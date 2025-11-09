Trả treo với cô bán thịt ở chợ, tôi suýt ngất khi gặp lại bà ấy tại nhà bạn trai
GĐXH - Giờ tôi còn không dám ra chợ đó mua đồ nữa sợ gặp cô ấy. Làm thế nào lấy lại cảm tình vớt vát được đây, chứ tôi với bạn trai vẫn yêu nhau lắm.
Tôi năm nay năm cuối và đang trong mối quan hệ yêu đương với bạn trai hơn 4 tuổi. Chúng tôi đã bên nhau hơn 3 năm và có kế hoạch sẽ kết hôn sau khi tôi ra trường khoảng 1 đến 2 năm.
Bỏ qua chuyện tình cảm của chúng tôi đi vì anh và tôi khá hợp, 3 năm cãi nhau giận dỗi có nhưng chưa chia tay lần nào.
Chuyện là như này, tôi ở trọ nên cũng hay mua thịt rau ở chợ về nấu chứ ít ăn quán. Hôm ấy cũng như thường lệ mua cái bắp giò về luộc. Có một cái mà cô hàng thịt cuốn chỉ sẵn rồi, tôi hỏi: "Có phải bắp không cô?". Cô ấy khẳng định là bắp.
Đến khi về luộc thái ra thì không phải, là miếng thịt ám vai, cô ấy buộc lại như bắp giò thôi.
Tôi có xuống bảo cô là bán điêu. Ban đầu cô cứ cãi là bắp, xong sau không cãi được bảo: "Thì cô bán cho mày giá rẻ chứ có bán giá như bắp đâu".
Tôi ăn ít thôi cũng được nhưng phải ngon, ai cần cô ấy bán rẻ đâu, phải bán đúng chứ. Nói qua nói lại cô ấy bảo: "Mày trẻ mà kỹ tính như bà già, sau ai vớ phải mày thì khổ 3 đời".
Tôi cũng bảo: "3 đời nhà chồng cháu chứ 3 đời nhà cô đâu mà cô ý kiến, cháu cũng cạch 3 đời không mua thịt của cô".
Đấy, tưởng cãi thắng cô bán thịt là vui, nhưng không... Đó chính là mẹ của người yêu tôi đấy.
Hôm về ra mắt, đây là lần đầu về nhà anh. Vừa nhìn thấy mẹ anh tôi nhận ra ngay. Cô cũng nhận ra tôi. Tôi run toàn tập. Trong đầu nghĩ "thôi toang rồi".
Tôi có nghe người yêu kể mẹ bán hàng ở chợ, rồi cũng xem ảnh Facebook mà trên ảnh có giống lúc đi chợ đâu nên không nhận ra.
Cả buổi hôm ấy tôi câm như hến, bình thường hoạt ngôn lắm mà giờ im re.
Thỉnh thoảng mẹ anh còn nói vài câu đá xéo:
- "Nhìn cháu thế này chắc là sành ăn, sau đi chợ búa cơm nước thì khéo lắm nhỉ!".
- "Thằng Đ (tên người yêu tôi) cố mà giữ người yêu nhé, phúc 3 đời đấy" (nghe chữ 3 đời mà váng cả đầu!).
- "Nhà cô mang tiếng đi bán thịt vậy thôi chứ vụng lắm, không biết phân biệt được cả thịt bắp giò đâu ấy mà. Chỉ mong sau kiếm được cô con dâu đảm như cháu thôi".
Ôi trời, đến lúc về tới phòng trọ tôi mới dám kể cho người yêu nghe. Anh ấy thì cười lăn lộn rồi cứ bảo "không sao, mẹ anh đùa, mẹ anh dễ tính lắm…" nọ kia.
Tôi thấy sợ sợ, mất điểm hoàn toàn, âm vô cùng điểm với mẹ chồng tương lai rồi.
