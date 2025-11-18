Xe ga 110cc Honda Scoopy 2026 giá 36 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ như Vision có giá bao nhiêu?
GĐXH - Xe ga 110cc Honda Scoopy 2026 có thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode, dễ thế chân Vision trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới nhờ giá bán chỉ từ 36 triệu đồng.
Xe ga 110cc Honda Scoopy 2026 đẹp cổ điển trang bị chẳng kém SH Mode
PT Astra Honda Motor (AHM) mang đến diện mạo mới cho New Honda Scoopy thông qua sự xuất hiện của các màu sắc mới, thời trang hơn. Mẫu xe tay ga phong cách này tiếp tục củng cố danh hiệu là “trendsetter” mới, thu hút sự chú ý của những người yêu thích xe tay ga có phong cách độc đáo tại Indonesia.
AHM mang đến hai lựa chọn phiên bản được chia thành ba dòng, mỗi dòng đều có sự kết hợp màu sắc mới. Ở dòng Fashion, có bốn lựa chọn màu giúp người lái trông nổi bật hơn: Fashion Black, Fashion Red, Fashion Cream và Fashion Mint, đem lại nét mềm mại và hiện đại đặc trưng của phong cách đô thị ngày nay.
Sự làm mới cũng được áp dụng cho các dòng còn lại. Dòng Prestige được trang bị Smart Key nay trông sang trọng hơn với màu mới Prestige Red, bổ sung cho hai màu trước đó là Prestige Black và Prestige White, vốn đã mang lại vẻ đẳng cấp và độc quyền.
Trong khi đó, dòng Stylish nay xuất hiện với ba lựa chọn màu cuốn hút: Stylish Grey (màu mới đầy thanh lịch), cùng Stylish Green và Stylish Beige — mang lại ấn tượng thanh lịch, nhưng vẫn hiện đại.
Sự đổi mới về màu sắc trên New Honda Scoopy giúp củng cố nét đặc trưng biểu tượng của mẫu xe, đồng thời vẫn giữ vững triết lý “Hoàn toàn độc đáo – Bền vững theo thời gian”, phù hợp với xu hướng hiện nay.
Bên cạnh màu sắc mới, New Honda Scoopy vẫn giữ thiết kế theo phong cách retro, độc đáo và các tính năng hiện đại vốn là điểm nổi bật của mẫu xe. Đèn pha LED với công nghệ crystal block giúp diện mạo thêm bắt mắt đồng thời cải thiện khả năng quan sát cho người lái.
Ở khu vực tay lái, mẫu xe có thiết kế mới với màn hình Digital Panel Meter hiện đại, phần ốp tay lái liền khối, cùng cổng sạc USB Type-C giúp người dùng thuận tiện hơn trong di chuyển hằng ngày. Bộ mâm 5 chấu mang phong cách retro cũng góp phần tạo nên vẻ ngoài thời trang và hoài cổ cho chiếc xe.
Một tính năng nổi bật khác của New Honda Scoopy là hệ thống Honda Smart Key ở phiên bản Smart Key, tích hợp Answer Back System và Antitheft Alarm nhằm tăng tính an toàn và tiện lợi. Màn hình Digital Panel Meter hiện đại cung cấp nhiều thông tin như tốc độ, đồng hồ điện tử, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình và theo thời gian thực, tripmeter, chỉ báo Smart Key, chỉ báo pin (mẫu Smart Key), và đèn ECO hướng dẫn lái xe tiết kiệm. Ngoài ra còn có móc treo đa năng Multi-Function Hook có thể gập lại khi không sử dụng.
Về hiệu suất, New Honda Scoopy được trang bị động cơ phản hồi nhanh ở dải tua thấp đến trung bình, đáp ứng nhu cầu di chuyển với tần suất cao. Xe sử dụng động cơ 110cc SOHC với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI thuộc dòng công nghệ eSP (enhanced Smart Power).
Với động cơ này, New Honda Scoopy sản sinh công suất 6,6 kW tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút, nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ 59 km/l. Động cơ này cũng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thân thiện môi trường.
Giá xe ga 110cc Honda Scoopy 2026
New Honda Scoopy được bán tại Jakarta với giá 22.876.000 Rupiah (khoảng 36 triệu đồng) cho dòng Fashion, và 23.681.000 Rupiah (tương đương 37,5 triệu đồng) cho dòng Stylish và Prestige.
Giá xe ga 110cc Honda Scoopy 2025 nhập khẩu về Việt Nam hiện dao động từ 35,5 triệu đồng (bản chìa khóa cơ) đến 39 - 42 triệu đồng (bản nhập khẩu Indonesia) hoặc từ 75 triệu đồng (bản nhập khẩu Thái Lan), tùy thuộc vào phiên bản và nơi bán.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
