Tags:
Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởng
Thứ tư, 10:13 13/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá nhiều xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho các mẫu xe Tucson, Creta, Accent và Stargazer.
Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?
Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc nhờ ưu đãi
Trong tháng 8, đại lý lớn của hãng xe Hyundai áp dụng đợt giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ dành cho các mẫu xe Tucson, Creta, Accent và Stargazer.
Với chính sách này, mức giảm giá sau quy đổi cao nhất gần 50 triệu đồng, tương đương khoảng 5% giá bán lẻ niêm yết.
Các mẫu xe nằm trong diện giảm giá đều là những sản phẩm có doanh số tốt nhất của liên doanh ô tô Hàn Quốc. Riêng 2 mẫu SUV lớn nhất của hãng là Santa Fe và Palisade hiện chưa có thông báo về chương trình ưu đãi mới. Tháng trước, cả Santa Fe và Palisade đều được giảm giá tương đương 100% mức thu lệ phí trước bạ.
Giá xe Hyundai Tucson
Dựa trên giá bán lẻ niêm yết, mẫu xe có mức giảm giá cao nhất là Hyundai Tucson. Mẫu xe hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị từ 769 - 989 triệu đồng, theo đó mức giảm giá quy đổi sang 5% giá niêm yết sẽ tương ứng 38,5 – 49,5 triệu đồng.
Giá xe Hyundai Creta
Hyundai Creta là mẫu xe có bản cập nhật mới nhất vừa ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 6/2025. Mẫu xe gầm cao cỡ B có 4 phiên bản, trong đó lần đầu tiên có phiên bản mang phong cách thể thao Creta N Line.
Tất cả phiên bản Creta 2025 đều sử dụng động cơ 1.5L Smartstream kết hợp hộp số vô cấp thông minh (iVT). Xe được trang bị các tiện nghi hàng đầu phân khúc như hệ thống an toàn Hyundai SmartSense, âm thanh 8 loa Bose, phanh tay điện tử và chế độ lái Drive Mode & Terrain Mode.
Giá bán lẻ khuyến nghị của Hyundai Creta 2025 hiện đang được áp dụng ở mức từ 599 - 715 triệu đồng.
Giá xe Hyundai Accent
Mẫu xe tiếp theo nằm trong diện giảm giá là Hyundai Accent. Thế hệ thứ 6 của Accent được ra mắt hồi tháng 5/2024. Xe trang bị động cơ 1.5L Smartstream và hộp số iVT trên cả 4 phiên bản, cùng gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.
Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent phải cạnh tranh trực tiếp với 2 đối thủ mạnh là Toyota Vios và Honda City. Accent đang có mức giá bán lẻ khuyến nghị từ 439 - 569 triệu đồng.
Giá xe Hyundai Stargazer
Hyundai Stargazer là mẫu xe cuối cùng nằm trong diện giảm giá. Mẫu MPV cỡ nhỏ đô thị hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị thấp nhất phân khúc, chỉ từ 489 - 599 triệu đồng.
Mẫu xe được phân phối với 3 phiên bản, bao gồm bản mới nhất Stargazer X ra mắt hồi tháng 4/2024. Hyundai Stargazer trang bị động cơ 1.5L Smartstream và hộp số iVT. Các tiện ích vượt trội bao gồm hệ thống an toàn Hyundai SmartSense, âm thanh 8 loa Bose và phanh tay điện tử.
Dù có giá bán thấp song Hyundai Stargazer lại chỉ thu về những kết quả bán hàng rất thấp, kém xa các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross. Mẫu xe có doanh số ngang với Stargazer là Toyota Avanza Premio. Điểm khiến mẫu MPV đến từ Hàn Quốc ít được người tiêu dùng lựa chọn là thiết kế và kiểu dáng kém bắt mắt.
Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 8/2025
|Dòng xe
|Phiên bản
Giá xe niêm yết (Đồng)
(Đã bao gồm thuế VAT)
|Hyundai Santa Fe
|All New Santa Fe Exclusive
|1 tỷ 069 triệu
|All New Santa Fe Prestige
|1 tỷ 265 triệu
|All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ
|1 tỷ 315 triệu
|All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ
|1 tỷ 315 triệu
|All New Santa Fe Calligraphy Turbo
|1 tỷ 365 triệu
|Hyundai Creta
|HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN
|599 triệu
|HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT
|650 triệu
|HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP
|699 triệu
|Hyundai Accent
|ACCENT 1.5 MT
|439 triệu
|ACCENT 1.5 AT
|489 triệu
|ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT
|529 triệu
|ACCENT 1.5 AT CAO CẤP
|569 triệu
|Hyundai Elantra
|Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn
|579 triệu
|Elantra 1.6 AT Đặc biệt
|639 triệu
|Elantra 2.0 AT Cao cấp
|699 triệu
|Elantra 1.6 AT N-Line
|769 triệu
|Hyundai Tucson
|Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn
|769 triệu
|Tucson 2.0 Xăng đặc biệt
|859 triệu
|Tucson 2.0 Dầu đặc biệt
|989 triệu
|Tucson 1.6 Xăng Turbo
|979 triệu
|Hyundai Stargazer X
|HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn
|489 triệu
|HYUNDAI STARGAZER X
|559 triệu
|HYUNDAI STARGAZER X cao cấp
|599 triệu
|Hyundai Custin
|Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn
|820 triệu
|Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt
|915 triệu
|Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp
|974 triệu
|Hyundai Palisade
|Palisade Exclusive 7 chỗ
|1 tỷ 469 triệu
|Palisade Exclusive 6 chỗ
|1 tỷ 479 triệu
|Palisade Prestige 7 chỗ
|1 tỷ 559 triệu
|Palisade Prestige 6 chỗ
|1 tỷ 589 triệu
|Hyundai Venue
|Hyundai Venue 1.0 T-GDi
|499 triệu
|Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt
|539 triệu
Đánh giá xe ô tô Hyundai
Ưu điểm
- Các dòng xe của Hyundai đều có khả năng vận hành tốt, thiết kế bắt mắt, hiện đại và được trang bị nhiều tiện nghi vượt trội đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Mức giá xe Hyundai cạnh tranh, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng phổ thông nhưng chất lượng không có nhiều sự chênh lệch khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cạnh tranh.
- Trong các trường hợp cần thay thế linh kiện, Hyundai có phụ tùng thay thế rẻ hơn so với mức giá trung bình của thị trường xe ô tô tại Việt Nam, góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng cho khách hàng/
- Các dòng xe của Hyundai phần lớn đều được trang bị hệ thống an toàn hiện đại như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, camera trước - sau, hệ thống hỗ trợ cá nhân thông minh, định vị GPS,…
Nhược điểm
- Việc thường xuyên cập nhật cải tiến các phiên bản mới cũng là một nhược điểm đáng nói của Hyundai, khiến các phiên bản xe có tuổi đời ngắn và nhanh chóng bị lỗi thời.
- Để so độ bền với các dòng xe Nhật thì hiện tại Hyundai có phần không cân sức, tuy nhiên về giá bán Hyundai có phần hợp túi tiền của khách hơn.
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ giá 300 triệu đồng đẹp sang, to ngang Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ của Suzuki to ngang Mazda CX-5, giá bán siêu rẻ chỉ từ 300 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tăng nhẹ trở lại?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn và vàng SJC gần như giữ nguyên khi giá thế giới bắt đầu tăng nhẹ trở lại.
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như VisionGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.
Giá bán ‘khó tin’ loạt nhà mặt phố trên đất vàng phường Ba Đình, Hà NộiGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều căn nhà mặt phố tại những khu vực trung tâm cao ngất ngưởng, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B sở hữu thiết kế cực đẹp khiến Toyota Corolla Cross cũng phải dè chừng, xe thậm chí có cả bản hybrid nhưng giá bán lại siêu rẻ chỉ 480 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 12/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lao dốcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đi ngang, vàng nhẫn giảm 200.000 đến 300.000 đồng.
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất lao dốc, giảm tiền triệu, thấp nhất lịch sử chờ iPhone 17 sắp raGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất đồng loạt giảm mạnh gần thời điểm iPhone 17 ra mắt, chạm mức thấp nhất lịch sử.
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao tới hơn 7,2%: Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng nhận tối đa bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều lô đất ở tại các tuyến phố trung tâm cao hơn nhiều so với bảng giá đất, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.
Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng vừa ra mắt đang khiến dân tình săn đón hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand I 10 vì quá đẹp.
Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng vừa ra mắt đang khiến dân tình săn đón hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand I 10 vì quá đẹp.