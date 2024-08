TPHCM: Nhà trọ 'cháy' phòng, sinh viên 'méo mặt'

Cơn sốt phòng trọ

Rạng sáng 23/8, từ An Giang, chị Nguyễn Thị Lan (43 tuổi, công nhân giày) đưa con gái đến Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM (quận Bình Thạnh, TPHCM) làm thủ tục nhập học, đóng các khoản tiền đầu năm. Sau đó, chị liên hệ với người quen để tìm phòng trọ cho con.

“Nhiều ngày nay, tôi đã nhờ người quen ở TPHCM, lên cả những website giới thiệu nhà trọ để tìm phòng trọ gần trường cho con dễ đi lại. Tuy nhiên, nhiều nơi đều chào giá rất cao, khoảng 5 - 6 triệu đồng/phòng 3 - 4 sinh viên. Còn dưới mức giá đó thì tình trạng phòng xuống cấp, an ninh không đảm bảo và xa trường. Nhiều nơi hối tôi nên đến xem và đặt cọc sớm để giữ chỗ, vì chần chừ là hết phòng” - chị Lan nói.

Chăm chú đọc tờ rơi quảng cáo phòng trọ được phát ngay cổng trường đại học, em Ngọc Diệp (quê Gia Lai), tân sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM, cho biết, em tranh thủ lên thành phố sớm để tìm chỗ trọ nhưng đa số nhà trọ có tiện nghi, nhà vệ sinh riêng, có khu vực nấu nướng… đều đã kín chỗ hoặc giá rất cao. “Em đã đến xem hơn chục phòng trọ gần trường học nhưng hầu như không thuê được phòng. Vì vậy, em buộc phải tìm đến những khu vực xa hơn để có phí rẻ hơn đôi chút” - Diệp nói.

Trong vai sinh viên đi tìm phòng trọ, chúng tôi đến hẻm 36 đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh), nơi đây có nhiều người dán thông báo còn phòng cho thuê với giá từ 1,5 - 5,5 triệu đồng/tháng. Liên hệ với số điện thoại 08532…, một người đàn ông giới thiệu là chủ nhà trọ và hỏi chúng tôi muốn thuê với giá bao nhiêu. Khi biết mức giá 1,5 triệu đồng/tháng, người này cho biết địa chỉ chúng tôi đang đứng đã hết phòng trọ với giá đó, chỉ còn phòng với giá 1,8 triệu đồng/tháng. Khi chúng tôi vào xem phòng thì khá bất ngờ vì căn phòng rộng chưa tới 4m2 như một chiếc hộp được ngăn vách bằng lớp ván ép mỏng manh, nhà vệ sinh chung được bố trí nằm ở cuối dãy phòng…

Chọn chung cư thay vì thuê nhà trọ

Thị trường cho thuê căn hộ chung cư cũng nhộn nhịp thời gian gần đây vì được nhiều sinh viên lựa chọn, nhờ vào giá cả thuê cạnh tranh và không gian sống được đảm bảo an ninh.

Hoàng Nguyên - sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết, em rất hài lòng sau một năm sinh sống trong chung cư một phòng ngủ, cách trường vài phút chạy xe máy. Căn hộ của Nguyên rộng 40 m2, có 3 người ở, giá 4 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền thuê phòng, Nguyên và các bạn phải đóng thêm phí quản lý 8.000 đồng/m2 và phí gửi xe 80.000 đồng/chiếc.

“Một người em bà con sắp nhập học Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn nên cuối tháng này sẽ vào ở cùng, như vậy tiền thuê phòng sẽ được giảm một phần. Ở chung cư sẽ không canh cánh nỗi lo mất xe hay nóng bức nên em tập trung học tập hơn” - Nguyên nói.

Anh Thanh Tài, quản lý ở một công ty chuyên kết nối chủ căn hộ và người thuê tại khu vực ĐH Quốc gia - TP Thủ Đức, TPHCM, cho hay, 2 tuần trở lại đây, các căn hộ trong khu vực đã được lấp đầy 80%, dự báo cuối tháng 8, đầu tháng 9, cung sẽ không đáp ứng đủ cầu.

Anh Tài dẫn chứng, giá cho thuê phòng trọ quanh làng đại học dao động 1,5 - 2 triệu đồng/phòng, có thể ở được 2-3 người, còn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 50 m2 có giá 5-5,5 triệu đồng, có thể ở được 4-6 người, chưa tính phí quản lý. Tính ra, giá thuê chung cư giá chỉ cao hơn phòng trọ 500.000-700.000 đồng/người/tháng. Chung cư có riêng nhà bếp, nhà vệ sinh, ban công, phòng khách và người thuê còn được hưởng các tiện ích chung như hồ bơi, phòng tập gym.

“Chủ nhà sẽ yêu cầu đặt cọc 1 tháng tiền nhà và bắt buộc thuê ít nhất 6 tháng, đây là một khoản chi lớn với tân sinh viên vào đầu năm học. Chưa kể đang ở thì chủ có thể bán nhà, người thuê phải chuyển đi trong thời gian ngắn. Hoặc trường hợp người ở cùng muốn chuyển đi thì sinh viên còn lại phải gánh một khoản tiền thuê nhà rất lớn trước khi tìm được người ở mới” - Anh Tài phân tích mặt trái khi ở chung cư.

Anh Tài lưu ý sinh viên trước khi ký hợp đồng thuê chung cư nên đọc kỹ các điều khoản về giá, thời gian thuê, số tiền cần đặt cọc và cách thức hoàn trả khi kết thúc hợp đồng.

Ký túc xá quá tải

Những ngày qua, cùng với lịch nhập học của tân sinh viên, ký túc xá ĐH Quốc gia TP HCM - ký túc xá có quy mô lớn nhất TPHCM cũng nhộn nhịp đón tân sinh viên. Theo Ban quản lý Trung tâm Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM, năm học 2024-2025, Trung tâm dự kiến tiếp nhận 35.500 sinh viên vào ở nội trú, trong đó dành 10.500 chỗ ở cho tân sinh viên. Từ tháng 8 - 12, Trung tâm cải tạo 1.268 phòng, tập trung vào các hạng mục chống thấm, sửa chữa nhà vệ sinh, sơn tường, trần nhà…

Lãnh đạo một trường đại học tại TPHCM cho hay, hằng năm nhà trường đều đau đáu mỗi lần xét duyệt đơn xin ở ký túc xá của sinh viên. Trường có quy mô hơn 20.000 sinh viên nhưng ký túc xá của trường chỉ có chưa đầy 1.000 chỗ ở, số suất dành cho tân sinh viên chỉ khoảng 200 nên tiêu chí đầu tiên để duyệt là ưu tiên sinh viên nghèo, cận nghèo, khó khăn… “Ở ký túc xá, các em được quản lý, chăm lo tốt, giá cả lại phải chăng nên rất nhiều em sinh viên có nhu cầu ở, tha thiết làm đơn nhưng không đủ chỗ nên chúng tôi đành phải từ chối”, lãnh đạo này nói. Vị này bày tỏ mong muốn các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng thêm nhiều ký túc xá như ký túc xá của ĐHQG TPHCM hay ký túc xá Cỏ May (do doanh nghiệp tài trợ xây cho sinh viên nghèo ở miễn phí) để giảm gánh nặng cho sinh viên, giúp các em an tâm học hành.