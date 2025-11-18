Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm mạnh, thấp chưa từng thấy, xứng danh bộ 3 Pro Max rẻ nhất Việt Nam
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm mạnh, bộ ba iPhone Pro Max này tuy cũ nhưng khả năng cân mọi tác vụ vẫn rất tuyệt vời giá lại đang cực rẻ.
Giá iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max - 128GB: 15.59 triệu đồng;
iPhone 14 Pro Max - 256GB: 16.39 triệu đồng;
iPhone 14 Pro Max - 512GB: 17.29 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max gần như không khác biệt lớn so với iPhone 16 Pro Max về mặt các tính năng cơ bản thậm chí người dùng sẽ khó nhận ra nếu đã sử dụng iPhone 14 Pro Max. Chỉ trừ khi dùng đến các tính năng chuyên biệt như xử lý video 4K hay chụp xa tới 5x, mới có thể thấy khác biệt. Tuy nhiên bản thân iPhone 14 Pro Max cũng có camera zoom quang học 3x cũng rất xịn rồi.
Đây cũng là iPhone đầu tiên có màn Dynamic Island và có ngoại hình giống iPhone 16 Pro Max nhất. Nó cũng là bản nâng cấp toàn diện nhất khi Apple chính thức thay đổi thiết kế màn hình từ tai thỏ sang đục lỗ. Tuy không đục lỗ nhỏ vì còn vướng FaceID nhưng Apple đã tối ưu lỗ đục hình viên thuốc với cái gọi là Dynamic Island có thể tùy biến hiệu ứng đẹp mắt.
Cùng với đó, camera trên iPhone 14 Pro Max cũng nâng cấp mạnh với cảm biến chính lên đến 48MP từ 12MP của iPhone 13 Pro Max. Trong khi đó, camera tele vẫn là 3x.
Hiệu năng của iPhone 14 Pro Max cũng tiến thêm một bước quan trọng với chip Apple A16 Bionic (4 nm): 6 lõi gồm (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz Sawtooth); GPU Apple (đồ họa 5 lõi). Con chip này hiện vẫn cực mạnh với khả năng xử lý khủng cân mọi game hay ứng dụng nặng nhất.
Giá iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Max - 128GB: 11.79 triệu đồng;
iPhone 13 Pro Max - 256GB: 12.89 triệu đồng;
iPhone 13 Pro Max - 512GB: 13.89 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 13 Pro Max
Nhiều chuyên gia công nghệ khuyên rằng nếu bạn đang dùng iPhone 13 Pro Max, không cần lên iPhone 16 Pro Max. Điều này là bởi iPhone 13 Pro Max ngoại trừ vẫn dùng màn tai thỏ, trang bị và tính năng của nó cũng không quá lệch kèo so với iPhone 16 Pro Max.Redmi Note 14.
iPhone 13 Pro Max nếu vẫn được bán vào 2025 chắc chắn vẫn sẽ là chiến thần vì trang bị còn quá đỉnh và giá rẻ như bèo. iPhone Pro Max màn 120Hz đầu tiên và hiện vẫn là chiếc iPhone mà người đang dùng nó được khuyên là không cần thiết phải đổi sang iPhone 16 Pro Max.
Apple đã thu gọn tối đa phần notch chứa camera trước và cụm FaceID để có màn hình toàn diện hơn. Cùng với đó, Apple cũng đã đưa tính năng làm mới 120Hz lên và đưa iPhone 13 Pro Max cạnh tranh sòng phẳng với các flagship Android cùng thời.
Phần hiệu năng của iPhone 13 Pro Max được đảm bảo bởi chip Apple A15 Bionic (5 nm) 6 lõi gồm (2x3,22 GHz Avalanche + 4x2.0 GHz Blizzard); GPU Apple (đồ họa 5 lõi). Con chip này mạnh hơn đáng kể so với đàn anh A14 Bionic trên iPhone 12 Pro Max.
Về camera, iPhone 13 Pro Max tiếp tục được nâng cấp mạnh trong đó nổi bật là camera tele có thể zoom 3x tương đương tiêu cự 70mm trong nhiếp ảnh. Nhìn chung iPhone 13 Pro Max là lựa chọn thích hợp với người dùng thích trang bị xịn sò nhưng tài chính ở mức trung.
