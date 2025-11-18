Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm sâu về dưới 150 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Lúc 10h16' ngày 18/11, giá vàng miếng SJC lại giảm xuống mức 147,3-149,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết đầu giờ sáng nay.
Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hạ xuống mức 144,8-147,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức mở cửa hôm nay.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji vẫn giữ nguyên mức niêm yết đầu giờ sáng nay, được giao dịch ở mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (18/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 148-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.
Đầu phiên 18/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 145,3-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Kết phiên giao dịch 17/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức chốt tuần trước.
Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết tuần qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giữ nguyên, được giao dịch ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi xuống. Lúc 8h28' ngày 18/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.039,7 USD/ounce, giảm 30,3 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 18/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 129,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h ngày 17/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.070 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt mức 4.080 USD/ounce.
Ngày 12/11, Chính phủ Mỹ chính thức hoạt động trở lại sau 43 ngày đóng cửa - đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử - sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu ngân sách mà Thượng viện đã phê chuẩn hôm 10/11 và Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật vào tối cùng ngày.