Giờ tôi còn không dám ra chợ đó mua đồ nữa sợ gặp cô ấy. Làm thế nào lấy lại cảm tình vớt vát được đây ạ, chứ tôi với người yêu vẫn yêu nhau lắm. Không thể chia tay vì chuyện này được.
Chắc tôi không dám ăn bắp giò đến hết đời mất...
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Nhà gái bắt mua nhà mới cho cưới, tôi chia tay vì không muốn cả đời làm con nợTâm sự - 13 giờ trước
'Không có nhà đừng mong cưới', câu chốt của bố mẹ bạn gái khiến tôi đưa ra quyết định chia tay, vì nếu cố mua nhà để cưới vợ, cả cuộc đời tôi phải còng lưng trả nợ.
Anh họ kết hôn, cả nhà tôi sốc khi biết cô dâu là aiTâm sự - 14 giờ trước
GĐXH - Không ngờ có một ngày, gia đình tôi và gia đình họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế.
Đi họp lớp sau 35 năm, tôi nhận ra 5 điểm chung đau lòng ở tuổi trung niênTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Buổi họp lớp sau 35 năm tưởng chừng vui vẻ ấy lại trở thành một cuộc soi chiếu chân thật về tuổi trung niên - nơi ai cũng mang trong mình những nỗi niềm không nói hết.
10 năm đưa hết lương cho vợ, mới thất nghiệp 2 tháng đã bị coi là ăn bámTâm sự - 1 ngày trước
Trong 2 tháng thất nghiệp, tôi làm hết mọi việc nhà phục vụ vợ con nhưng vẫn bị coi là ăn bám, dù suốt 10 năm qua tôi luôn đưa hết lương cho vợ, thu nhập không nhỏ.
Đi họp lớp sau 30 năm, tôi ngỡ ngàng nhận ra: Người từng học kém nhất lại là người thành công nhấtTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Buổi họp lớp sau 30 năm giúp tôi nhận ra: Trình độ, sự ổn định hay may mắn đều không bằng thái độ sống. Con đường dễ hay khó là do chính bạn chọn.
Sau khi nghỉ hưu, bố bất ngờ bệnh nặng, quyết định chóng vánh của mẹ khiến tôi chết lặngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Về nghỉ hưu chưa lâu, bố tôi sốc nặng sau cơn đột quỵ. Mẹ tôi đưa ra một quyết định chóng vánh khi phân chia tàn sản khiến tôi chết lặng.
Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Càng mong đợi ở con, càng dễ tổn thươngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, người phụ nữ 65 tuổi nhận ra bài học sâu sắc: đừng trông chờ vào con cái, chỉ có độc lập tài chính và tinh thần mới mang lại bình yên.
Vợ sốt 39 độ và lời nói cay nghiệt của chồng khiến cô lập tức muốn ly hônTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Giây phút ấy tôi nhận ra sự nhẫn nhịn bấy lâu nay là để nhận lại như thế này sao, đời này tôi lấy nhầm chồng rồi.
Tuổi già hạnh phúc, an nhiên của tôi: Không viện dưỡng lão, không giúp việc, không ở cùng con cháuTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Bí quyết sống hạnh phúc tuổi già của người phụ nữ 70 tuổi khiến ai cũng bất ngờ: không tốn kém, không cô đơn, mà vẫn tràn đầy niềm vui.
Rời phòng sinh, con dâu bật khóc nhận chiếc khăn tay mẹ chồng đưaTâm sự - 3 ngày trước
Mất gần 9 năm chạy chữa khắp nơi, tôi mới mang song thai con gái. Nhưng tôi chạnh lòng khi mẹ chồng chỉ lên thăm 1 lần và ít khi gọi điện hỏi han tình hình. Tới ngày sinh con, tôi mới vỡ lẽ sự thật.
Anh họ kết hôn, cả nhà tôi sốc khi biết cô dâu là aiTâm sự
GĐXH - Không ngờ có một ngày, gia đình tôi và gia đình họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế.