TP.HCM công bố 79 phường, xã, thị trấn được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe

Chiều 2/3, Công an TP.HCM cho biết, nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân về đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, Công an TP.HCM tiếp tục triển khai phân cấp đăng ký, cấp biển số xe cho công an các phường, xã, thị trấn.

Cụ thể, Công an TP.HCM đã công bố danh sách 17 phường và 63 xã, thị trấn thuộc các quận, huyện, TP Thủ Đức được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô cũng như đăng ký, cấp biển số xe ô tô.

Cũng theo Công an TP.HCM, ngoài việc thực hiện đăng ký phương tiện lần đầu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện có thể trực tiếp đến công an cấp xã để được giải quyết.

Danh sách 17 phường được phân cấp đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Danh sách 63 xã, thị trấn được phân cấp đăng ký, cấp biển số ô tô, xe máy.

