Ngân hàng gây sốc khi lãi suất tiết kiệm 13 tháng vượt 8%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
14 ngân hàng thương mại trong nước đã tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 11. Trong đó, hai nhà băng dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động cao nhất là Bac A Bank và Vikki Bank tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm.
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa tăng lãi suất huy động, với mức cao nhất lên đến 6,7%/năm, sau khi có 3 lần tăng liên tiếp trong tháng 10.
Theo biểu lãi suất huy động trả lãi cuối kỳ, áp dụng với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng mới nhất, do Bac A Bank công bố, lãi suất huy động kỳ hạn 1 và 2 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,15%/năm lên 4,55%/năm.
Như vậy, lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 1-5 tháng, với các khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, được Bac A Bank đồng loạt niêm yết tại mức 4,55%/năm.
Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-8 tháng tăng thêm 0,4%/năm, lên 6,2%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện nay đối với tiền gửi kỳ hạn từ 6-8 tháng.
Cũng tăng thêm 0,4%/năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 9-11 tháng được Bac A Bank niêm yết mới tại 6,25%/năm, cao nhất đối với tiền gửi kỳ hạn 9-11 tháng.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 12-15 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng tăng thêm 0,2%/năm.
Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đã vươn lên 6,3%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng lên đến 6,5%/năm.
Mức tăng lãi suất diễn ra tương tự với biểu lãi suất của Bac A Bank áp dụng với khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên.
Theo đó, lãi suất ngân hàng trả lãi cuối kỳ áp dụng với khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên như sau: kỳ hạn từ 1-5 tháng đồng loạt niêm yết tại 4,75%/năm, kịch trần theo quy định của NHNN; kỳ hạn 6-8 tháng là 6,4%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng là 6,45%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng là 6,6%/năm.
Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Bac A Bank lên đến 6,7%/năm với kỳ hạn từ 18-36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay được niêm yết công khai.
Không chỉ Bac A Bank, Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) cũng vừa tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động từ hôm nay.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do Vikki Bank vừa công bố, lãi suất kỳ hạn từ 1-5 tháng được điều chỉnh tăng từ 0,15%-0,3%/năm, đồng loạt được niêm yết tại 4,7%/năm.
Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm, lên 6,1%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm, lên 6,3%; kỳ hạn từ 13 tháng lên đến 6,4%/năm.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 17/11/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,2
|6,25
|6,3
|6,5
|BAOVIETBANK
|4
|4,45
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|4,3
|4,5
|5,3
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,9
|3,9
|5,3
|5,1
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,9
|4,2
|5,3
|5,3
|5,4
|5,5
|MB
|3,9
|4,2
|4,9
|4,9
|5,2
|5,3
|MBV
|4,6
|4,75
|5,7
|5,7
|6
|6
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4,1
|4,3
|5,45
|5,55
|5,7
|5,7
|OCB
|4,15
|4,2
|5,2
|5,2
|5,3
|6
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,8
|4,1
|5
|5,2
|5,6
|6,3
|SACOMBANK
|4
|4,2
|5
|5,1
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|4,1
|4,15
|5,2
|5,3
|5,4
|5,6
|TECHCOMBANK
|3,95
|4,75
|5,45
|4,95
|5,75
|5,25
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,9
|5,45
|5,8
|5,8
|VIB
|3,8
|4
|4,8
|4,8
|5
|5,3
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,1
|6,2
|6,3
|6,4
|VPBANK
|4,3
|4,4
|5,3
|5,3
|5,5
|5,5
Vikki Bank cũng niêm yết lãi suất huy động tại quầy lên đến 6%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6, 12, 13 tháng và cao nhất lên đến 6,2%/năm đối với kỳ hạn 18 tháng.
Với việc Bac A Bank và Vikki Bank vừa điều chỉnh lãi suất, đã có 14 ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động trong tháng 11 gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank.
Ngoài tăng lãi suất huy động, không ít ngân hàng còn áp dụng các chương trình ưu đãi bằng cách tặng quà hoặc tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao tới hơn 8%
Theo khảo sát từ Lao động, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Trong gần 30 ngân hàng trong hệ thống, lãi suất PVcomBank đang dẫn đầu thị trường kỳ hạn 13 tháng khi niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất ở mức 9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm đại chúng. Tuy nhiên, chỉ áp dụng gửi tiết kiệm tại quầy cho số dư tiền gửi mở mới từ 2.000 tỉ đồng trở lên.
Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất ở mức 5,5%/năm khi khách hàng gửi tiền truyền thống.
HDBank áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 300 tỉ đồng. Khi khách hàng gửi tại quầy, ở điều kiện thường chỉ nhận lãi suất 5,9%/năm. Nếu gửi online, khách hàng nhận lãi suất 6%/năm.
Ở điều kiện thường, một số ngân hàng có lãi suất cao kỳ hạn 13 tháng có thể kể đến như: Cake by VPBank, BacABank, Vikki Bank...
Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao nhất ở mức 6,5% khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng này đang niêm yết cao nhất. Từ ngày 12.11 đến ngày 31.12.2025, Cake by VPBank triển khai chương trình "Thử thách tiết kiệm: Có công làm "sếp", có ngày lãnh iPhone", mang đến số lượng lớn giải thưởng gồm 50 iPhone 17 thời thượng và 50.000 lì xì trực tiếp vào tài khoản, với tổng giá trị lên đến 1,5 tỉ đồng.
Song song đó, Cake còn triển khai ưu đãi tặng thêm lãi suất tiết kiệm online. Khách hàng lần đầu tiên mở sổ tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng sẽ nhận ngay ưu đãi lãi suất cộng thêm 0,6%/năm, áp dụng cho mọi giá trị tiền gửi.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,4%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Ở những kỳ hạn khác, khách hàng niêm yết lãi suất ở mức 0,5-6,4%/năm.
BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,4%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm điện tử, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BacABank niêm yết mức lãi suất cao nhất ngân hàng này đang áp dụng là 6,5% ở kỳ hạn 18-36 tháng.
Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng 13 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?
Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, bạn gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
100 triệu đồng x 5,95%/12 x 13 = 6,446 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn.
