Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởng

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc nhờ ưu đãi

Hyundai Tucson là mẫu xe có mức giảm giá cao nhất gần 50 triệu đồng - Ảnh: HTV





Trong tháng 8, đại lý lớn của hãng xe Hyundai áp dụng đợt giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ dành cho các mẫu xe Tucson, Creta, Accent và Stargazer.

Với chính sách này, mức giảm giá sau quy đổi cao nhất gần 50 triệu đồng, tương đương khoảng 5% giá bán lẻ niêm yết.

Các mẫu xe nằm trong diện giảm giá đều là những sản phẩm có doanh số tốt nhất của liên doanh ô tô Hàn Quốc. Riêng 2 mẫu SUV lớn nhất của hãng là Santa Fe và Palisade hiện chưa có thông báo về chương trình ưu đãi mới. Tháng trước, cả Santa Fe và Palisade đều được giảm giá tương đương 100% mức thu lệ phí trước bạ.

Giá xe Hyundai Tucson

Giá bán lẻ khuyến nghị: Từ 769 triệu đồng.





Dựa trên giá bán lẻ niêm yết, mẫu xe có mức giảm giá cao nhất là Hyundai Tucson. Mẫu xe hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị từ 769 - 989 triệu đồng, theo đó mức giảm giá quy đổi sang 5% giá niêm yết sẽ tương ứng 38,5 – 49,5 triệu đồng.

Giá xe Hyundai Creta

Hyundai Creta là mẫu xe có bản cập nhật mới nhất vừa ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 6/2025. Mẫu xe gầm cao cỡ B có 4 phiên bản, trong đó lần đầu tiên có phiên bản mang phong cách thể thao Creta N Line.

Tất cả phiên bản Creta 2025 đều sử dụng động cơ 1.5L Smartstream kết hợp hộp số vô cấp thông minh (iVT). Xe được trang bị các tiện nghi hàng đầu phân khúc như hệ thống an toàn Hyundai SmartSense, âm thanh 8 loa Bose, phanh tay điện tử và chế độ lái Drive Mode & Terrain Mode.

Giá bán lẻ khuyến nghị của Hyundai Creta 2025 hiện đang được áp dụng ở mức từ 599 - 715 triệu đồng.

Giá xe Hyundai Accent

Mẫu xe tiếp theo nằm trong diện giảm giá là Hyundai Accent. Thế hệ thứ 6 của Accent được ra mắt hồi tháng 5/2024. Xe trang bị động cơ 1.5L Smartstream và hộp số iVT trên cả 4 phiên bản, cùng gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent phải cạnh tranh trực tiếp với 2 đối thủ mạnh là Toyota Vios và Honda City. Accent đang có mức giá bán lẻ khuyến nghị từ 439 - 569 triệu đồng.

Giá xe Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer là mẫu xe cuối cùng nằm trong diện giảm giá. Mẫu MPV cỡ nhỏ đô thị hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị thấp nhất phân khúc, chỉ từ 489 - 599 triệu đồng.

Mẫu xe được phân phối với 3 phiên bản, bao gồm bản mới nhất Stargazer X ra mắt hồi tháng 4/2024. Hyundai Stargazer trang bị động cơ 1.5L Smartstream và hộp số iVT. Các tiện ích vượt trội bao gồm hệ thống an toàn Hyundai SmartSense, âm thanh 8 loa Bose và phanh tay điện tử.

Dù có giá bán thấp song Hyundai Stargazer lại chỉ thu về những kết quả bán hàng rất thấp, kém xa các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross. Mẫu xe có doanh số ngang với Stargazer là Toyota Avanza Premio. Điểm khiến mẫu MPV đến từ Hàn Quốc ít được người tiêu dùng lựa chọn là thiết kế và kiểu dáng kém bắt mắt.

Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 8/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Hyundai Santa Fe All New Santa Fe Exclusive 1 tỷ 069 triệu All New Santa Fe Prestige 1 tỷ 265 triệu All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy Turbo 1 tỷ 365 triệu Hyundai Creta HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN 599 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT 650 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP 699 triệu Hyundai Accent ACCENT 1.5 MT 439 triệu ACCENT 1.5 AT 489 triệu ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT 529 triệu ACCENT 1.5 AT CAO CẤP 569 triệu Hyundai Elantra Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 triệu Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 triệu Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 triệu Elantra 1.6 AT N-Line 769 triệu Hyundai Tucson Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769 triệu Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 859 triệu Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 989 triệu Tucson 1.6 Xăng Turbo 979 triệu Hyundai Stargazer X HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn 489 triệu HYUNDAI STARGAZER X 559 triệu HYUNDAI STARGAZER X cao cấp 599 triệu Hyundai Custin Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 triệu Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 triệu Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 triệu Hyundai Palisade Palisade Exclusive 7 chỗ 1 tỷ 469 triệu Palisade Exclusive 6 chỗ 1 tỷ 479 triệu Palisade Prestige 7 chỗ 1 tỷ 559 triệu Palisade Prestige 6 chỗ 1 tỷ 589 triệu Hyundai Venue Hyundai Venue 1.0 T-GDi 499 triệu Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt 539 triệu

Đánh giá xe ô tô Hyundai

Ưu điểm

- Các dòng xe của Hyundai đều có khả năng vận hành tốt, thiết kế bắt mắt, hiện đại và được trang bị nhiều tiện nghi vượt trội đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Mức giá xe Hyundai cạnh tranh, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng phổ thông nhưng chất lượng không có nhiều sự chênh lệch khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

- Trong các trường hợp cần thay thế linh kiện, Hyundai có phụ tùng thay thế rẻ hơn so với mức giá trung bình của thị trường xe ô tô tại Việt Nam, góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng cho khách hàng/

- Các dòng xe của Hyundai phần lớn đều được trang bị hệ thống an toàn hiện đại như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, camera trước - sau, hệ thống hỗ trợ cá nhân thông minh, định vị GPS,…

Nhược điểm

- Việc thường xuyên cập nhật cải tiến các phiên bản mới cũng là một nhược điểm đáng nói của Hyundai, khiến các phiên bản xe có tuổi đời ngắn và nhanh chóng bị lỗi thời.

- Để so độ bền với các dòng xe Nhật thì hiện tại Hyundai có phần không cân sức, tuy nhiên về giá bán Hyundai có phần hợp túi tiền của khách hơn.

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.







