mở phiên 52,6 triệu đồng/kg.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở mức 49,7 USD/oz, giảm mạnh so với tuần trước khi kim loại quý này từng chạm ngưỡng gần 55 USD/oz.

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão? GĐXH - Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) phải tính toán lại từng bữa ăn của gia đình.