Giá iPhone 12 Pro Max - 9.89 triệu đồng
iPhone 12 Pro Max - 128GB: 9.99 triệu đồng;
iPhone 12 Pro Max - 256GB: 10.79 triệu đồng;
iPhone 12 Pro Max - 512GB: 11.69 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 12 Pro Max
Ra mắt từ năm 2020, iPhone 12 Pro Max hiện là iPhone Pro Max cũ có 5G giá rẻ nhất. Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên đưa viền thép phẳng bóng bẩy ra mắt công chúng tạo nên diện mạo sang chảnh đặc trưng của dòng iPhone Pro Max. Mức độ cao cấp của iPhone 12 Pro Max cao đến mức cho tới tận bây giờ nó vẫn là tiêu chuẩn của Apple và chưa dễ thay đổi.
Về mặt trang bị, iPhone 12 Pro Max dùng màn OLED với tai thỏ kích thước lớn với tốc độ 60Hz nhưng độ phân giải và mật độ điểm ảnh rất cao lên đến 1.284 x 2.778 px, 458ppi. Vì vậy, dù không quá nhanh nhưng chiếc iPhone này hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của người dùng.
Ở bên trong, iPhone 12 Pro Max dùng chip Apple A14 Bionic (5nm) với 6 lõi bao gồm (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm với Turboboost 3,1 GHz) Apple CPU, GPU Apple bốn lõi, Apple NPU 16 lõi thế hệ thứ 4. Con chip này hiện vẫn rất mạnh với tất cả các tác vụ và ứng dụng phổ biến.
Đối với camera, iPhone 12 Pro Max có đủ bộ ba camera rộng, siêu rộng và tele 12MP cho ra ảnh chất lượng cao. Trong đó, camera tele có thể zoom 2.5x tương đương tiêu cự 65mm. Camera này thậm chí mạnh hơn iPhone 16 khi có camera tele zoom riêng với tiêu cự tốt hơn.
Với những trang bị này nhưng iPhone 12 Pro Max chỉ ngang giá iPhone 12 vì vậy nó là lựa chọn tốt cho người dùng có nhu cầu dùng iPhone cao cấp, ổn định giá không quá cao.
Có nên mua iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max?
Nếu chưa thể mua iPhone 17 Pro Max thì bộ ba iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max thực sự vẫn đang là những lựa chọn cực ổn mà khách Việt có thể mua để sử dụng lâu dài, thoải mái.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.
Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể sớm hồi phục theo thế giới.
SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C hoàn toàn mới vừa trình làng, nổi bật với thiết kế hầm hố, động cơ tăng áp 1.5L, nội thất hiện đại và mức giá chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5.
Giá bạc hôm nay 19/11: Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo theo giá giao dịch trong nước tiến sát 53 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (19/11) ghi nhận có sự phục hồi nhẹ khi giá bạc quốc tế nhỉnh mốc 51 USD/oz, kéo theo giá giao dịch trong nước phục hồi nhẹ ở vùng giá 52,6 triệu đồng/kg.
Xe máy điện giá 41 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện được nhiều khách hàng săn đón nhờ thiết kế thể thao như Honda Air Blade, dễ thế chân Vision với mức giá chỉ khoảng 41 triệu đồng.
Xe ô tô 7 chỗ hạng sang giảm sốc tới 400 triệu đồng, trang bị đẳng cấp thương gia, rẻ chỉ ngang xe hybrid tầm trungGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ hạng sang đang được giảm kỷ lục gần 400 triệu đồng, rẻ hơn cả nhiều mẫu SUV tầm trung tại Việt Nam.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình tháng 11/2025 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm sâu về dưới 150 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng gây sốc khi lãi suất tiết kiệm 13 tháng vượt 8%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Giá bạc hôm nay 18/11: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu, giao dịch quanh mức 52 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường bạc trong nước ngày 18/11 tiếp tục ghi nhận xu hướng đi xuống so với những phiên trước. Giá bạc hiện đang giao dịch quanh vùng 52 triệu đồng/kg, mức thấp nhất trong nhiều ngày gần đây.
Xe ô tô điện giá 35 triệu đồng của Việt Nam rẻ hơn cả xe máy Air Blade, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô tải điện GIO Tano 250, được phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam vừa chính thức ra mắt với mức giá dự kiến khoảng 35 triệu đồng và phạm vi hoạt động lên đến 70 km mỗi lần sạc.