Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình tháng 11/2025 biến động như thế nào?

Không chỉ giá các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, chung cư, nhà riêng, đất ở, ngay cả thị trường bất động sản cho thuê cũng cho thấy sức hút hấp dẫn. Thậm chí đến cả loại hình phòng trọ cho thuê, phân khúc bất động sản được các đối tượng như sinh viên, người đi làm, những người dân có thu nhập hạn chế quan tâm cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về giá.

Khảo sát thực tế trên sàn giao dịch thương mại điện tử batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 11/2025 cho thấy, các thông tin cho thuê phòng trọ tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Thanh Xuân.

Phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ). Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng phòng trọ cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Thanh Xuân cũ. Giá phòng trọ cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 1,75 đến gần 7 triệu đồng/phòng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ khép kín, rộng 30 m2 được trang bị đầy đủ tủ lạnh, máy giặt tại đường Quan Nhân, phường Thanh Xuân (tức phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 6,5 triệu đồng/tháng.

Hai phường Khương Đình và Phương Liệt có lượng thông tin phòng trọ cho thuê không chênh lệch nhiều, giá nhà trọ cho thuê dao động từ 1,5-7 triệu đồng/phòng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ khép kín, rộng 35m2 tại ngõ 230 đường Định Công Thượng, phường Phương Liệt hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 5,6 triệu đồng/tháng.

Căn phòng trọ rộng 30m2 tại đường Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 7 triệu đồng/tháng.

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.

Ngoài loại hình phòng trọ cho thuê thường thấy như chung cư mini, phòng trọ nhỏ, hiện nay trên địa bàn 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình còn rộ lên loại hình cho thuê homestay ở ghép. Các homestay được trang bị đầy đủ điều hòa, nóng lạnh, máy giặt, tủ lạnh, bếp nấu, xoong nồi bát đĩa..., phòng được thiết kế theo dạng giường tầng ở ghép. Chi phí cho thuê dao động 1,5-1,75 triệu đồng/tháng/người. Đơn cử có thể kể đến 1 phòng trọ homestay rộng 25m2 tại đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân (tức phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được cho thuê với giá 1,750 tr/1 người/ 1 tháng.

Thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ, xu hướng hiện nay là nâng cao dịch vụ, hướng tới không gian sống an toàn và tiện nghi điều người thuê ngày càng quan tâm. Sự tiện ích này khiến cho không chỉ sinh viên, người đi làm, những người có thu nhập thấp lựa chọn, mà ngay cả những gia đình trẻ cũng ưu tiên chọn thuê nhà trọ hoặc chung cư mini.

